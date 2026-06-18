ウェルネスブランド【SIMPLISSE/シンプリス】、「グローバルウェルネスデー」に合わせ、お客様と一緒に「巡る」限定ヨガイベントを開催。
インナーケア、スキンケアを展開し、ライフステージに応じて女性をサポートするウェルネスブランド「SIMPLISSE /シンプリス」（MNC New York株式会社 住所：東京都渋谷区神宮前 代表取締役 山本未奈子）は、2026年6月13日（土）のグローバルウェルネスデーを記念して、SIMPLISSE/シンプリスの定期便をご愛用いただいている『ROOMIE（ルーミー）』の皆さまと一緒に、東京・代々木公園にてヨガイベントを開催しました。
心と身体に、正直に向き合う一日を。
毎年6月の第2土曜日に世界中で祝われる「グローバルウェルネスデー」。
日々の忙しさの中でも 、この1日だけは「健康」であることに感謝し、「自分らしいウェルネスなライフスタイル」を見直すきっかけになるよう、定められた日です。
こうした想いから、現在、世界170カ国以上で、さまざまな視点のウェルネスイベントが開催されています。
SIMPLISSE/シンプリスでは、ROOMIE（ルーミー）の皆さまとともに「心身を整える」体験の場をつくりました。
「心と身体がより健康で美しく、自分らしくあるために」──ブランドが大切にしているウェルネスの価値観を、同じ時間と空気の中で直接共有したい。代表・山本自身のそんな想いが、今回のイベント開催のきっかけです。さまざまな価値観を持つ人たちが世代や立場を超え、「自分らしいウェルネス」に向き合い、共有する、心地のよい時間となりました。
満たされ、巡り、整う。
今回は緑に包まれた代々木公園を会場に、心身を整えるヨガイベントを開催。
お天気にも恵まれ、真っ青な空と柔らかな木漏れ日のもと、呼吸を整え、身体の巡りに意識を向ける。
日常から離れ、心身ともに解放されるひとときでした。
また、本イベントではヨガの他、2026年5月19日（火）に新発売した「シンプリス エレクトロライト デイリー/アクティブ 電解質補給」の試飲なども交え、五感でウェルネスを体験していただきました。
ご参加いただいた皆さまからは「砂糖不使用なのにとても飲みやすい」「汗をかくシーンはもちろん、毎日に取り入れたい」という声も。
代表・山本も輪の中に加わり、和やかな談笑の中で、それぞれがウェルネスについて改めて向き合う時間となりました。
これからもSIMPLISSE/シンプリスは、一人ひとりの心と体の美しさ、健やかさに寄り添い、すべての人が豊かに生きる「ウェルネス」をサポートしてまいります。
講師プロフィール
Yuki 氏
Instagram ＠yukiiimatsuiii
＜profile＞
ヨガ哲学の最高恩師・エミール・ウェンデルやジェイソン・バーチ博士らに師事。
古典であるハタヨガをベースに、現代社会に適合するよう、
あらゆるヨガの動きから呼吸法や瞑想法等を修得。
“Organic Yoga" を毎週日曜日に表参道の〈GYRE〉で開催。
開催概要
イベント名：SIMPLISSE × Global Wellness Day ヨガイベント
日時：2026年6月13日（土）
時間：AM 9:00
会場：代々木公園（東京都渋谷区代々木神園町2-1）
商品概要
シーンに合わせて選べる、2つの「エレクトロライト」
キレイのために選ぶ、新しい水分習慣
シンプリス エレクトロライト デイリー 電解質補給
＜粉末清涼飲料＞120g（4g×30本） 税込 5,940円
独自バランスの電解質に、美容に嬉しいビタミンCと
食物繊維をプラス。
甘くない、すっきり爽やかなソルトレモンフレーバー。
動きたい日に選ぶ、ひとつ上の水分習慣
シンプリス エレクトロライト アクティブ 電解質補給
＜粉末清涼飲料＞120g（4g×30本） 税込 5,940円
電解質にクエン酸をプラスし、動けるカラダをサポート。
甘すぎない、すっきりとしたレモンライムフレーバー。
ROOMIE（ルーミー）とは
SIMPLISSE/シンプリスの定期便をご愛用いただいている皆さま、それが 「ROOMIE（ルーミー）」です。
「ROOMIE（ルーミー）」とは、もともとは「ルームメイト」を意味するスラング。時にゆるっと、時に真剣に、生活や気持ちをシェアする「心地よい仲間」のこと。
皆さまともっと近い距離でつながりたい──。
そんな想いから、ROOMIE（ルーミー）だけに向けた“特別”な情報をお届けしています。
さらに、ROOMIE（ルーミー）の皆さまには、 限定コミュニティ「SIMPLISSE ROOM」をご案内しています。
日々のこと、からだのこと、心のこと、それを気軽に話せる、安心できる場所でありたいと思っています。
SIMPLISSE ROOMへのご参加方法：https://www.simplisse.jp/Page/regularly/#room(https://www.simplisse.jp/Page/regularly/#room)
MNC New York株式会社
本社：東京都渋谷区神宮前5丁目1番7号
代表取締役CEO：山本未奈子
取締役COO：高橋くみ
公式ホームページ ：https://www.simplisse.jp/
電話：03-3473-3939