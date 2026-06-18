SaaS乱立・部門分断の時代に終止符。AI孔明 on IDX、“全体最適化AI PMO”構想を本格展開
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、企業向けAI PMOプラットフォーム「AI孔明 on IDX」において、“全体最適化AI PMO”構想を本格展開することを発表しました。
近年、多くの企業ではDX・生成AI導入が進む一方、・SaaS乱立・部門分断・データ散在・属人化が進行し、「企業全体が統合されないままAIが増えている」という新たな課題が顕在化しています。
AIデータ社では、この状態を「部分最適化の限界」と位置づけています。AI孔明 on IDXは、AI PMO（AI時代の組織OS）として、企業全体の知能化・全体最適化を支援します。業務を止めずに１部門からスモールスタートで、そのまま全体最適化に広げていける１プロダクトマルチソリューションを展開することで、企業の“部分最適”から“全体最適”への進化を実現します。
■ DXは進んだ。しかし企業は統合されたのか
近年、日本企業では、
・DX推進
・クラウド導入
・SaaS導入
・生成AI導入
が急速に進んでいます。
しかし現場では、新たな問題が生まれています。
それが、SaaS乱立です。
企業内では、
・ERP
・CRM
・SFA
・Groupware
・BI
・ChatAI
・各種業務SaaS
が導入される一方、それぞれが独立し、データも業務も分断されるケースが少なくありません。
AIデータ社では、これはDX失敗ではなく、「統合なきDX」であると考えています。
■ 日本企業の本当の課題は「部門分断」
AIデータ社が長年のデータ・リーガルテック・フォレンジック支援を通じて見てきたのは、
技術不足ではありません。むしろ、組織構造の問題です。
多くの企業では、
・営業
・開発
・製造
・財務
・法務
・人事
がそれぞれ独立し、データも、
・Excel
・メール
・ファイルサーバ
・SaaS
に散在しています。
各部署は努力しています。しかし結果として、企業全体は、「部分最適」で動いています。
■ AI時代、この構造では競争できなくなる
AIデータ社では、AI時代の競争環境は大きく変わったと考えています。
以前の競争は、「誰が情報を持つか」でした。しかし現在、顧客側にもAIエージェントが付き始めています。
AIは、
・比較
・分析
・将来予測
・契約比較
・リスク分析
・他社比較
まで行います。
つまり、顧客知能 ＞ 部分最適企業という構造が生まれ始めています。
AIデータ社ではこれを、「顧客知能 ＞ 企業知能」問題と捉えています。問題は、AIを使うかどうかではありません。本当の問題は、企業が組織として賢くなっていないことです。
■ 必要なのは単体AIではなく「全体最適化」
AIデータ社が提唱するのは、単体AI導入ではありません。必要なのは、全体最適化です。
企業には、
・データ統合
・AI統制
・部門横断連携
・顧客理解統合
・ナレッジ共有
・AI意思決定
・AIエージェント管理
が必要です。つまり、企業知能化・組織知能化です。
AIデータ社ではこれを、AI Organization（組織知能企業）と定義しています。
■ AI孔明 on IDXとは何か
AI孔明 on IDXは、単なる生成AIではありません。
AIデータ社はAI孔明 on IDXを、「全体最適化AI PMO」として位置付けています。
AI孔明 on IDXは、企業内に散在する
・データ
・業務
・AI
・ナレッジ
を統合し、企業全体を、AI Organizationへ進化させます。
その構造は、
データ統合（IDX）
↓
AI孔明
↓
AI PMO
↓
組織OS
↓
全体最適企業 です。
AIが上に乗るだけではありません。組織そのものを知能化することを目指しています。
■ AI PMOという新しい企業インフラ
AI PMOは、従来PMOのような、・進捗管理・会議調整・プロジェクト管理だけではありません。
AI PMOは、
・AI統制
・AI意思決定
・組織横断連携
・AIエージェント管理
・全体最適化
を担う、AI時代の組織OSです。
AIデータ社では、これからの企業競争は、「誰がAIを持つか」ではなく、「誰が組織としてもっとも賢いか」になると考えています。
■AIデータ社コメント
DX・生成AI導入は進みました。しかし、SaaS乱立・部門分断・データ分散の中で、企業全体が統合されていないケースは少なくありません。
以前の競争は、「情報優位」でした。しかしAI時代は、「全体最適化」です。
AI孔明 on IDXは、企業を部分最適企業 → 全体最適AI Organizationへ進化させる、AI PMO／組織OSとして、企業知能化を支援してまいります。
■AIデータ株式会社について
名称：AIデータ株式会社 設立：2015年4月
資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL:https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。