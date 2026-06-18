オリオンビール×JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）開業1周年を記念したスペシャルコラボグッズを発売

オリオンビール株式会社



オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO 村野 一）は、沖縄北部・やんばるを舞台にしたテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の開業1周年を記念し、株式会社ジャパンエンターテイメントとのスペシャルコラボレーションによる限定グッズを2026年8月1日（土）より販売開始いたします。

※Tシャツのみ2026年7月6日（月）より先行販売

1957年の創業以来、沖縄の自然や文化、人々の暮らしとともに歩んできたオリオンビール。今回、JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）の開業1周年を記念し、同じ沖縄の地で歩みを進める両社が、沖縄らしさを感じられる限定グッズを展開します。

コラボグッズには、ジャングリア沖縄での体験を彩るアイテムから、沖縄旅行の思い出として、日常でも楽しめるアイテムまで幅広く展開します。デザインは、オリオンビールのロゴとジャングリア沖縄のオリジナルキャラクター「ジャン」「シシ」をあしらったTシャツ・開襟シャツをはじめ、モンステラ柄が特徴のミニタオルセット、パーク土産にもぴったりなキーチェーンセット、アウトドアシーンでも活躍するステンレスタンブラーなど、沖縄らしい時間を彩るラインナップを取り揃えています。

今回の企画は、沖縄の魅力を国内外へ届けたいという両社の想いから実現しました。名護市に工場を構え、やんばるの地にも深く根ざすオリオンビールと、沖縄北部の豊かな自然を舞台に新たな観光体験を提供するジャングリア沖縄が力を合わせることで、沖縄ならではの価値をより多くの方へ発信してまいります。

コラボレーションアイテム（一部抜粋）

■Tシャツ JUNGLIA×ORION \ 4,500(税込)

・サイズ：S,M,L,LL

・カラー：ベージュ

■シャツ JUNGLIA×ORION \ 6,500 (税込)

・サイズ：M,L

・カラー：グリーン

■フェイスタオル JUNGLIA×ORION \ 2,300 (税込)

・カラー：グリーン

■ステンレスタンブラー JUNGLIA×ORION \3,200 (税込)

・カラー：シルバー

■キーチェーン3P JUNGLIA×ORION \ 2,800 (税込)

■販売概要

【販売開始日】2026年8月1日（土）※Tシャツのみ7月6日（月）より先行販売

【販売場所】

・JUNGLIA OKINAWA 園内ショップ

・オリオンビール公式通販（https://shop.orionbeer.co.jp/）：2026年7月6日（月） 10時より発売

・オリオンオフィシャルストア

・オリオンオフィシャルストア 那覇

（沖縄県那覇市安里1-2-21琉球オリオンホテル 那覇国際通り1F）



・オリオンオフィシャルストア モトブ

（沖縄県国頭郡本部町148-1オリオンホテルモトブリゾート＆スパ3F）



・オリオンオフィシャルストア 名護

（沖縄県名護市東江2-2-1 2F(オリオン ハッピーパーク内)）

※店舗により、販売商品、販売開始時間が異なる場合がございます。

【販売アイテム】

Tシャツ、開襟シャツ、ステンレスタンブラー、ミニタオルセット、キーチェーンセット 他

■本商品について

本商品は、オリオンビール株式会社と株式会社ジャパンエンターテイメントのライセンス契約により、株式会社ジャパンエンターテイメントが製造販売するものです。

■JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）について

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を変えるテーマパークです。コンセプトは、Power Vacance!!（パワーバカンス）。亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景を舞台に、その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。

https://junglia.jp/

■株式会社ジャパンエンターテイメントについて

2025年7月25日に開業した沖縄北部新テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の企画・開発および運営を目的として2018年6月に設立。「沖縄から日本の“未来”をつくる」をミッションとし、沖縄から日本の観光産業を変革すべく事業を推進。真の地域活性化を図り、沖縄の経済力向上に寄与することが、その土地での社会的課題解決に繋がると確信し事業を進めている。

https://www.japan-entertainment.co.jp/

■オリオンビールについて

1957年、沖縄で誕生したオリオンビール。自然豊かな“やんばる（沖縄本島北部エリア）”に位置する名護工場で、沖縄の風土を生かしたビールづくりに取り組んでいます。沖縄県伊江島産大麦、県産フルーツなどのこだわりの地元素材を活かした商品を通じて、沖縄ならではの味わいや心地よい時間をお届けしています。