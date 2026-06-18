【対象者全員プレゼント】確定申告アプリ「タックスナップ」、開業お祝いキャンペーンを6月17日（水）より開催。開業届のオンライン提出でAmazonギフトカード5,000円分をプレゼント！

株式会社タックスナップ

株式会社タックスナップ（代表取締役CEO：田中 雄太、本社：東京都渋谷区）は、2026年6月17日（水）より、確定申告アプリ「タックスナップ」にて開業お祝いキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、確定申告アプリ「タックスナップ」での開業届の提出に加え、その他の条件を達成した方全員にAmazonギフトカード 5,000円分をプレゼントいたします。

■タックスナップとは

タックスナップは、「頑張らなくていい確定申告」をコンセプトとした、個人事業主・副業向けのスマホアプリです。日々の仕訳から申告書の作成・提出まで、確定申告に必要な作業をスマホアプリひとつで完結できます。2026年の確定申告期間中は、全29日間にわたりApp Storeランキング確定申告アプリ内1位を獲得しました。

最大の特長は、1,000件の経費処理が3秒で完了する「丸投げ仕分け」です。金融機関をアプリに紐づければ、「支出」が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかを高精度で判定し、確定申告の準備にかかる時間とストレスを大きく減らします。

また、税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能で、入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の傾向と比較しながら税務調査リスクを判定します。提出前の不安を取り除き、安心して確定申告ができるようサポートする機能を搭載しています。

●サービスページ： https://taxnap.com/

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中に確定申告アプリ「タックスナップ」を使った開業届の提出と複数条件を達成した方を対象に、開業のお祝いとしてAmazonギフトカード5,000円分をプレゼントします。

■実施期間

2026/6/17（水）-2026/7/30（木）

※キャンペーン期間は予告なく変更する場合があります。

■特典

Amazonギフトカード5,000円分（条件を満たした方全員）

■適用条件

以下すべての条件を満たした方全員がプレゼント対象となります。

- キャンペーン期間中に、タックスナップで開業届を作成し、アプリから提出すること （e-Tax・郵送など、アプリ外からの提出は対象外となります。）- キャンペーン期間中に、タックスナップの無料トライアル登録を開始すること- タックスナップの「安心プラン」の有料登録（年払い）まで完了すること （この契約のタイミングは、キャンペーン期間の終了後でも対象となります。）- プレゼント付与の時点で、安心プラン（年払い）を継続して契約中であること

■プレゼントの時期・方法

すべての条件達成を確認後、3営業日以内に、ご登録のメールアドレス宛にAmazonギフトカード（コード）をお送りします。

■留意事項

お一人（1アカウント）につき1回までを対象とします。 タックスナップ開業届のサービスページ（https://opening.taxnap.com/）より詳細を確認の上、ご参加ください。

■タックスナップ開業届の特徴

「タックスナップ開業届」では、開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて無料で完結できます。

スマホ1台あれば、最短5分で提出まで完了

質問に答えるだけで、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールも不要です。

青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出することができます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットもあります。

開業届から確定申告まで、同じアプリで

開業のときに入力した情報は、その後の記帳や確定申告にそのまま引き継がれるため、開業後の会計処理もスムーズに進められます。

「スワイプ仕分け」など、スマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています。

（参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000122860.html）

2026年の確定申告期間には、全29日間にわたりApp Storeランキング確定申告アプリ内1位を獲得しました。

（参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000122860.html）

■会社概要

株式会社タックスナップは、「個人に、輝く余裕を。」をパーパスに、個人向け確定申告アプリ「タックスナップ」を提供しております。

個人事業主や副業など、個人で働く方々の可能性を最大限に引き出せるよう、確定申告をはじめとする負担の軽減に取り組んでいます。

今後も確定申告にとどまらず、個人で働く方々が本業により集中できる環境づくりを目指し、対応領域の拡充と機能改善を進めてまいります。

企業名：株式会社タックスナップ

代表取締役：田中 雄太

設立：2022年11月11日

所在地： 東京都渋谷区東三丁目24番13号 Sreed EBISU +L 9階

URL： https://taxnap.co.jp/

問い合わせ：info@taxnap.co.jp