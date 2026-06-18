経営戦略と人材戦略の連動を推進する「人的資本経営理解研修」をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、経営層や人事担当者を対象とした「人的資本経営理解研修(https://www.recurrent.jp/listings/executive-managementstrategy-hcm)」をリリースしました。本研修は、従業員をコストではなく価値を生む資本と捉え、中長期的な企業価値向上を目指す経営手法を体系的に扱う内容です。

最新の開示義務化の流れや経済産業省の「人材版伊藤レポート」の要点を整理します。さらに、自社の現状と理想のギャップを定量的に把握するプロセスを習得し、戦略的な人材活用を推進します。

人的資本経営理解研修【人材戦略の根本を理解する】 - 社員研修のリスキル

社会的背景と人的資本経営の必要性

近年、資本市場や投資家から人的資本に関する情報の開示要請が急速に強まっています。企業には、人材を消費されるコストではなく、価値を生む資本として捉え直す変革が求められています。

しかし、経営戦略と人材戦略をいかに連動させ、具体的な数値として可視化すべきかという課題を持つ企業が増加しています。このようなニーズに応えるため、人的資本の本質的な価値を組織に実装するための研修を開発しました。

人的資本経営理解研修の紹介

研修タイトル

人的資本経営理解研修(https://www.recurrent.jp/listings/executive-managementstrategy-hcm)

受講対象

経営層、人事担当者、管理職

身に付くスキルや目的

人的資本経営の意義を正しく理解し、経営戦略に沿った人材戦略の構築手法を習得します。自社の現状を定量的に分析し、持続的な成長を牽引する組織作りを強化できる状態を目指します。

本研修の特徴- 最新の開示義務化と背景の理解投資家や市場からの要請、経済産業省のレポートが示す変革の視点を整理し、今求められている経営の方向性を把握します。- 定量的な分析手法の習得理想と現状のギャップを可視化します。客観的データを基に人材戦略の方向性を決定する具体的なプロセスを習得します。- 実効性の高い5つの共通要素の具体化動的な人材ポートフォリオやリスキリングなど、人的資本経営に欠かせない要素を自社に即して整理します。

人的資本経営理解研修【人材戦略の根本を理解する】 - 社員研修のリスキル

株式会社リスキルについて

研修カリキュラムを一部抜粋- 人的資本経営の全体像理解（背景、定義、投資家・資本市場からの要請、人材版伊藤レポートの要点）- 人的資本経営の3つの視点（経営戦略との連動、現状と理想のギャップの定量把握、企業文化への定着）- 5つの共通要素（人材ポートフォリオ、知・経験の多様性、リスキリング、社員エンゲージメント、柔軟な働き方）- 【ワーク】自社での連動状態の点検および5つの要素の自社診断

株式会社リスキルは、幅広いテーマで企業の課題解決を支援しています。人的資本経営理解研修をはじめとする各プログラムは、実践的なスキルの強化に重点を置いています。

研修の準備から実施までフルサポート体制を整えており、教材等の備品も一式提供します。ビジネス研修が料金一律という明瞭な価格体系により、各企業が人材育成に取り組みやすい環境を整備しています。

※本プレスリリースの内容は、2026年06月時点のものです。