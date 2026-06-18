契約更新選手のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド



このたび、8選手と契約を更新しましたので、お知らせいたします。



契約更新選手

・上田 智輝 選手

・中村 翼 選手

・ナム ヒョンミン 選手

・藤谷 匠 選手

・藤田 仁朗 選手

・田中 慶汰 選手

・安西 駿 選手

・樋口 寛規 選手

上田 智輝（UEDA Tomoki）選手

【明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ出場記録】5試合出場0得点

【上田 選手のコメント】

新しいエンブレムを胸に、クラブの新たな歴史をみなさまと共に作れることをうれしく思います。このエンブレムに誇りと責任を持ち、チームの勝利のために全力で戦います。

ファン、サポーターのみなさまと最高の景色を見ることができるよう、日々努力をします。

引き続き、熱い応援をよろしくお願いいたします。



中村 翼（NAKAMURA Tsubasa）選手

【明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ出場記録】18試合出場1得点

【中村 選手のコメント】

来シーズンも福島ユナイテッドFCでプレーできることをうれしく思います。

百年構想リーグの経験を生かして、目標であるJ2昇格を達成することができるよう、日々努力します。

引き続き、熱い声援をよろしくお願いいたします。

ナム ヒョンミン（NAM Hyeong Min）選手

【明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ出場記録】1試合出場0得点

【ナム 選手のコメント】

ファン、サポーターのみなさま、いつも応援していただきありがとうございます。

2026/27シーズンはチームの勝利に貢献することができるよう日々のトレーニングから全力で取り組みます。

これからも熱い声援をよろしくお願いいたします。

藤谷 匠（FUJITANI Takumi）選手

【明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ出場記録】15試合出場1得点

【藤谷 選手のコメント】

2026/27シーズンでJ2昇格を果たすために全力でプレーします。

引き続き、来シーズンも熱いご声援をよろしくお願いいたします。

藤田 仁朗（FUJITA Jiro）選手

【明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ出場記録】14試合出場0得点

【藤田 選手のコメント】

新たなエンブレムを胸に、このクラブの一員として戦えることを大変うれしく思います。

百年構想リーグで積み上げてきた経験や成長をしっかりと生かし、自分のゴールとプレーでチームを勝利へ導けるよう覚悟を持って戦います。

J2昇格という目標を必ず達成できるよう、チームのために全力を尽くします。

来シーズンも熱い応援をよろしくお願いいたします。

田中 慶汰（TANAKA Keita）選手

【明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ出場記録】4試合出場1得点

【田中 選手のコメント】

昨シーズンは応援ありがとうございました。引き続き、福島ユナイテッドFCの一員として戦えることをうれしく思います。これまで以上に成長し、チームの勝利に貢献できるよう、日々全力でトレーニングに取り組んでまいります。

悔しさをエネルギーに変えて、応援してくださるみなさまにJ2昇格という結果を届けられるように頑張ります。

新シーズンも熱い声援をよろしくお願いいたします。

安西 駿（ANZAI Shun）選手

【明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ出場記録】2試合出場0得点

【安西 選手のコメント】

百年構想リーグも応援していただき、ありがとうございました。

2026/27シーズンはJ2昇格という目標に向け、得た経験を生かしてチームに貢献していきたいと思います。このチームでプレーできることに感謝し、努力し続けますので引き続き、熱い声援をよろしくお願いいたします。

樋口 寛規（HIGUCHI Hiroki）選手

【明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ出場記録】16試合出場3得点

【樋口 選手のコメント】

J2昇格という目標を達成するため、日々のトレーニングから全力でプレーします。

熱い声援をよろしくお願いいたします。