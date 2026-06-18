サブスクライン、LINE集客・CRM運用の知見を共有する「ヘルプフォーラム」を開設

株式会社サブスクライン

AI駆動のLINEマーケティングCRM「サブスクライン」を開発・提供する株式会社サブスクライン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宇野 涼太）は、LINE集客・CRM運用に関する疑問を質問・回答で解決する公式コミュニティ「サブスクライン ヘルプフォーラム(https://app.subscline.jp/forum)」を開設しました。マニュアルだけでは拾いきれない「実際の運用での迷いどころ」を、利用者と運営が一緒に解いていく場として提供します。スレッド型のQ&Aに加え、質問URLをSNSでシェアすると、その質問内容を1枚に焼いたカード画像が自動表示される“動的OGP”にも対応しています。

開発背景：機能は揃った。次に必要なのは「使いこなしの知見」

LINEの配信・リッチメニュー・クーポン・サブスク・モバイルオーダーなど、サブスクラインは打ち手を1つの基盤に統合してきました。一方で現場の運用では、「ステップ配信の初回は新商品の案内でいいのか」「週に何回くらいの配信が適切か」「解約を減らすにはどう設計するか」といった、マニュアルの手順だけでは答えの出ない“判断”の悩みが数多く生まれます。

こうした知見は、これまで個別の問い合わせの中に閉じてしまい、同じ疑問を持つ他の店舗には届きませんでした。「ヘルプフォーラム」は、運用の問いと答えを公開の場に蓄積し、誰でも検索・参照できるようにすることで、サブスクラインを使う事業者全体の“使いこなし”を底上げすることを目的としています。

用途別カテゴリにスレッドが整理されたヘルプフォーラムの一覧。キーワード検索にも対応

「ヘルプフォーラム」の3つの特長

1. ログイン不要で、誰でも質問・回答できる

質問も回答も、アカウントのログインなしで投稿できます。サブスクラインを検討中の方でも、運用で困った瞬間にその場で質問を残せます。スパム投稿を防ぐためのbot対策（人間確認）を備えつつ、参加のハードルを最小限にしました。

2. 用途別カテゴリ＋全文検索で、答えにたどり着きやすい

スレッドは「配信・メッセージ」「リッチメニュー」「クーポン」「モバイルオーダー」「ユーザー・会員情報」「支払い・契約」「売上・振込・返金」「広告・成果連携」「データ保存・外部連携」などのカテゴリに整理され、キーワード検索にも対応します。困りごとの種類から、過去の質問と回答にすばやくたどり着けます。

スレッド詳細。質問と回答が読みやすく並び、ログイン不要でそのまま回答を投稿できる

3. 質問が、そのままSNS映えする1枚のカードになる（動的OGP）

質問ページのURLをX（旧Twitter）やLINEでシェアすると、その質問内容を1枚に焼き込んだブランドカード画像が自動で表示されます。質問本文の長さに応じて文字サイズが段階的に調整され、長い質問でも全文がカード内に収まるよう設計しました。テキストが画像になることで、「こんな悩み、自分にもある」という共感がそのまま拡散につながります。

質問URLをシェアすると自動生成される動的OGPカード。質問本文がそのままビジュアルになる

活用イメージ

サブスクライン代表取締役 宇野 涼太 コメント

- 運用に迷ったら、まず検索。 「配信頻度」「ブロック」「解約」などのキーワードで、近い悩みの質問と回答を探せます。- 見つからなければ、その場で質問。 ログイン不要なので、困った瞬間に投稿できます。- 役立つ質問はSNSで共有。 質問がそのままカード画像になるため、同じ悩みを持つ仲間に届けやすくなります。

サブスクラインは「機能」を増やしてきましたが、現場で本当に効果を分けるのは、その機能を“どう使うか”という判断です。そして、その判断のコツは、同じLINE運用に取り組む事業者同士の経験の中にこそ眠っています。

ヘルプフォーラムは、そうした知見を個別の問い合わせの中に閉じ込めず、公開の場に積み上げていくための場所です。質問がそのままカード画像になって共有されていくことで、「自分だけが悩んでいるわけではない」と感じられる。運用ノウハウが事業者同士で循環する、そんなコミュニティに育てていきたいと考えています。

提供・利用方法

「サブスクライン ヘルプフォーラム」は、どなたでも無料でご利用いただけます（質問・回答ともにログイン不要）。下記URLよりアクセスできます。

https://app.subscline.jp/forum

「サブスクライン」について

「サブスクライン」は、LINE運用そのものをAIに任せられるLINEマーケティングCRMです。AIエージェントが顧客・売上データの分析から、配信・クーポン・リッチメニューといった打ち手の提案・実行までを担い、利用者は承認するだけでLINE施策を進められます。セグメント配信・シナリオ（ステップ配信）・自動応答・セグメントリッチメニュー・ポップアップ＆クーポン・サブスクプラン・滞在時間課金（QRチェックイン）・モバイルオーダー・広告/ASP連携などを1つの基盤に統合し、「配る（配信）」で終わらせず「売れる（収益化）」まで一気通貫で支援します。

サービス詳細・登録はこちら：https://subscline.com/(https://subscline.com/?from=pr260618)

会社概要

会社名：株式会社サブスクライン

代表者：代表取締役 宇野 涼太

所在地：東京都渋谷区渋谷3-1-9 YAZAWAビル3階

電話：03-6555-4234

Email：info@subscline.com

サービスサイト：https://subscline.com/(https://subscline.com/?from=pr260618)