共創型人材育成を推進するCoIL、アドバイザーに人材・キャリア領域の専門家3名が就任

一般社団法人CoIU設立基金

Co-Innovation University（コー・イノベーション大学、以下CoIU）を運営する学校法人CoIU（本社：岐阜県飛騨市、理事長：井上博成）と連携し、企業向けの人材育成・事業創出支援を行う一般社団法人CoIL（Co-Innovation Laboratory／コイル、本社：岐阜県飛騨市、代表理事：南田修司、以下CoIL）は、このたびアドバイザーとして、石山恒貴氏、古屋星斗氏、森安亮介氏の3名を迎えたことをお知らせいたします。

CoILは、地域をフィールドとした実践的な学びと、全国16地域以上に広がるネットワークを活用し、企業のリーダー育成や新規事業開発を支援しています。

今回就任した3氏は、それぞれ越境学習、若手人材育成、雇用・労働政策の分野における第一人者として活躍しており、CoILが目指す「共創型人材」の育成に向けて、プログラム開発や研究知見の提供を通じて事業を支援します。

アドバイザー就任の背景

― 企業の人材育成課題に向き合い、新たな学びのモデルを創る ―

人口減少や技術革新、価値観の多様化が進むなか、企業には従来の専門性や管理能力に加え、異なる立場や領域の人々と協働しながら新たな価値を創造する「共創型人材」が求められています。

一方で、若手人材の早期離職や管理職候補の不足、人材育成の形骸化など、多くの企業が人材育成や組織変革に課題を抱えています。

CoIUでは、「理論・対話・実践の往還」を軸に、地域をフィールドとした学びを通じて、自ら問いを立て、多様な人々と共に未来を創る力を育んできました。

CoILは、こうしたCoIUの学びの思想や実践知を企業や社会へと広げる役割を担い、地域での越境体験や対話、実践とリフレクションを組み合わせたプログラムを提供しています。

理論・対話・実践を往還しながら、多様な地域・企業・自治体と連携して共創力を育むプログラムの概念図。

今回、越境学習研究の第一人者である石山恒貴氏、若手人材・キャリア形成を専門とする古屋星斗氏、地域雇用や地方創生に精通する森安亮介氏をアドバイザーとして迎えることで、CoIUおよびCoILが目指す共創型人材育成の取り組みをさらに発展させ、企業・地域・大学が共に学び合う新たな人材育成モデルの構築を加速してまいります。

就任アドバイザー

※順不同

CoILウェブサイト始動・記念セミナー vol.1を開催 参加者募集中！

CoILの本格指導を設立を記念し、先行してプログラムをご導入いただいている三井住友海上火災保険株式会社様をお迎えし、CoILの研修プログラム導入の背景や取り組み内容、実際に得られた成果や変化についてお話しいただくオンラインセミナーを開催いたします。

当日は、企業がなぜ今「共創型人材育成」に取り組むのか、そのリアルな声をお届けします。

参加費は無料です。ぜひ、お気軽にご参加ください。

◯日時：2026年7月28日（火）15:00～16:00

◯形式：オンライン（Zoom）

◯参加費：無料

◯主催：一般社団法人CoIL

◯協力：学校法人CoIU

お申し込みはこちら :https://coil260728.peatix.com/view

■一般社団法人CoIL概要

会社名：一般社団法人CoIL（Co-Innovation Laboratory / コイル）

所在地：岐阜県飛騨市古川町弐之町５番２４号

代表理事：南田修司

事業内容：CoIUと連携した企業向け越境研修プログラム（シェアプロ等）の企画・運営、リカレント教育、地域課題・社会課題の解決に向けた研究と実践。

公式web：https://coiu-lab.jp (https://coiu-lab.jp)

担当：掛川・佐々木

Email：info@coiu-lab.jp

■Co-Innovation University（略称 CoIU）について（https://coiu.ac..jp/(https://coiu.ac..jp/)）

学校法人CoIUが運営するCo-Innovation University（CoIU）は、岐阜県飛騨市に開学した4年制大学です。

「問いを立てる力」と「共創力」を育むことを教育の軸に据え、地域での実践と多様な理論・対話を往復する学びを通じて、学生・教職員・社会人がともに地域課題の解決に挑んでいます。飛騨高山地域を主なフィールドとしながら、全国にサテライトキャンパスを展開。地域と密接に連携した教育研究プログラムを通じて、次世代を担う人材の育成と地域社会の発展を目指します。

◯大学名：Co-Innovation University コー・イノベーション大学（CoIU）

運営：学校法人CoIU

◯開 設 ：2026年4月

◯特別顧問：宮田裕章／理事長：井上博成／学長：高木朗義

◯学部学科 ：共創学部地域共創学科

◯所在地：岐阜県飛騨市古川町金森町11-15

・Instagram：＠coiu_2026：https://www.instagram.com/coiu_2026/

・Facebook：https://www.facebook.com/coiu2026

・Note：https://note.com/coiu_2026