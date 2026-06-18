北海道や福岡など、全国から参加――フリーランス・副業希望者60名が集った大型交流イベント「2026在宅ワークフェス」開催、lilisコンサル菅野春香も講師として登壇

合同会社Li-Li

株式会社IncreaseMarketingは、2026年6月13日（土）、東京都港区のミーティングスペースAP虎ノ門にて、フリーランス・副業希望者・在宅ワーク希望者を対象とした大型交流イベント「AI時代でも無理なく“自分らしく働く”～2026在宅ワークフェス～」を開催いたしました。本イベントは2024年・2025年に続く第三回目で、今回は「働き方・生き方」をテーマに、Webデザイナーやライター、マーケターなど多様な職種から60名が参加。lilisコンサル（合同会社Li-Li）代表の菅野春香も、5名の登壇者の一人として初めてセミナー講師を務めました。

開催背景

フリーランスや副業、在宅ワークという働き方が広がる一方で、「仲間がいない」「相談できる相手がいない」「案件獲得のきっかけがない」といった孤独や不安を抱える人も少なくありません。

本イベントは、そうしたクライアントワーカー同士が横のつながりを築き、案件獲得や情報収集、キャリア形成のきっかけを得られる場として、2024年から毎年開催されています。第三回となる今回は、スキルアップだけでなく「自分らしい働き方・生き方」そのものに焦点を当てた内容として企画されました。

イベント内容

当日は10時に関係者が入り、11時の開会の挨拶（榎原佑太氏）からスタート。第1部のセミナーでは、菅野春香（lilisコンサル）、井澤良介氏、榎原佑太氏、あいめこ氏、宮下あとむ氏の5名が、それぞれ40分程度の講義を実施しました。

菅野春香は「交流会で覚えてもらうための立ち回り方」をテーマに登壇。井澤良介氏はデータを扱う4つのレイヤーや、自分独自のコンテキストを読み込ませる手法について解説しました。あいめこ氏は、人間性を磨くにはこれまでやったことのない新しいことに挑戦することの重要性を語り、榎原佑太氏は真面目で気遣いのできる人が結局現場に残っていくという仕事観について話しました。宮下あとむ氏は、誰かの可能性を広げるための取り組みについて語り、それぞれの専門性や経験に基づいた多彩な内容となりました。

13時から40分間の休憩を挟みながら、16時10分までセミナーが続けられました。

16時30分からは交流会がスタート。テーブルをローテーションしながらの交流に加え、フリートークの時間も設けられ、参加者同士が案件や働き方について語り合いました。17時40分の閉会の挨拶、集合写真撮影を経て、17時50分に第1部・第2部は終了。希望者を対象とした懇親会は18時から20時まで実施されました。

参加者はWebデザイナー、広告運用者、マーケター、オンライン秘書、コンテンツ販売者など多岐にわたり、駆け出しの方から経験者まで幅広い層が集まりました。

当日の様子

当日は60名が参加し、東京近郊だけでなく北海道や福岡など遠方からの参加者も多く見られました。初めて顔を合わせる参加者同士も多い中、各テーブルでの交流やフリートークを通じて、終始和やかな雰囲気で交流が深まりました。

菅野春香によるセミナー

交流会の様子懇親会の様子

lilisコンサル（合同会社Li-Li）代表の菅野春香は、本イベントの第1部セミナーにて11時20分から12時まで、「交流会の立ち回り方」「自己紹介の仕方」をテーマに登壇いたしました。本イベントでセミナー講師を務めるのは今回が初めてで、初対面同士が多く集まる場でいかに関係を築き、案件獲得やつながりにつなげていくか、フリーランスとして活動する上で実践的なコミュニケーションの工夫について解説いたしました。

代表コメントlilisコンサル（合同会社Li-Li）代表 菅野春香

「今回で第三回目となるこのイベントですが、私自身は今回、初めてセミナー講師として登壇させていただきました。回を重ねるごとに参加者の皆さまの熱量を強く感じるイベントで、北海道や福岡など遠方からご参加くださった方も多く、それだけ『つながりたい』『一歩踏み出したい』という想いを持つ方が多いのだと実感いたしました。

セミナーでは『交流会の立ち回り方』『自己紹介の仕方』についてお話しさせていただきましたが、これはスキルと同じくらい、フリーランスとして活動していくうえで欠かせない力だと考えています。初めましての方々が、終わる頃には笑顔で名刺交換をしている姿を見て、改めてこうした場の意義を感じました。

今後もlilisコンサルは、スキル習得だけでなく、人とのつながりや実践の場を通じて、一人ひとりが自分らしく働ける環境づくりに取り組んでまいります。」

今後の展望

lilisコンサルは、WEBデザイナー向け案件獲得スクールとして、フリーランスの「知る・やる・できる」を一貫して支援する実践型の学習環境を提供しています。今後も同様の交流イベントや実践機会の創出を通じて、フリーランス・クライアントワーカーが孤独を感じることなく、案件獲得やキャリア形成につながるつながりを築ける場づくりを継続してまいります。

イベント概要

lilisコンサル（合同会社Li-Li）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182832/table/2_1_819d4ef2f38ab495337e158fd8483fb4.jpg?v=202606181251 ]

WEBデザイナーをはじめとするフリーランスの「知る・やる・できる」を一貫して支援する実践型スクール・コンサルティングサービスを提供しています。スキル習得にとどまらず、仕事獲得・キャリア形成・コミュニティ形成まで、一人ひとりが自分らしく働ける環境づくりを推進しています。

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