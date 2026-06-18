【第二弾】「子どもと一緒に文化体験を諦めない社会へ」──エムバディジャパン、東京都「TOKYOカルチャーデビュー」にて文化体験型託児サービスを企画・運営

株式会社エムバディジャパン

株式会社エムバディジャパン（代表取締役 亀山萌）は、東京都と東京文化会館が主催する舞台公演において、0歳1か月から12歳までのお子さまを対象とした「文化体験型託児サービス」を実施いたします。

本サービスは、東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団が推進する「TOKYOカルチャーデビュー(https://www.rekibun.or.jp/crossing/childrenscenter/)」連携事業の一環として実施されるものです。保護者が安心して舞台芸術を楽しめる環境を整えるとともに、お預かりするお子さまにも、プロジェクターを用いた空間演出、リトミック、アートワークショップなど、公演の世界観に連動した豊かな文化体験を届けます。

今回対象となるのは、2026年8月7日・8日に渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール（4F）で開催される音楽劇『シミグダリ氏～鉄靴の姫と麦粉の王子～』、ならびに9月20日に狛江エコルマホール、10月4日にたましんRISURUホールで開催されるチームアップ！オペラ『アマールと夜の訪問者』です。

未就学児の入場が難しい公演や、保護者が鑑賞に集中したい場面においても、子どもたちが単に「待つ」のではなく、自分自身も表現や創作を楽しむ時間を過ごせることを目指しています。

エムバディジャパンの文化体験型託児では、キャラクター玩具や一方向的な遊びに頼らず、素材・音・光・身体表現との出会いを通して、子ども一人ひとりの感性や主体性を大切にした保育を行います。舞台公演開催時には、公演の世界観をプロジェクターで再現する空間演出や、ミュージカル風リトミック、アートワークショップなどを日替わりで展開します。

託児空間の様子ミュージカル風リトミックの様子

代表の亀山萌は、次のようにコメントしています。

第一弾の実施では、多くの保護者の皆さまから反響をいただき、託児を利用された方々からも高い満足の声をいただきました。改めて、保護者が安心して舞台を楽しめる環境と、子どもたち自身が文化に触れ、心を動かす時間の両方が求められていることを実感しています。

私たちは、託児を単なる“預けられる時間”ではなく、子どもたちにとっての“感じる・つくる・表現する時間”として届けていきたいと考えています。

今後も、文化施設と子育て家庭をつなぐ新しい仕組みとして、親子それぞれが安心して芸術文化に触れられる機会を広げてまいります。

【実施概要】

対象公演１.

Music Program TOKYO シアター・デビュー・プログラム

音楽劇『シミグダリ氏～鉄靴の姫と麦粉の王子～』《新演出》



古いギリシャ民話を原作とする、お姫さまの物語を音楽劇として届けるシアター・デビュー・プログラムです。

日程：2026年8月7日（金）・8月8日（土）

会場：渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール（4F）

託児受付時間：8月7日（金）18:30～／8月8日（土）13:30～

公演詳細：https://www.t-bunka.jp/stage/31710/

対象公演２.

ネクスト・クリエイション・プログラム

チームアップ！オペラ『アマールと夜の訪問者』



東京音楽コンクール入賞者を起用し、初めて観る方にも楽しめるオペラとして上演されます。メノッティ作曲の人気オペラ『アマールと夜の訪問者』を、充実のキャスト・スタッフで届ける公演です。

＜狛江公演＞

日程：2026年9月20日（日）

会場：狛江エコルマホール

託児受付時間：14:15～

公演詳細：https://www.t-bunka.jp/stage/31893/

＜立川公演＞

日程：2026年10月4日（日）

会場：たましんRISURUホール（立川市市民会館）大ホール

託児受付時間：14:15～

公演詳細：https://www.t-bunka.jp/stage/31894/

【託児サービス概要】

対象年齢：0歳1か月～12歳

利用料金：お子さま1名 500円（税込）

※この文化体験型託児サービスをご利用の際には、当日有効のいずれかの公演チケット（保護者１名分）のご提示が必要です。

申込期限：利用日前日の17:00まで

申込方法：事前予約制・先着順

予約ページ：https://m-buddy.org/t-bunka-childcare/

※定員に達し次第、受付終了

託児予約はこちら :https://m-buddy.org/t-bunka-childcare/



【株式会社エムバディジャパンについて】

株式会社エムバディジャパンは、「子育てのパラダイムシフト」をビジョンに掲げ、文化体験型託児、ベビーシッター、バディプログラムなどを展開しています。美術館、音楽会、企業イベント等において、保護者の安心と子どもの豊かな体験を両立するイベント保育を実施し、子育てと文化体験を分断しない社会インフラづくりに取り組んでいます。

お問い合わせ先

株式会社エムバディジャパン 広報部

所在地：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル14階

電話：03-5532-5608

公式サイト：https://m-buddy.org/