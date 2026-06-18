コーチが展開するカフェ “The Coach Coffee Shop” から夏を彩る限定メニューが登場！ スパークリングドリンクや人気メニューがラインナップ

タペストリー・ジャパン合同会社

アメリカ・ニューヨーク発のグローバルファッションブランド、コーチが展開するカフェ “The Coach Coffee Shop（コーチ コーヒー ショップ）” では、2026年6月16日より夏の新メニューがスタートしました。

爽快なスパークリングドリンク2種とブルーベリーマフィンは8月末までの期間限定で登場。人気のコーチホットチョコ レートのアイス版、さらにグローバルでも人気のストロベリー抹茶ラテは新たな定番メニューとしてラインナップに加わりました。 また木更津限定で、コーチのシグネチャーパターンをあしらったワッフルコーンも登場し、より幅広いメニューをお楽しみいただけます。

“The Coach Coffee Shop” は、オリジナルブレンドのコーヒーをはじめ、ホットドッグやサンドイッチ、スイーツなど、コーチの ホームタウンであるニューヨークのスピリットを感じるプレイフルなメニューを提供しています。店内は、ブランドのクラフトマンシップとヘリテージをコンセプトに、クラシックなニューヨークを現代的に表現したインテリアが特徴。ヴィンテージのアメリカン ダイナーを彷彿とさせる空間で、マスコットのLil Miss Jo（リル・ミス・ジョー）がお迎えします。

ニューヨークスタイルのホスピタリティを体感できる空間で、ぜひ夏の新メニューをお楽しみください。

8月末までの限定メニュー

KEY LIME PIE SODA（キーライムパイソーダ）｜\850

キーライムパイをイメージした、軽やかなスパークリングドリンク。 ライムの爽やかな酸味とバニラアイスのやさしい甘さが溶け合い、デザートのような味わいに仕上げました。グリーンの涼やかな見た目も、夏らしさを演出します。

ESPRESSO TONIC（エスプレッソトニック）

｜\850

柑橘の香りとエスプレッソのほろ苦さを合わせた、爽やかな一杯。すっきりとした飲み心地で、フードとも相性よく楽しめるスパークリングドリンクです。

SEASONAL MUFFIN - BLUEBERRY

（季節のマフィン／ブルーベリー）

｜ \700

ブルーベリーをたっぷり練り込んだ、しっとりとした食感のマフィン。カルダモンがほのかに香るクランブルをトッピングし、食感の違いと香りのアクセントが楽しめる、爽やかな季節にぴったりの一品です。

6月16日スタートの定番メニュー

STRAWBERRY MATCHA LATTE

（ストロベリー抹茶ラテ）

｜\950

ストロベリーのやさしい甘さと抹茶のほろ苦さを重ねたラテ。それぞれの風味が調和し、奥行きのある味わいに。美しいグラデーションとともに、味わいの変化も楽しめます。

THE COACH ICED CHOCOLATE

（コーチアイスチョコレート）

｜\1,400

コーチの“C”型チョコレートを自ら加えて仕上げる、体験型のドリンク。溶けていく過程とともに、甘さや濃さを調整しながら、自分好みの味わいに仕上げられます。

SIGNATURE SOFT SERVE（ソフトクリーム）

｜ ソフトクリーム価格 ＋ ワッフルコーン \250

木更津限定のソフトクリームにあわせて、コーチのシグネチャーをあしらったワッフルコーンが登場！ 店内で焼き上げるワッフルコーンは自然な甘さと軽やかな食感で、ソフトクリームの美味しさを引き立てます。

【ストア概要】

The Coach Coffee Shop

住所：東京都渋谷区神宮前6-14-5 Coach Play@Cat Street 4F

電話番号：03-5962-7983

営業時間：11:00 ～ 19:00 (ラストオーダー18:30)

The Coach Coffee Shop 木更津

住所：千葉県木更津市金田東3-1-1三井アウトレットパーク木更津 3200

電話番号：0438-97-7836

営業時間：10:00 ～ 20:00 (ラストオーダー19:30) モール営業時間に準ずる

※ラストオーダーはモール営業終了30分前

コーチについて ：

コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターの スチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢（インクルーシブ）、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場 しています。