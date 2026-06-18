パリ発アイウェアブランドJimmy Fairly、6月17日(水)より伊勢丹新宿店に再登場。

Jimmy Fairly SAS

「優れたデザインを、より多くの人へ。」フランスならではのサヴォアフェールを、より多くの人に届けたいという想いから始まったJimmy Fairly（ジミー フェアリー）は、卓越したクラフツマンシップ、手の届きやすい価格、そしてスタイルと心地よさを兼ね備えたアイウェアを通じて、世界中で愛されるブランドへと成長してきました。

2010年、起業家精神を持つ当時23歳の心理学学生、アントナン・シャルティエによってパリで創設されたJimmy Fairlyは、既存のアイウェア業界に新たな価値観を提案してきました。

The Elvie (エルヴィ)

28,600円

The Larz (ラーズ)

28,600円

Meli Icons (メリー)

28,600円

The Napoli (ナポリ)

28,600円

※表示価格は、税込価格です。

それぞれのコレクションは、その時代の空気感を映し出しながらも、常にパリらしい洗練された感性を大切にしています。また、パリ郊外の自社工房にてデザインから生産までを一貫して行うことで、自由な発想と高い品質を両立しています。

現在では10カ国に170店舗以上を展開し、現代のファッションを愛する世界中のお客様に向けてアイウェアを提案しています。店舗空間においても、細部までこだわり抜いたデザインと心地よいおもてなしを通じて、Jimmy Fairlyならではの世界観を体現しています。

Jimmy Fairlyが新宿伊勢丹メンズ館1階にてポップアップ開催決定

昨年、日本初上陸を果たし、大好評のうちに終了したポップアップが、再び伊勢丹新宿店メンズ館にて再登場いたします。

＜Jimmy Fairly＞ ISETAN POP UP STORE

開催期間：2026年6月17日（水）～ 7月7日（火）

開催場所：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14-1

パリで誕生した Jimmy Fairly は、フランス国内をはじめヨーロッパ各地、そしてニューヨークへとブランドの世界観を広げてまいりました。その歩みの中で、日本を代表する百貨店であり、世界中のカルチャーや感性が交差する伊勢丹新宿店に再び戻ってこられることは、ブランドにとって特別な意味を持っています。

ファッション、アート、ライフスタイルが独自に融合する東京・新宿という街で、Jimmy Fairly の持つパリらしいエスプリと新たなクリエイティビティをご紹介できることを、心より楽しみにしております。

The Napoli (ナポリ) 28,600円The Emmy (エミー) 28,600円The Janna (ジャナ) 28,600円

The Luz (ルズ) 28,600円The Elvie (エルヴィー) 28,600円The Nax (ナックス) 28,600円

※表示価格は、税込価格です。

昨年からさらに進化した Jimmy Fairly の世界観を、ぜひ会場にてご体感ください。

アジアンフィットモデルを数量限定で発売

本ポップアップでは、ブランド初となるアジアンフィットコレクションを数量限定でご紹介いたします。今回のイベントを機に特別に製作された本コレクションは、ブランドを代表する人気モデルをベースに、日本の皆様により快適にお楽しみいただけるようフィット感を追求しました。

洗練されたデザインと快適な掛け心地を兼ね備えたアイウェアを通じて、Jimmy Fairlyならではの魅力をより一層ご体感いただけます。

Jimmy Fairly 日本公式ウェブサイトがオープン

またこのたび、日本の皆様により身近にJimmy Fairlyの世界観をお楽しみいただけるよう、日本公式ウェブサイトを開設いたしました。

日本公式ウェブサイト：https://www.jimmyfairly.com/ja-jp

2か月ごとに発表される最新コレクションをはじめ、チェーンやケースなどのアクセサリーも、日本全国へお届けしております。

サマーコレクション第2弾 "L'AMOUR, L'ETE"





日本公式ウェブサイト：https://www.jimmyfairly.com/ja-jp

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/jimmyfairly/

お問い合わせ先：rio@jimmyfairly.com