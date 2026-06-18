バーガーキング(R)から夏限定の「BBQステーキワッパー(R)」新発売！直火焼きビーフに牛バラステーキを豪快に重ね、10種スパイスが香るコク深い「特製BBQスパイスソース」で仕上げたボリューム満点の新作登場！

株式会社ビーケー・ジャパン

株式会社ビーケー・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：野村 一裕）は、2026年6月19日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー(R) 』『チーズBBQステーキワッパー(R) 』『ダブルBBQステーキワッパー(R) 』を新発売いたします。

直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー(R) 』『チーズBBQステーキワッパー(R) 』『ダブルBBQステーキワッパー(R) 』を新発売いたします。

「BBQステーキワッパー(R) 」のアメリカ産の牛バラステーキは、直火でしっかりと焼き色を付けたあと、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めています。さらに、本場アメリカのBBQで使われるスパイスを効かせた本格的なおいしさを目指し、コク深いウスターソースをベースに、ガーリックやオニオンの力強さに、パプリカ、クミン、シナモン、ナツメグなど10種のスパイスをブレンドした新開発の「特製BBQスパイスソース」を採用しました。バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティとの相性も抜群で、豪快で本格的な肉のおいしさをお楽しみいただけます。

『BBQステーキワッパー(R) 』は、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティと肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるバーガーです。

『チーズBBQステーキワッパー(R) 』は、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティと肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、コクのあるチェダーチーズ2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉とチーズのおいしさを楽しめるバーガーです。

『ダブルBBQステーキワッパー(R) 』は、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティ2枚と肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるボリューム満点のバーガーです。

BBQ好きの皆様も、バーガーキング(R) ファンの皆様も、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー(R) 』『チーズBBQステーキワッパー(R) 』『ダブルBBQステーキワッパー(R) 』をぜひこの機会にお楽しみください。

商品概要

商品名：BBQステーキワッパー(R)

発売日：2026年6月19日（金）～

価 格：単品1,190円、セット1,490円

商品名：チーズBBQステーキワッパー(R)

発売日：2026年6月19日（金）～

価 格：単品1,290円、セット1,590円

商品名：ダブルBBQステーキワッパー(R)

発売日：2026年6月19日（金）～

価 格：単品1,590円、セット1,890円

〈注意事項〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、『BBQステーキワッパー(R) 』『チーズBBQステーキワッパー(R) 』『ダブルBBQステーキワッパー(R) 』を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング(R) 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング(R) 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

バーガーキング(R) 関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北1 第1ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア）

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケー・ジャパンが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケー・ジャパン

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

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