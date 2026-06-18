【支援事例：秋田県様】インフルエンサー活用でフォロワー4,000人超！秋田県の認知拡大を実現した、SNS運用自走化支援の裏側

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティング支援を行う株式会社コムニコ（所在地：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀 以下、コムニコ）は、秋田県観光文化スポーツ部誘客推進課（現 観光戦略課）様からご依頼いただき、令和7年度の秋田県観光の公式Instagramアカウント（@akita_kanko_official(https://www.instagram.com/akita_kanko_official/)）の立ち上げから運用をご支援いたしました。インフルエンサーを起用した施策などを行ったところ、フォロワー数が目標の2倍以上となる4,000人を超える結果となったことや、コムニコをパートナーに選んだ理由、評価ポイントなどについて、秋田県観光文化スポーツ部誘客推進課（現 観光戦略課）様にお話を伺い、支援事例インタビュー記事を公開いたしました。ぜひご覧ください。

【運用支援事例】秋田県：インフルエンサー活用でフォロワー4,000人超！秋田県の認知拡大を実現した、SNS運用自走化支援の裏側(https://www.comnico.jp/clients/akita)

インタビュー記事のトピックス（抜粋）

1．戦略設計から詳細な分析、日々の運用フローといった非常に緻密なプロセスと、「なぜその施策が必要なのか」という根拠データを示した提案内容が他社との差を感じ、支援企業としてコムニコを選定。

2．コムニコからは、アカウントのコンセプト設計、プロフィールの最適化などの初期構築、秋田県の魅力を最大限に引き出すためのインフルエンサーとのマッチング、投稿内容のディレクションをご支援。さらに、将来的に秋田県の職員のみでも質の高い運用ができるよう「運用の自走化」もサポート。

3．アカウント立ち上げから契約終了までの約4ヶ月間で、フォロワー数は目標値の倍以上の4,000人超に（※）。投稿に対するコメントや「保存」の数も多く、ユーザーが秋田の情報を「自分事」として捉えてくれている手応えを実感。

※：2026年6月現在は7,000人超

4．コムニコを最も評価するポイントは、圧倒的な「スピード感」と、それに基づいた「PDCAサイクルの精度」。また、投稿コンテンツに対するわかりやすく実践的なアドバイスについても評価。

秋田県観光文化スポーツ部誘客推進課（現 観光戦略課）について

国内外から秋田県への誘客を促進することを目指し、各種イベントにおける誘客プロモーションやウェブサイト・SNS等によるデジタルプロモーション、観光コンテンツの造成等を自治体・観光関連事業者と連携して行っています。

・秋田県公式サイト：https://www.pref.akita.lg.jp/

・秋田県公式観光サイト [アキタファン]：https://akita-fun.jp/

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に3,000件以上（2013年4月から2026年3月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)を開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/

※本リリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。