【女子高生ラボ調べ】女子高生が選ぶ、2026年6月 “最新トレンド” 8選！

株式会社with t

株式会社with t（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮城啓太）が運営する、Z世代のリアルな声を企業に届けるマーケティング組織「女子高生ラボ」は、全国の女子高生フォロワー3.1万人を対象に「今流行っていること・これから流行りそうなこと」についてのストーリーズアンケートを実施（n=51）し、2026年6月最新トレンドとして8カテゴリのキーワードを選定・発表いたします。

本調査は、Z世代・α世代のリアルな声を起点に、ファッション、フード、テクノロジー、エンタメ、アウトドアアクティビティまで幅広い領域のトレンド動向をいち早くとらえた生活者インサイトレポートです。

■調査概要

調査方法：Instagramストーリーズアンケート（自由回答）

調査対象：女子高生ラボ フォロワー（女子高生中心）

有効回答数：51件

調査時期：2026年6月上旬

調査主体：女子高生ラボ編集部（株式会社 with t）

※引用時のお願い

本調査を転載・引用いただく場合は、出典元として下記のような記載をお願いいたします。 （例：「『女子高生ラボ』による調査」「『女子高生ラボ』調べ」など）

■調査結果サマリー：JKが選ぶ2026年6月 最新トレンド8選

【トレンド１.】setlog（セットログ）

── 毎時間2秒の自動記録が"映えvlog"を民主化する

回答数最多（10件）となったのが動画日記アプリ「setlog」。1時間ごとに2秒ずつ自動撮影し、1日の記録がそのままvlogとして完成するため、「編集が苦手でも使える」「思い出を細かく残せる」と支持が集まった。グループ利用も1人利用も可能で、旅行・放課後など青春シーンのドキュメントツールとして急拡大中。

＜企業様へのご提案ポイント＞

setlogユーザーへのPR投稿・プロダクトプレースメントは"リアルな日常"に自然に溶け込む訴求が可能です。

【トレンド２.】Instagram「Instants（インスタント）」

── 確認なし・一度しか見られない、"リアル"共有機能が到来

InstagramのDMから投稿できる新機能「Instants」が話題。撮影したものが確認なしにそのまま投稿され、友達の投稿も1回しか閲覧できない仕様が"よりリアルなつながり"を演出。「なんなら流行らせたい」という声も上がっており、今後の拡散加速が予測される。

＜企業様へのご提案ポイント＞

ブランド体験のリアルな"瞬間"を届けるキャンペーン施策として活用可能性が高い機能です。

【トレンド３.】アイロンビーズ

── ワンホン×令和アップデートで"推し活クラフト"が再熱

SNS映えする「ワンホン（One Horn）」インテリアとの相性抜群なアイロンビーズが、ラメシートをあわせた令和スタイルで再燃。トレカケース・イヤホンケースなど実用的なアイテムを100均素材でハンドメイドできる点が特に人気を集めている。

＜企業様へのご提案ポイント＞

文具・手芸・雑貨メーカー、100均PBとのコラボレーション施策との親和性が高いトレンドです。

【トレンド４.】もっちゅりん（ミスタードーナツ）

── 昨年バズの人気商品が"いちご味"新登場で完全復活

2025年にSNSで大バズりしたミスタードーナツの「もっちゅりん」シリーズが、新フレーバー「いちご味」を携えて2026年6月3日に再販。事前予約も可能で、発売前から女子高生の間に大きな話題が広がっており、フード領域の2026年夏筆頭トレンドとして注目度が高い。

＜企業様へのご提案ポイント＞

食品・スイーツブランドにおけるZ世代向けバズ施策・復刻プロモーションの参考事例としても注目の一例。

【トレンド５.】ネイルシールデコ

── 韓国発「aeae風」スマホデコが100均で今すぐ真似できる

韓国で流行中のネイルシールをiPhoneのカメラ周りに貼る「ネイルシールデコ」が日本上陸。リップ・イヤホンへのアレンジも含め、100均で材料が揃う手軽さから急速に拡散中。シールを貼るだけで「aeae（エーエー）風」のこなれ感を演出できると人気を集めている。

＜企業様へのご提案ポイント＞

コスメ・スマホアクセサリー・韓国ファッションブランドのプロモーション施策において訴求力が見込めるトレンドです。

【トレンド６.】レッドチーズスティック

── 新大久保発・韓国グルメが"次の行列グルメ"に

韓国で大流行中の甘辛ヤンニョム×モッツァレラの組み合わせ「レッドチーズスティック」が新大久保に上陸。クリスピーな食感とのびるチーズが「反則すぎる」と評判を呼び、食べ歩きスポットとして女子高生の注目を集めている。

＜企業様へのご提案ポイント＞

フードテックやフードフランチャイズ、インバウンド関連のPR訴求に活用できる、リアル店舗発信のZ世代グルメトレンドです。

【トレンド７.】山手線一周ウォーク

── 14～16時間かけて"駅ごと食べ歩き"が新定番アクティビティに

山手線の全30駅を徒歩で一周するチャレンジが女子高生の間で密かなブームに。所要14～16時間という過酷さながら、駅ごとのグルメ食べ歩きがコンテンツになることで飽きずに楽しめると評判。「みんなで伊能忠敬界隈」と称され、友人グループのイベントとして広がっている。

＜企業様へのご提案ポイント＞

沿線エリアの飲食店・スポーツブランド・アウトドアギアとのタイアップや、ウォーキングイベント協賛に活用できるトレンドです。

【トレンド８.】Reframe：Multi angle recorder

── 縦・横を同時撮影、"素材難"を解消するショート動画制作アプリ

縦横同時撮影を可能にするアプリ「Reframe: Multi angle recorder」が編集部で話題。撮影時にアングルを迷う必要がなく、編集素材が一度に揃う効率性が「もうこれなしには戻れない」と絶賛されている。UIのシンプルさも支持を集め、ショート動画クリエイター層を中心に浸透が加速する見込み。

＜企業様へのご提案ポイント＞

クリエイティブ系アプリ・スマホ関連ブランドのインフルエンサーマーケティング施策との親和性が高いアプリトレンドです。

■カテゴリ別ランキング（ストーリーズアンケート n=51）

1位 SNS・動画アプリ（setlogほか）：10件

2位 プリ・インスタント写真：7件

3位 ガチャ・コレクション：5件

4位 手作り・クラフト（アイロンビーズほか）：4件

4位 アーティスト・推し活：4件

6位 ダンス・TikTok：3件

6位 ファッション・デコ：3件

8位 SNS新機能（インスタInstantsほか）：2件

8位 フード・お菓子：2件

■編集部考察：企業が今すぐ狙うべき3つのトレンド領域

今回の調査結果を踏まえ、女子高生ラボ編集部では企業のマーケティング担当者が特に注目すべき領域として、以下の3つを挙げます。

【領域１.】SNS・動画アプリ ──「撮る・残す・見せる」体験への共感が爆発中

setlogやReframe、InstagramのInstantsなど、「リアルな瞬間をいかに手軽に残し、共有するか」というニーズが今の女子高生のSNS行動の中心にあります。加工や演出よりも"ありのまま"をコンテンツ化する流れは加速しており、ブランドの訴求もよりナチュラルな文脈での露出が効果的になっています。PR施策においては、インフルエンサーによる"日常に溶け込む"プロダクトプレースメントや、アプリ連携キャンペーンとの相性が特に高い局面です。

【領域２.】韓国カルチャー ──「食・コスメ・デコ」の三位一体で加速するKトレンド

レッドチーズスティック（フード）、ネイルシールデコ（コスメ・ガジェット）と、今月も韓国発トレンドが複数ランクイン。女子高生にとって韓国カルチャーはもはや"海外のもの"ではなく、日常のリアルな選択肢として定着しています。新大久保・コスメ・SNSという三つの接点を横断する形でブランドを認知させる施策は、費用対効果が高く即効性も期待できます。韓国トレンドとの親和性があるブランドにとっては、仕掛けどきです。

【領域３.】ハンドメイド・クラフト ──「自分でつくる」がアイデンティティ表現に直結

アイロンビーズをはじめとする手作りコンテンツが4件と健闘。単なる趣味の枠を超え、推し活グッズやめじるしアクセサリーとして実用化・SNS映え化している点が特徴的です。「世界にひとつだけのもの」を求める感度の高い層へのアプローチとして、素材・道具ブランドのコラボや、ハンドメイドをテーマにしたUGC（ユーザー生成コンテンツ）施策は今後さらに有効性が高まると考えられます。

■「女子高生ラボ」とは

女子高生の「最旬トレンド」を生み出し、ビジネスの「ティップス（ヒント）」を提供するメディア＆シンクタンク「女子高生ラボ」は、全国の女子高生約500名が所属する、Z世代のリアルなトレンドとインサイトを収集・発信するプラットフォームです。現役女子高生が企業の商品・サービス・アプリなどを実際に体験し、その感想やフィードバックを元に、Z世代の"リアルな声"をマーケティング施策に活用することができます。

女子高生は、このメディアを見てSNSを楽しむための最新トレンドを知ることができる。企業は、SNSやコミュニケーション、インサイト研究など多角的に展開することで、若年層マーケティングを総合的に支援するシンクタンクとして活用可能。

≪ご提供可能なソリューション例≫

アンバサダーの持つインサイトと、女子高生ラボのネットワークを最大限に活用した施策をご提案します。

- アンバサダー佐藤芹菜氏の視点を活かした、Z世代に刺さるSNSプロモーション企画- 全国500名のリアルな声を反映した、新商品・サービスの開発および改善支援- アンバサダー佐藤芹菜氏を起用した、話題性の高いPR施策のご提案- 貴社の商品をテーマにした、女子高生ラボメンバーとの座談会・グループインタビュー etc...≪活用事例≫- 個別にアプリやサービスの案内を送付し、DL・使用を依頼- 使用後にインセンティブ（報酬や特典）を提供し、口コミやフィードバックを収集- 集まった声をプロモーション施策やUI/UX改善に活用- インフルエンサーを起用したPRの企画・展開 etc…

【女子高生ラボSNSアカウント】

Instagram：https://www.instagram.com/jk_labo_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@jk_labo_

■会社概要

社名：株式会社with t

所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-2 グラフィオ渋谷 2F

代表者：代表取締役社長 宮城啓太

事業内容：オーディション事業、マーケティング支援事業、イベント事業、プロダクション事業

公式サイト：http://with-t.co.jp/

〈本件に関するお問い合わせ〉

株式会社with t 広報担当 山田

E-mail：yamada@with-t.co.jp