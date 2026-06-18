Librus株式会社、インサイトレポート「フロントエンドエンジニアが次に学ぶべき技術」を公開

Librus株式会社

Librus株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鎌田光一郎、以下「当社」）は、企業経営者や経営戦略/管理に携わるご担当者様に向けて、インサイトレポート『フロントエンドエンジニアが次に学ぶべき技術』を本日公開いたしました。

本ホワイトペーパーでは、フロントエンドエンジニアが市場価値を高めるために習得すべき技術として、TypeScript、React／Next.js、Viteなどのビルドツール、Docker、AIコーディングツール、サイバーセキュリティの6領域を紹介しています。各技術の需要拡大や年収、求人動向を最新データに基づいて解説するとともに、AI時代に求められるスキルの変化や学習優先順位についても整理しています。変化の速いフロントエンド業界でキャリア競争力を高めるための技術選択と学習戦略を検討いただける内容となっています。

■ホワイトペーパーの主な内容（一例）

- はじめに：フロントエンド技術の変化速度と「次の一手」の重要性- 1. TypeScriptは「選択肢」から「標準」へ：データが示す普及の現実- 2. Reactエコシステムの深化：Next.jsとServer Componentsを理解する- 3. ビルドツールの刷新：ViteとesbuildがWebpackを置き換える理由- 4. コンテナ技術（Docker）：フロントエンドエンジニアにも求められるインフラ基礎知識 など

当社では今後も、ホワイトペーパーや調査レポートを通じて、企業の経営、デジタル戦略の高度化を支援してまいります。

【参照方法】

以下より、無料でインサイトレポートをご覧いただけます。

https://librus.co.jp/2026/06/18/%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%ef%bc%9f%e5%b0%82%e9%96%80%e7%89%b9%e5%8c%96%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%ef%bc%9f%e3%82%ad/

■PDF形式

https://prtimes.jp/a/?f=d53960-46-5a9ad46cdf20d4cb666efcdb2939ef63.pdf

【Librus株式会社について】



Librus株式会社は、フィンテックおよびサイバーセキュリティ領域におけるコンサルティング・システム開発・運用支援を提供する国内有数のプロフェッショナルファームです。中堅・大手企業に向けた戦略的支援を通じて、企業価値の最大化を図ることをミッションとしています。

【本件に関するお問い合わせ先】

Librus株式会社 広報担当 島津

E-mail：info@librus.co.jp

URL：https://www.librus.co.jp/