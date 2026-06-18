【新発売】紫外線最強時代※1 のシワ改善・美白※2 UVから血色感をプラスするローズカラー誕生『オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N ローズ 』[医薬部外品]

オルビス株式会社

オルビス株式会社(本社：東京都品川区、社⾧：山口 裕絵)は、『オルビス リンクルブライトUVプロテクター N ローズ』を2026年6月20日（土）に新発売いたします。オルビスは、創業以来「肌が本来持つ力を信じて、引き出すこと」を信念とするビューティーブランドです。「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げ、 “ここちよさ”を単なる感覚的なものと捉えず、科学的に研究しております。

2026年、刺すような紫外線が降り注ぐ日本の夏に最強※3のUVカット力の実現だけでなく、肌のディフェンス力※4アップにまで挑んだ『オルビス リンクルブライトUVプロテクター N』が新登場いたしました。

今回、待望の色付きが誕生。大人肌に目立つくすみを血色感で自然に補正するローズカラーです。昨年限定で登場した色付きタイプのピーチピンクは発売からご好評をいただき、皆様から定番化を望むお声を多くいただいていました。その声に応える形で『オルビス リンクルブライトUVプロテクター N ローズ』は、定番としてシリーズに仲間入りいたします。前作と比べて肌悩みに寄り添う血色感をより高め、ナチュラルなトーンアップ※6を叶えました。

『オルビスリンクルブライドUVプロテクターN』は、紫外線をスイッチにして肌の上の膜が自動で進化し始める「瞬間オートディフェンステクノロジー※7」を搭載。紫外線を活用して、膜が厚みを増すと同時に汗・水に強い新たなラッピング膜を形成することで、崩れにくくなるだけでなく、美容成分※8の浸透促進※9まで実現しました。

また有効成分ナイアシンアミドに加え新たな保湿成分として厳選したエキス「D.N.A.ディフェンスエンハンサー※10」を配合。これによりスキンケア効果※11も期待でき、紫外線最強時代の肌を乾燥から守ります。

紫外線ダメージ※12が気になるその瞬間を、科学の力でポジティブに。肌科学に真摯に向き合ってきたオルビスが、最強UVカット、肌のディフェンス力アップに加え、ここちよさの更なる進化に挑んだ日焼け止めを提案します。

＜商品特長＞

NEW 1. ナチュラルなトーンアップを叶えるローズカラー

血色感をプラスし、いきいきとやわらかな印象を作るローズカラーです。

NEW 2. ポーラ化成 研究所独自技術 瞬間オートディフェンステクノロジー

紫外線をスイッチに、肌の上の膜が自動で進化し始める技術を搭載。膜が厚みを増すと同時に、こすれ・汗・水に強く崩れにくく、美容成分の浸透促進までできるラッピング膜で、ディフェンス力※4アップを叶えます。

NEW 3. D.N.A.ディフェンスエンハンサーによるスキンケア効果

ポーラ化成 研究所の独自研究知見から着想を得て見出された成分「D.N.A.ディフェンスエンハンサー」を配合。 つけている間、角層にアプローチを続け、角層にうるおいを与えながら肌をすこやかに保ち透明感※15 のある明るい肌印象へ導きます。

4．より上質でみずみずしい感触に進化した、ここちよいテクスチャー

べたつきを感じさせないこだわりのテクスチャーはそのままに、より上質でみずみずしい感触に進化しました。薄膜がぴったり密着、ここちよさを損なわないテクスチャーを実現。

また「瞬間オートディフェンステクノロジー」により、皮膜形成剤だけに頼って膜を強化するのではなく、なめらかな感触はそのままに、粉体によって膜の厚みを出すということを叶えました。紫外線最強時代でのワークアウトはもちろん、毎日の通勤・通学、外出や室内でさえも普段のスキンケアの一貫として進んで使いたくなるようなここちよさです。

5.【踏襲ポイント】有効成分と保湿成分

１. 【シワ改善・美白有効成分】ナイアシンアミド

1つの成分で「シワ改善」と「美白」の両方への効果をもつ有効成分。真皮線維芽細胞のコラーゲ

ン産生を促し、今あるシワを改善します。また同時にメラニンの生成を抑えることで、シミ・ソバ

カスを防ぐ効果も期待できます。

２. 【複合保湿成分】ベースエンハンサーWP※16

うるおいを与えハリと透明感のある肌をサポートする複合保湿成分。

＜商品概要＞

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■ 商品名：『オルビス リンクルブライトＵＶプロテクター N ローズ』

販売名：『オルビス リンクル ブライト ＵＶ プロテクター N ローズ』［医薬部外品]

■ SPF・PA値：SPF50+・PA++++

■ 容量/価格：50g / 3,500円（税込3,850円）

■ 発売日：2026年6月20日（土）新発売

■ 販売ルート：オルビス公式オンラインショップ、全国のオルビス直営店舗

※一部商品は、総合通販サイト・バラエティショップでも販売いたします。

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※画像をご希望の方は、オルビスＰＲまでご連絡ください。

※1 気象庁における日本国内の1997年（計測開始時点）～2025年の紫外線量計測値から

※2 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

※3 オルビス内最高の紫外線カットレベル

※4 化粧膜のくずれくにさ、肌をうるおして保護すること

※5 メイク効果による

※6 メイク効果による

※7 紫外線に瞬時に反応して、膜が厚くなり始めることおよび表面に新たな膜ができ始めることで、膜が強く崩れにくくなり、密閉することで保湿成分を浸透促進すること（角層まで）

※8 アルニカエキス、桑エキス、アシタバエキス（保湿成分）・ナイアシンアミド（美白有効成分）

※9 角層まで

※10 アルニカエキス（保湿成分）D.N.A.＝Daily Necessary Aqua

※11 保湿効果

※12 乾燥

※13 シリル化処理無水ケイ酸（基剤）

※14 Ｋ石けん素地、ホホバアルコール（保湿成分）

※15 うるおいによる

※16 桑エキス、アシタバエキス

■詳しくは下記PDFよりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d2061-711-60e662f0062101556725224ecb7ff126.pdf