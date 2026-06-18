大手法律事務所監修の契約書雛型をアップデート、「AIサービス利用規約」など新たに13種を追加

MNTSQ株式会社

契約プラットフォーム「MNTSQ CLM」を提供するMNTSQ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「当社」）は、「AIサービス利用規約」など、AI時代に対応した雛型を含む13種を新たに追加したことをお知らせいたします。

当社では、企業の契約業務を一気通貫で高度化・効率化するため、法制度や社会環境の変化を踏まえた高品質な契約書雛型の拡充を継続して行っております。

＊2026年3月PressRelease：取適法への対応および日英15種の雛型を追加(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000050130.html)

■今回追加した「AIサービス利用規約」とは

業種を問わず生成AIを活用したサービスが急速に普及するなか、自社の既存プロダクトや新規サービスにAI機能を組み込んで顧客企業へ提供する動きが活発化しており、AI搭載サービスの利用規約をどう整備すべきかは、多くの企業法務における新たなテーマとなっています。しかし、生成AI特有の法的論点は前例が少なく、ゼロから規約を作成するには多くの時間と専門知識が必要です。

今回提供を開始する「AIサービス利用規約」の雛型は、AIサービスを提供する事業者がユーザーに示す利用規約という用途に特化して設計されており、事業者が実際に直面する法的論点に絞り込んだ実務的な構成となっています。大手法律事務所のパートナー弁護士によるレビューを経て作成しており、これをベースに自社向けにカスタマイズいただくことで、法務担当者の負担を軽減し、迅速な事業展開を後押しします。

■「MNTSQ雛型」とは

「MNTSQ CLM」内でご提供している、国内トップクラスの大手法律事務所が監修した信頼性の高い契約書の雛型です。秘密保持契約（NDA）、業務委託契約、売買契約、M&A関連契約など、ビジネスに不可欠な幅広い契約類型を網羅しています。契約書の新規作成時だけでなく、相手方から受け取ったドラフトとの比較・レビュー業務などにも広く活用されています。

MNTSQは今後も、法制度の改正や急速なテクノロジーの進化など、時代が求めるリーガル実務のニーズをいち早く捉え、高品質な雛型の拡充を通じて企業の契約業務と事業成長を支援してまいります。

■MNTSQ CLM（Contract Lifecycle Management）について

契約書の作成から審査・締結・管理・そしてナレッジ（知見）化まで、契約業務の一連のライフサイクルを、AIで一気通貫にサポートします。法務部から事業部まで、全社的な利用を通じて、事業スピードの向上と強固なガバナンス体制の構築を実現します。

＊2025年12月PressRelease：日経「2025年法務力が高い企業」ランキングTOP10のうち9社がMNTSQを導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000050130.html)

■MNTSQ株式会社について

MNTSQは「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げ、2018年に創業したスタートアップ企業です。現在、日本のトップローファーム3社と業務提携を結んでおり、その専門的な知見とナレッジを最先端のAI技術と掛け合わせた企業向けサービス、「MNTSQ CLM」および「MNTSQ AI契約アシスタント」を開発・提供しています。

AIによってこれまでの契約のあり方を変革し、すべての合意が、誰でも・一瞬で・フェアに結ばれる、MNTSQはそんな世界を目指しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rjrakDkey14 ]

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区晴海１丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 4F

代表者：板谷 隆平

URL：https://mntsq.co.jp