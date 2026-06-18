TASCAMのメディアプレーヤー/レコーダー4機種がフルスタックAVプラットフォームQ-SYS(TM)と連携可能に

ティアック株式会社

TASCAM（タスカム）は、QSC, LLC（QSC社）とパートナーシップを締結しメディアプレーヤー『MP-800U』『CD-400U』およびメディアプレーヤー/レコーダー『SS-CDR250N』『SS-R250N』に対応した『Q-SYS(TM)プラットフォーム』QSC認証済みコントロールプラグインを『Q-SYS Designer Software』にて提供を開始します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21574/table/601_1_cac429957fde6f55a6e8b8f4adf76e6a.jpg?v=202606180552 ]

※1 Q-SYS(TM)との連携には別売のEthernetコントロールカード『IF-E100』が必要です。※2 Q-SYS(TM)との連携にはV2.15以降のファームウェアが必要です。

Q-SYSとは、QSC社の提供するフルスタックAVプラットフォームです。『Q-SYS Designer Software』で提供されるプラグインを使用することで、『Q-SYSユーザーコントロールインターフェース（UCI）』上から、対応するTASCAM製品を、ネットワーク経由で制御することが可能です。これにより、トランスポート制御やフォルダー／ファイルの選択といった操作をリモートで行えます。企業、教育、ホスピタリティ、イベント会場、映画、政府、ヘルスケア、交通機関など、幅広い分野で音声・映像機器の制御を行うQ-SYS AVプラットフォームにシームレスに統合でき、システム設計の柔軟性と運用効率の向上を実現します。

Q-SYS連携による主な機能（全機種共通）

- オーディオソース選択- トランスポート制御（再生、停止、一時停止、スキップ、早送り、早戻し、リピート）- フォルダ・ファイルの選択 ※『CD-400U』は、ファイルの選択のみ対応- タイム表示（経過時間／残り時間）

※『MP-800U』『CD-400U』 は、 別売のEthernetコントロールカード『IF-E100』が必要です。

『SS-CDR250N』『SS-R250N』のみ対応の機能

製品の仕様

- 録音の開始停止- 録音ソース選択- 録音ファイルのリネーム- FTPサーバーへのファイルアップロード- サーバーアップロード後に本体メディアからファイルを自動で削除

詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。

製品サイト

- 『MP-800U』 https://tascam.jp/jp/product/mp-800u- 『CD-400U』https://tascam.jp/jp/product/cd-400u- 『SS-CDR250N』https://tascam.jp/jp/product/ss-cdr250n- 『SS-R250N』 https://tascam.jp/jp/product/ss-r250n- 『IF-E100』 https://tascam.jp/jp/product/if-e100

※ 『MP-800U』『CD-400U』において、Q-SYS(TM)との連携には別売のEthernetコントロールカード『IF-E100』が必要です。

製品のファームウェアのダウンロード

- 『SS-CDR250N』https://tascam.jp/jp/product/ss-cdr250n/support- 『SS-R250N』 https://tascam.jp/jp/product/ss-r250n/support

※ Q-SYS(TM)との連携にはV2.15以降のファームウェアが必要です。

Q-SYS(TM)について

Q-SYS(TM)はQSC社のQSC社の提供するデータ、デバイス、クラウドファーストのオープン アーキテクチャーを統合して、リアルタイムのアクションと洞察を提供するフルスタック AV プラットフォームです。

- Q-SYS(TM)詳細：https://jp.qsys.com/- お問合せ：japan.sales@qsc.com- プラグインは、Q-SYSライブラリー(https://library.qsys.com/asset?unique_id=1778871612037x367295399218046100)よりダウンロードいただけます。

TASCAMは、確かな音質と高い耐久性で長年に渡り支持され世界中の放送・録音現場に導入されています。その実績と経験を活かしプロフェッショナルのための音響に関わるトータルソリューションを提供するブランドです。