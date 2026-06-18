『行程表クラウド by NAVITIME』乗合バス事業者向けに申請路線の管理機能を提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2026年6月18日（木）より、大型バス対応の行程表作成ツール『行程表クラウド by NAVITIME』にて、乗合バス事業者が運輸局へ申請・届出を行った路線情報をデジタル地図上で可視化し、一元管理できる「路線管理機能」を提供開始いたします。

乗合バス事業者は、道路運送法に基づき、運行する路線を事前に運輸局へ認可申請する必要があります。

しかし、この申請情報の管理においては、以下のような課題もありました。

・テキストベースの申請情報が中心で、地図上での位置関係を直感的に把握することが難しい

・膨大な申請データが紙媒体や個別の電子ファイルで管理されており、運行基準図や教育・安全のためのルート資料作成に即座に活用しづらい

・紙媒体の場合の経年劣化や紛失のリスクがある

本機能は、これまで紙やエクセルなどの資料ベースで個別に管理されていた申請路線をデータベース化し、デジタル地図上での一元管理を実現することで、乗合バス業界の業務効率化（DX）と、安全運行の基盤づくりを支援します。また、導入時には、既存の膨大な路線データを当社にて登録することも可能です。（有償オプション）

なお、本機能は、定期観光バスを運行する株式会社はとバスへの導入も決定しています。本サービスを通じて、日常の路線運行から観光路線まで、バス業界における多様な運行形態の安全と業務効率化を広くサポートしてまいります。

■本機能の特徴・メリット

・申請路線の「地図上での可視化」による直感的な把握

「路線管理機能画面」上で申請道路区間を登録することで、文字情報やファイルに切り貼りされた地図画像で管理されていた申請経路を、デジタル地図上にルート線として描画します。

認可済み区間を一目で把握できるようになり、運行管理者や乗務員の地理的理解を深めます。

・経路変更や新路線検討時の路線情報作成・編集を効率化

運行経路が地図上に表示されるため、経路の変更作業や、新たな路線の検討時にも、路線情報の作成・編集・出力までを効率的に実施できます。

・資産としてのデジタルデータベース化と管理

事業運営に不可欠な認可経路情報を、クラウド上で一元管理できるようになり、データの劣化や紛失を防ぎます。

また、誰もが見やすい状態で管理できるため、最新情報の社内共有が容易になります。属人化を解消し、安全に管理・運用することが可能となります。

今後は、本機能で管理された申請路線を、大型バス専用カーナビアプリ『バスカーナビ』と連携させ、経路逸脱の防止や、経験の浅い乗務員でも迷わず安全に運転できる環境づくりなど、安全運行と人材不足解消の両面から、バス業界をサポートしてまいります。

●『行程表クラウド by NAVITIME』について

『行程表クラウドby NAVITIME』は、旅行会社やバス事業者向けのSaaS型Webサービスです。バス（大型・中型・小型・コミューター）を含む車と、公共交通、徒歩、自転車を組み合わせた最適なルート検索や料金計算等が可能で、個人/団体旅行、MICE等における行程表作成や見積書業務のデジタル化をサポートし、旅行やバス運行に関する業務の効率化を支援します。全国の大型バスの交通規制等を考慮したナビゲーションアプリ『バスカーナビ』との連携も行えます。

▶『行程表クラウドby NAVITIME』紹介ページ(https://lp.koteihyo-cloud.navitime.co.jp/)

●お問い合わせ先

▶ご利用に関するお問い合わせフォーム(https://lp.koteihyo-cloud.navitime.co.jp/inquiry)

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