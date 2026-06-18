美容機器や化粧品の企画販売・全国52店舗で美容肌管理サービスを展開する株式会社リッシュプラスが「愛知を代表する企業100選」に選出

「愛知を代表する企業100選」とは

株式会社リンリン

「愛知を代表する企業100選」とは、日本一の地方創生メディア「Made In Local」のメインコンテンツである愛知に本社所在地がある厳選された限定100社の企業を紹介する取り組みです。

これまで地域の伝統産業の担い手となっている企業・SDGsの取り組みを積極的に推進している企業・地域貢献に力を入れている企業などを数々紹介しています。

・Made In Local「愛知を代表する企業100選」株式会社リッシュプラス(https://madeinlocal.jp/category/companies/aichi063)

・Made In Local「地域を代表する企業100選」愛知エリア(https://madeinlocal.jp/area/aichi)

審査基準

A 地域コミュニティに積極的に参加するなど、社会活動に会社を挙げて取り組んでいる

B 地元の名産や地場産業と言われるビジネスに携わっている

C 若手の育成に力を入れている

D 他社にはない独自の技術やビジネルモデルを持っている

E 成長マーケットで事業をしている

F 地域平均よりも高い給与水準を実現している

選出を受けて

このたび、株式会社リッシュプラスは、逆境である脱毛業界の中で、過度な広告費を使わず、スタッフひとりひとりが誠実なサービスを心掛けリピーターを獲得している点、2025年からはスポーツパートナーシッププログラムを開始し、大学のスポーツチームやクラブチーム約40チームと提携して、アスリートへスポーツ美容施術の提供やスキンケアにおける相談会、就職支援などを行っている点、さらに、店舗訪問が難しいお客さまに対して弊社のエステティシャンが指定の場所へ訪問する訪問美容を立ち上げる点など地域に貢献していることを評価いただき、「愛知を代表する企業100選」にご選出いただきました。愛知県には22万社以上の企業が存在し、東京都、大阪府に次ぐ全国第3位の規模を誇ります。その中で「愛知を代表する企業100選」に選出されたことは非常に名誉なことだと思います。弊社は今後も、今まで以上にお客さまや社員に誠実に向き合い、地域と密接にかかわりながら事業を推進していきます。

企業としての事業の強み・特徴やこれからの展望

美容におけるお客さまのニーズは多様化しているため、韓国企業との強力なパートナーシップを構築し、最新の韓国美容商品やサービスを日本で展開しています。また美容エステサロンは全国52店舗にあり、お客さまは急な異動や旅行先でも施術を受けることができます。またスタッフも若手のうちから裁量権をもって仕事をすることができ、結果次第では新卒入社2年目でマネージャーに抜擢されたスタッフもいます。そのほかにも福利厚生の一環で受けられる無料の美容サービスや美容商品が社員割引価格で購入できるなど、自分を磨く環境も整っています。今後は、脱毛以外の肌管理メニューも増やし、施術のみならず様々なサービスをお客さまへ提供することで、弊社でしか味わえないビューティコミュニティを形成していきます。

会社概要

リッシュプラスグループは、美容機器やドクターズコスメを企画・製造・販売を行っている株式会社リッシュプラスと脱毛×肌管理サロンとして女性専門サロン「RinRin（リンリン）」と男性専門サロン「REGULUS ZERO（レグルスゼロ）」を全国52店舗で展開している株式会社リンリンで構成されています。美容で人々のライフスタイルを変革するため、上記のサービスに加え、地域活性化の一環としてスポーツチームの美容アドバイザーとなるスポーツビューティプログラムや来店が困難な方々に対して美容サロン品質の美容サービスを提供する訪問型美容サービス「RinRin Go（リンリンゴー）」の展開など様々な新しい取り組みを行っています。

メディア様からの取材や講演会のご依頼など積極的に受け付けております。以下までご連絡ください。

株式会社リンリン・株式会社リッシュプラス 広報部：駒田

電話番号：052-261-7773

メールアドレス：pre_release@happyrinrin.jp