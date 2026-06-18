Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト 『ひみつのアイプリ あつめて！シークレットメモリーズ』 ダウンロード版販売終了およびファイナルセール実施のお知らせ

日本コロムビア株式会社

このたび、Nintendo Switch『ひみつのアイプリ あつめて！シークレットメモリーズ』につきまして、2026年6月30日（火） 23:59をもちまして、ニンテンドーeショップでのダウンロード版の販売を終了させていただくこととなりました。

販売終了までの期間、ダウンロード版ソフトがお得にお買い求めいただける「ファイナルセール」を開催いたします。本作をお楽しみいただける最後の機会となりますので、ぜひご利用ください。 詳細は下記の通りとなりますので、ご確認いただけますようお願い申し上げます。

■ 販売終了 概要

・ 対象商品： Nintendo Switch『ひみつのアイプリ あつめて！シークレットメモリーズ』 ダウンロード版

・ 販売終了日時： 2026年6月30日（火） 23:59

・ 商品ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000087610?srsltid=AfmBOoqK9IYc68DoVa7yLywvUylLlTAcaV8PCIirfjGgQEWCMsqaFeGs

■ ファイナルセール 概要

・ セール期間： 2026年6月30日（火） 23:59まで （※販売終了日時まで）

・ セール価格： 通常価格 6380円 ⇒ 特別価格 3,800円（40% OFF）

※Nintendo Switch は任天堂の登録商標です。 (C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会 (C) 2024 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

《日本コロムビアについて》

会社名：日本コロムビア株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-4-16 神宮前M-SQUARE

代表者：代表取締役社長 土門 義隆 事業内容：ミュージックソフト、ゲームソフト等の制作、宣伝、販売および 音楽アーティストのマネジメント

URL：http://columbia.jp/