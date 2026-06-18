【名古屋】大聖堂を臨むカバナガーデンがフォトジェニック空間へ。名古屋工業大学の学生によるジャズ生演奏×「シャンドン ブリュット」で紡ぐ特別な夜！『STRINGS Summer White Night』

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）は、今年で開業10周年を迎えました。ホテル開業10周年の感謝を込めたアニバーサリー企画として、夏の夜を美しく彩る一夜限りの『STRINGS Summer White Night』を2026年7月29日（水）に開催いたします。

HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_17340/

▲カバナガーデン全体イメージ▲「シャンドン ブリュット」イメージ▲カバナガーデン座席イメージ▲STRINGSイブニングハイティーイメージ

大聖堂を臨むリゾート感あふれる中庭「カバナガーデン」が、この夏一日限定で、「シャンドン ブリュット」を象徴する爽やかな白を基調としたフォトジェニックな空間に変わります。水辺の心地よい夜風が吹き抜ける開放的な空間には、白色のライトアップや華やかなフォトスポットが登場し、涼しげで心ときめくフォトジェニックな世界が広がります。まずはウェルカムドリンクの「シャンドン ブリュット」を手に、キリッと冷えた爽快な泡立ちを楽しむ非日常のひとときを。 「シャンドン ブリュット」の贅沢な泡と相性抜群の小菓子とともに、名古屋工業大学『第一軽音楽部A.F.Q.』の学生による心地よいジャズ生演奏が夏の夜をドラマチックに演出します。（ノンアルコールドリンクのご用意もございます。）ぜひ、真夏の夜を美しく彩るホワイトをテーマにドレスアップしてお越しください。皆様がまとう純白の装いが会場のデコレーションと溶け合い、空間全体をいっそう華やかに輝かせます。カバナガーデンでの高揚感を楽しんだ後は、館内の「ニューヨークラウンジ」で美食の余韻に浸るプレミアムな時間を。涼を誘うひんやりとしたスイーツや、世界三大珍味を味わう贅沢なイブニングハイティーなど、ホテルならではの美食をご用意しております。洗練された空間で、フォトジェニックな写真と美味しいお料理に満たされる至福のひとときを、心ゆくまでお楽しみください。

＜進行スケジュール＞

・18：15～18：30 受付がお済みの方には、ウェルカムドリンクをご用意しております。

・18：30～19：00 名古屋工業大学『第一軽音楽部A.F.Q.』の学生による心地よい生演奏をお楽しみください。

・19：30～21：30 ニューヨークラウンジ内にてお食事をお楽しみください。

「STRINGS Summer White Night」概要

■開催日：2026年7月29日（水）18：30～21：30

■会場：カバナガーデン／1階「ニューヨークラウンジ」

■ドレスコード：真夏の夜を美しく彩る「ホワイト（白）」をテーマカラーとした装いにてお越しください。

※浴衣でお越しのお客様には、10周年の感謝を込めて【500円割引】の特別特典をご用意しております（白以外の浴衣でも対象となります）。

■料金・プラン内容：

・アフタヌーンティー付きプラン（シャンドン ブリュット グラス2杯 ＋THE NATIONAL GALLERY LONDON AFTERNOON TEA ～ Inspired by Monet & Van Gogh～） 6,800円

・イブニングハイティー付きプラン（シャンドン ブリュット グラス2杯 ＋ STRINGS イブニング ハイティー） 8,300円

※消費税込・サービス料15%別

※上記料金は、イベントへのご参加、お食事、シャンドン ブリュット、小菓子、生演奏鑑賞が含まれます。（ノンアルコールへのご変更も承っております。）

※雨天の際は、カバナガーデンでのライトアップは中止となりますが、ニューヨークラウンジ内にて生演奏を予定通り開催いたします。その場合は、ニューヨークラウンジを18：15よりご利用いただけます。その間のお飲み物もご自由にご注文いただけます。

■オプション：

・カバナガーデン席確約・ニューヨークラウンジ窓際確約：お1人2,174円（3席限定）

・シャンドン ブリュット：1杯1,305円（イベント特別価格）

※消費税込・サービス料15%別

■電話：052-589-0787

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_17340/

■商品概要：

煌めくガーデンの余韻をそのままに、美しい夏の夜を締めくくる美食をお楽しみください

カバナガーデンでウェルカムドリンクと生演奏、写真撮影を楽しんだ後は、館内の「ニューヨークラウンジ」へと場所を移し、この時期限定の「THE NATIONAL GALLERY LONDON AFTERNOON TEA ～ Inspired by Monet & Van Gogh～」や、三大珍味を使用したお食事としてもお楽しみいただける「STRINGS イブニング ハイティー」とともに、五感を満たす至福の余韻をお楽しみください。

夏の夜風に心地よく響く、名古屋工業大学『第一軽音楽部A.F.Q.』による特別なジャズ生演奏

純白にライトアップされた幻想的なカバナガーデンでは、名古屋工業大学『第一軽軽音楽部A.F.Q.』の学生による生演奏をお届けします。「シャンドン ブリュット」の繊細な泡立ちとともに、水辺を吹き抜ける夜風に溶け合う美しい音色が、一夜限りのホワイトナイトをいっそうドラマチックに演出します。

7月・8月は「シャンドン ブリュット」月間！館内の各レストランにて特別に「シャンドン ブリュット」を販売

7月・8月の期間中は「シャンドン ブリュット」月間として、館内の各レストランにて「シャンドン ブリュット」を1,566円（※消費税込・サービス料15%別）にて販売いたします。開業10周年の感謝を込め、ホテルが贈る華やかな美食と純白に弾ける泡が織りなす、この季節ならではの涼しげで優雅なひとときをご堪能ください。

ご宿泊者様限定で当日ウォークインでのご参加も可能

イベント当日、ホテルにご宿泊のお客様におかれましては、事前予約なしで、「シャンドン ブリュット」をはじめとするドリンクをイベント特別価格の1杯1,305円（※消費税込・サービス料15%別）からお楽しみいただけます。

「アフタヌーンティー・イブニングハイティー」概要

▲カバナガーデン席確約イメージ▲ニューヨークラウンジ窓際席イメージ▲「シャンドン ブリュット」イメージ▲『THE NATIONAL GALLERY LONDON AFTERNOON TEA ～ Inspired by Monet & Van Gogh～』イメージ ※スペシャルドリンクとスペシャルデザートは付きません。▲STRINGS イブニングハイティーイメージ▲カバナガーデン全体イメージ

＜アフタヌーンティー付きプラン＞

■商品名：『THE NATIONAL GALLERY LONDON AFTERNOON TEA ～ Inspired by Monet & Van Gogh～』

■MENU：

＜デザート＞

ピスタチオとラズベリーのムース ほうれん草のビスキュイ／マンゴーとココナッツのヴェリーヌ／ナショナル・ギャラリー チョコレートプレート／葡萄と白ワインのジュレ／ライムとミルクチョコのタルト／マンゴーパッションのベイクドチーズケーキ／オレンジパッションシュークリーム

＜セイボリー＞

国産豚のリエット ジャポニズムスタイル／サーモンとディルピクルスのタルトレット 紫蘇の香り／海老と蕪のムース ペルーノ風味のジュレとともに

＜スコーン＆コンディメント＞

スコーン（ミルク／紅茶）／コンディメント（コンフィチュール／クロテッドクリーム）

＜ドリンクメニュー＞

マリアージュ フレール・コーヒー・紅茶・その他ソフトドリンクからおかわり自由

▲『THE NATIONAL GALLERY LONDON AFTERNOON TEA ～ Inspired by Monet & Van Gogh～』イメージ ※スペシャルドリンクとスペシャルデザートは付きません。

＜STRINGS イブニング ハイティー付きプラン＞

■商品名：「STRINGS イブニングハイティー」

■MENU：

＜スタンド＞

旬魚のタルタルと梅のムース 紫蝱香るゼリー／国産ボークリエットのクロケット トリュフのディップ／オシェトラキャビアとズワイガニのシトラスマリネ ズッキーニのルーロ仕立て／生ハムとオレンジリコッタのタルトレット／フォアグラとパンペルデュ マンゴーパッションのビガラードソース／ゴルゴンゾーラクリームのサブレサンド／デザート2種／季節のフルーツ／アジアンフィッシュバーガー

＜別皿料理＞

愛知県三河ポークの白ワイン煮込み

＜ドリンク＞

マリアージュ フレール・コーヒー・紅茶・その他ソフトドリンクからおかわり自由

名古屋工業大学『第一軽音楽部A.F.Q.』について

▲STRINGS イブニングハイティーイメージ

本イベントのステージを飾るのは、少人数編成の「コンボジャズ」を中心に活動する、名古屋工業大学『第一軽音楽部A.F.Q.』の皆様です。コンボジャズの醍醐味は、その場のインスピレーションでソロを紡ぎ出す即興演奏。部員の多くは大学入学後にジャズや楽器を始めていますが、プロの音源を熱心に研究し、日々練習を重ねることで実力を磨いてきました。現在はジャズバーや地域のイベントにも多数出演しています。一音一音に心を込めた、即興ならではの臨場感あふれる演奏をお楽しみください。

シャンドン ブリュットについて

▲名古屋工業大学『第一軽音楽部A.F.Q.』演奏イメージ▲「シャンドン ブリュット」イメージ

「シャンパン＆スパークリングワイン世界選手権 2018でオーストラリア産スパークリングワイン部門で最も優れたスパークリングワインに贈られる 『 Best Australian Sparkling Wine 』を受賞

シャンパンの伝統品種であるシャルドネ、ピノ ノワールを用い、シャンパンと同じメトード トラディショネル製法で造られる豊かな風味と爽快なフィニッシュを持つ、フレッシュでエレガントなプレミアム スパークリングワイン。緑がかった麦わら色の色彩と、長く続く細やかな泡が特徴です。世界が賞賛したその一滴を、心ゆくまでご堪能ください。

シャンドンについて

シャンドンは、フランスの名門シャンパーニュメゾン、モエ・エ・シャンドンの社長も務めたロベール＝ジャン・ド・ヴォギュエが「伝統的なシャンパーニュ製法を用いながら、新世界のテロワールで未知の可能性を追求する」というビジョンのもと、1959年アルゼンチンで設立したプレミアムスパークリングワインブランドです。現在では、オーストラリアなど世界6ヵ国にワイナリーを置き、その土地の個性を最大限に引き出した高品質なスパークリングワインをお届けしています。

＜店舗概要＞

【店名】ロビーラウンジ「ニューヨークラウンジ」（1F）

【営業時間】11:00～21:30（L.O.20:00）

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【HP】https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/newyork/

＜ホテル開業10周年ロゴマークに込めた想い＞

▲ストリングスホテル 名古屋 開業10周年ロゴマーク

・感謝と創造の10年を形に、次の未来をひらく

ホテル名“ストリングス”の由来である“弦”もモチーフに、これまでの感謝と未来への決意をシンプルかつ力強く

表現したロゴマークです。

・感謝と調和

この“弦”は、一人一人のプロフェッショナルが生み出す「統一されたおもてなし」の精神を表しています。

・未来への創造

過去の経験を力に変え、次の10年へ向けて新しい価値を「創造」し続ける姿勢を象徴しています。

次のステージへ進む原動力として、これからも「革新（イノベーション）」を忘れず、お客様に新しい感動と記憶に

残る体験を提供し続けるという決意が込められています。