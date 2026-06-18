オープンを祝して&TEAM FUMA・JOや堀田茜らゲストが来店オープニングイベント「メイクアップショー」も盛大に実施
日本発のメイクアップアーティストブランド 『シュウ ウエムラ』は、ブランド誕生の地“表参道”に新たなビューティブティック「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」を2026年6月19日(金)にオープンいたします。
1983年6月19日、シュウ ウエムラが当時のメイクアップの概念を変えるシュウ ウエムラ「ビューティブティック1号店」を誕生させた表参道。
シュウ ウエムラの自由な創造性と美の哲学は、この表参道という街の歩みとともに育まれてきました。
そして2026年6月19日(金)、ブランドのDNAが息づく表参道に、そのレガシーを受け継いだシュウ ウエムラの新たなビューティブティック「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」が誕生します。
オープンに先駆け、2026年6月17日(水)に、「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」のテープカットセレモニーを執り行いました。
森ビル株式会社 常務執行役員 栗原 弘一様、日本ロレアル株式会社 副社長 ロレアルリュクス事業 本部長 都筑 誠也、シュウ ウエムラ ブランド ジェネラル マネージャー町田理香が出席。新本店のシグニチャーカラーでありブランドの情熱を象徴する“赤”にふさわしい、華やかで高揚感あふれる雰囲気の中のセレモニーとなりました。
同日、表参道ヒルズ スペース オーにて、新本店オープニングイベントとして、シュウ ウエムラのメイクアップアーティストによる
「メイクアップショー」を開催。ショーのテーマ「顔はメイクアップの再誕生」を4人のトップアーティストが4つの色で表現。「解放の緑／liberation」、「奥行きの青／dimension」、「強さの黒／definition」、「昂揚の赤／elevation」と題したメイクルックを披露しました。
シュウ ウエムラ アトリエ アーティスト Yuhwa Yang
豪華ゲストも新本店にご来店
新本店には、オープンを祝して&TEAMのFUMAさんとJOさんや堀田茜さんが来店。
新たなステージを迎えたシュウ ウエムラのブランドの情熱を象徴する“赤”に彩られた世界で、ブランド初導入の瞬間骨格分析「3D フェイススキャニング」や新商品「アンリミテッド メイクアップ フィックス ミスト レッド」、先行発売の「スカルプト クレヨン」などをお試しいただきました。ブランドのアーティストリーの詰まった製品の数々を手に取り試したり、メイクアップアーティストからのアドバイスを受けたり、個性美の探求を楽しみました。
シュウ ウエムラの新しいビューティブティックの誕生を祝福するコメントを頂きました。
「表参道ヒルズ本店オープンおめでとうございます！赤がアクセントの店内、LUNEにも遊びに来てほしい！」(&TEAM FUMA)
「素敵な新本店のお祝いができて嬉しいです！店内には僕たちのサイン入りのメイクボックスも展示されてます」(&TEAM JO)
「 いつもクレンジング オイルを愛用しているのでシュウ ウエムラさんの新店舗に遊びに来ました。骨格分析が面白い！」(堀田茜)
皆さんが堪能したシュウ ウエムラの新本店「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」は、6月19日(金)にオープンとなります。
&TEAM FUMAさん(右)・JOさん(左)
堀田茜さん
テープカットセレモニー
「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」の
オープンを記念してテープカットセレモニーを執り行いました。
テープカットは、森ビル株式会社 常務執行役員栗原 弘一様、
日本ロレアル株式会社 副社長 ロレアルリュクス事業 本部長 都筑 誠也、シュウ ウエムラ ブランド ジェネラル マネージャー町田理香の3名で執り行い、新本店の店長やメイクアップアーティスト、
そして関係者が参加し、高揚感あふれる雰囲気の中での
セレモニーとなりました。
シュウ ウエムラ トップ メイクアップアーティストによるメイクアップショー
表参道ヒルズ スペース オーにて、新本店オープニングイベントとして、シュウ ウエムラのメイクアップアーティストによる「メイクアップショー」を開催しました。
ショーの冒頭には、シュウ ウエムラ ブランド ジェネラル マネージャー町田理香が登壇し、新本店オープンに対する感謝と喜び、新しいステージへ受け継がれたレガシーを皆様と共に紡いでいく強いメッセージを発信しました。
「シュウ ウエムラにとって、ブランドの歴史と共にあるとても特別な場所である表参道に、“シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage”をオープンいたします。ブランド創始者・植村秀がブティック１号店に込めた“誰もが自由にビューティと出会える場所”という思いを継承し、表参道本店ではブランドのDNAである“アーティストリー”にフォーカスしたブランド体験をお届けします。」（町田）
ショーのテーマ「顔はメイクアップの再誕生」を4人のトップアーティストが4つの色で表現。「解放の緑／liberation」、「強さの黒／definition」、「奥行きの青／dimension」、「昂揚の赤／elevation」と題したメイクルックを披露。
それぞれのカラーにライトアップされたステージ。メイクアップアーティストがそれぞれのカラーに込められたイメージをメイクで表現していく様をライブで披露。漆黒の空間に浮かび上がる“顔”に施されるメイクは、アーティストの筆使いもあいまってまるで一つのアートが描かれるかのようで、創業者・植村秀がかつて“美容”と“アート”を結びつけた、そのDNAが表現されたショーとなりました。
シュウ ウエムラ アトリエ アーティスト
Ken Omori
解放の緑／liberation
Panda PENG
強さの黒／definition
Junichiro Kimura
奥行きの青／dimension
Yuhwa Yang
昂揚の赤／elevation
シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage 概要
シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage
オープン：2026年6月19日(金)
所在地 ：東京都渋谷区神宮前 4丁目12番10号 表参道ヒルズ 西館 1F
電話：03-6427-2581
営業時間：11:00～20:00 （不定休)
※電話はオープン日より開通いたします。
※「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」オープンに関するお問い合わせ先：
シュウ ウエムラ（0120-694-666）