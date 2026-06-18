LINE NEXT、Danalと提携し「JPYC」を活用したクロスボーダー決済の実現へ

LINE NEXT Start株式会社- JPYC基盤のクロスボーダー決済サービス構築により、デジタル資産の実使用拡大を推進

LINE NEXT Inc.（ 代表：コ・ヨンス、以下「LINE NEXT」）は、 韓国を代表する決済企業 Danal（ 代表取締役：ジン・チャンヨン、以下 「Danal」）と戦略的業務提携（MOU）を締結し、日本円連動型ステーブルコイン「JPYC」を活用したクロスボーダー決済サービスの実現に向けた協業を開始したことをお知らせします。

2026年6月17日、東京都港区のLINEヤフー株式会社 赤坂オフィスにて協定締結式を開催し、LINE NEXT代表取締役CEO コ・ヨンスとDanal 代表取締役 ジン・チャンヨンが出席しました。両社はJPYCを基盤としたクロスボーダー決済エコシステムの拡大に向け、連携を強化していくことで合意しました。

Danalは韓国を代表するデジタルアセット決済企業として、CircleやBinance Payをはじめとするグローバル企業との連携を通じ、次世代決済サービスの開発を推進しています。

今回の提携により、両社は LINE NEXTのステーブルコインウォレット「Unifi」を基盤とした、新たなクロスボーダー決済モデルの構築を目指します。これにより、日本のユーザーは保有する「JPYC」を活用し、韓国国内のさまざまな加盟店でシームレスな決済が可能となります。

また、将来的には対象地域や利用シーンを拡大し、デジタルアセットとリアルな消費活動をつなぐWeb3時代の新たな決済インフラの実現を推進していく予定です。

JPYCは日本円と1対1で価値が連動する日本円連動型ステーブルコインとして、日本国内でも注目を集めています。本サービスの実用化により、日本のUnifiユーザーは両替や複雑な手続きを行うことなく、JPYCを利用して韓国国内の美容、コンビニエンスストア、ファッションなど幅広い分野でスムーズな決済体験を享受できるようになる見込みです。

■ LINE NEXT 代表取締役 CEO コ・ヨンスのコメント

「ステーブルコインはグローバルな金融・決済インフラとして急速に普及が進んでいますが、日常生活における利用機会はまだ限定的です。今回の取り組みは、ステーブルコインによる実用的なクロスボーダー決済の新たなユースケースとなると考えています。今後もデジタルアセットをより身近に利用できる環境づくりを推進してまいります。」

■ Danal 代表取締役 ジン・チャンヨンのコメント

「LINE NEXTとの協業を通じて、従来のカード決済や外貨両替を中心とした海外決済の枠を超えた新たな決済体験を提供してまいります。訪韓外国人市場の拡大を背景に、デジタルアセットを活用した便利で革新的な決済インフラの構築を進めてまいります。」

LINE NEXTとDanalは今後もデジタルアセットおよびWeb3決済分野における協業を継続し、新たなグローバル決済モデルの創出に取り組んでまいります。

■ LINE NEXT Inc.について

LINE NEXT Inc.は、Web3プラットフォーム事業の運営を担当するLINEヤフーグループの米国法人であり、グローバルなWeb3エコシステムの構築を目指しています。

公式サイト：https://www.linenextcorp.com/

■ Danal について

Danal は、世界最高水準の携帯電話決済サービスを開発・商用化した、韓国を代表する決済企業です。 変化の激しいグローバル市場において、ステーブルコインや海外クロスボーダー決済など、常に革新的なサービスを提供するために努力しています。