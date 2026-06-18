オープンを祝して&TEAM FUMA・JOや堀田茜らゲストが来店オープニングイベント「メイクアップショー」も盛大に実施

日本ロレアル株式会社

日本発のメイクアップアーティストブランド 『シュウ ウエムラ』は、ブランド誕生の地“表参道”に新たなビューティブティック「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」を2026年6月19日(金)にオープンいたします。

1983年6月19日、シュウ ウエムラが当時のメイクアップの概念を変えるシュウ ウエムラ「ビューティブティック1号店」を誕生させた表参道。

シュウ ウエムラの自由な創造性と美の哲学は、この表参道という街の歩みとともに育まれてきました。

そして2026年6月19日(金)、ブランドのDNAが息づく表参道に、そのレガシーを受け継いだシュウ ウエムラの新たなビューティブティック「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」が誕生します。

オープンに先駆け、2026年6月17日(水)に、「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」のテープカットセレモニーを執り行いました。

森ビル株式会社 常務執行役員 栗原 弘一様、日本ロレアル株式会社 副社長 ロレアルリュクス事業 本部長 都筑 誠也、シュウ ウエムラ ブランド ジェネラル マネージャー町田理香が出席。新本店のシグニチャーカラーでありブランドの情熱を象徴する“赤”にふさわしい、華やかで高揚感あふれる雰囲気の中のセレモニーとなりました。

同日、表参道ヒルズ スペース オーにて、新本店オープニングイベントとして、シュウ ウエムラのメイクアップアーティストによる

「メイクアップショー」を開催。ショーのテーマ「顔はメイクアップの再誕生」を4人のトップアーティストが4つの色で表現。「解放の緑／liberation」、「奥行きの青／dimension」、「強さの黒／definition」、「昂揚の赤／elevation」と題したメイクルックを披露しました。

豪華ゲストも新本店にご来店

シュウ ウエムラ アトリエ アーティスト Yuhwa Yang

新本店には、オープンを祝して&TEAMのFUMAさんとJOさんや堀田茜さんが来店。

新たなステージを迎えたシュウ ウエムラのブランドの情熱を象徴する“赤”に彩られた世界で、ブランド初導入の瞬間骨格分析「3D フェイススキャニング」や新商品「アンリミテッド メイクアップ フィックス ミスト レッド」、先行発売の「スカルプト クレヨン」などをお試しいただきました。ブランドのアーティストリーの詰まった製品の数々を手に取り試したり、メイクアップアーティストからのアドバイスを受けたり、個性美の探求を楽しみました。

シュウ ウエムラの新しいビューティブティックの誕生を祝福するコメントを頂きました。

「表参道ヒルズ本店オープンおめでとうございます！赤がアクセントの店内、LUNEにも遊びに来てほしい！」(&TEAM FUMA)

「素敵な新本店のお祝いができて嬉しいです！店内には僕たちのサイン入りのメイクボックスも展示されてます」(&TEAM JO)

「 いつもクレンジング オイルを愛用しているのでシュウ ウエムラさんの新店舗に遊びに来ました。骨格分析が面白い！」(堀田茜)

皆さんが堪能したシュウ ウエムラの新本店「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」は、6月19日(金)にオープンとなります。

テープカットセレモニー

&TEAM FUMAさん(右)・JOさん(左)堀田茜さん

「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」の

オープンを記念してテープカットセレモニーを執り行いました。

テープカットは、森ビル株式会社 常務執行役員栗原 弘一様、

日本ロレアル株式会社 副社長 ロレアルリュクス事業 本部長 都筑 誠也、シュウ ウエムラ ブランド ジェネラル マネージャー町田理香の3名で執り行い、新本店の店長やメイクアップアーティスト、

そして関係者が参加し、高揚感あふれる雰囲気の中での

セレモニーとなりました。

シュウ ウエムラ トップ メイクアップアーティストによるメイクアップショー

表参道ヒルズ スペース オーにて、新本店オープニングイベントとして、シュウ ウエムラのメイクアップアーティストによる「メイクアップショー」を開催しました。

ショーの冒頭には、シュウ ウエムラ ブランド ジェネラル マネージャー町田理香が登壇し、新本店オープンに対する感謝と喜び、新しいステージへ受け継がれたレガシーを皆様と共に紡いでいく強いメッセージを発信しました。

「シュウ ウエムラにとって、ブランドの歴史と共にあるとても特別な場所である表参道に、“シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage”をオープンいたします。ブランド創始者・植村秀がブティック１号店に込めた“誰もが自由にビューティと出会える場所”という思いを継承し、表参道本店ではブランドのDNAである“アーティストリー”にフォーカスしたブランド体験をお届けします。」（町田）

ショーのテーマ「顔はメイクアップの再誕生」を4人のトップアーティストが4つの色で表現。「解放の緑／liberation」、「強さの黒／definition」、「奥行きの青／dimension」、「昂揚の赤／elevation」と題したメイクルックを披露。

それぞれのカラーにライトアップされたステージ。メイクアップアーティストがそれぞれのカラーに込められたイメージをメイクで表現していく様をライブで披露。漆黒の空間に浮かび上がる“顔”に施されるメイクは、アーティストの筆使いもあいまってまるで一つのアートが描かれるかのようで、創業者・植村秀がかつて“美容”と“アート”を結びつけた、そのDNAが表現されたショーとなりました。

シュウ ウエムラ アトリエ アーティストKen Omori

解放の緑／liberation

Panda PENG

強さの黒／definition

Junichiro Kimura

奥行きの青／dimension

Yuhwa Yang

昂揚の赤／elevation

シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage 概要

シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage

オープン：2026年6月19日(金)

所在地 ：東京都渋谷区神宮前 4丁目12番10号 表参道ヒルズ 西館 1F

電話：03-6427-2581

営業時間：11:00～20:00 （不定休)

※電話はオープン日より開通いたします。

※「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」オープンに関するお問い合わせ先：

シュウ ウエムラ（0120-694-666）