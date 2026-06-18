分譲マンション「コネクトガーデン広島祇園」にミガログループのDXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入決定

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社DXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」) は、ミガログループのDXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」を、株式会社マリモ（以下、マリモ）の分譲マンション「コネクトガーデン広島祇園」（以下、本物件）へ導入することが決定しましたのでお知らせいたします。

本物件はイオンモール広島祇園（広島県広島市）の（旧）敷地内に建設され、2028年3月下旬に完成を予定しております。

■「コネクトガーデン広島祇園」への「FreeiD」導入の経緯

ミガログループのDXYZではビジョンに掲げる「顔ダケで暮らす働く遊ぶまちをあたりまえに」の実現に向け、FreeiDを軸に、居住者の生活動線と商業施設でのサービスをシームレスにつなぐことで、鍵や財布を持たずとも顔ダケで暮らせる、利便性と安心が両立する新しい生活体験の創出を目指しています。

今回、ミガログループのDXYZは本物件の風除室・ゴミ置場・サブエントランス・コネクトラウンジ・その他ドア前の6か所に顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入します。両手が塞がっていても出入りのできる利便性をご提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化するお客様のニーズにお応えしてまいります。

■ 顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

ミガログループの DXYZ が開発提供している「FreeiD」は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。(R)』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年5月末時点FreeiD導入398棟竣工）。

マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、特にオフィスサービスでは、「顔ダケで、働く」を実現するため、従業員のオフィスでの入退の他、来訪者の受付などを顔認証で実現させ、社員証のいらないオフィス運営をご提供しております。また、顔認証決済「FreeiD Pay」※1やマイナンバーカード連携サービス※2も実証事業を進めています。

※1愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース)

※2「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース)

※ 「オール顔認証(R)」「オール顔認証マンション(R)」「顔ダケ(R)」「顔ダケで、世界がつながる。(R)」は、DXYZ株式会社の登録商標です。

■ 株式会社マリモ コメント

当社は、地域コミュニティの希薄化という社会問題に対して、「マリモコネクト」と称する地域コミュニティ支援を推進しています。本物件ではその一環としてマンション内のラウンジを地域で活動される方々にもご活用いただけるよう企画しており、DXYZ株式会社様の顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」の導入によって、セキュリティ管理上の課題を解決することができましたことを、大変感謝しています。

■「コネクトガーデン広島祇園」 物件概要

・所在地：広島県広島市安佐南区祇園三丁目540-14（地番）

・交通：JR可部線「下祇園」駅 徒歩3分、広島交通「中祇園」バス停 徒歩5分

・戸数：124戸

・間取り：2LDK、3LDK、4LDK

・竣工時期：2028年3月下旬（予定）

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます。

【DXYZ株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

事業内容：顔認証IDプラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業

企業HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

企業HP： https://www.migalo.co.jp/