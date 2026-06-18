小田原・早川漁港「すし海攻」が開業1周年イベント開催！

株式会社樹太郎

株式会社樹太郎（神奈川県小田原市）が運営する立ち食い寿司店「すし海攻」は、2026年6月に開業1周年を迎えます。

感謝の気持ちを込めて、2026年6月18日（木）から6月23日（火）までの6日間、「1周年感謝祭」を開催いたします。

今回の目玉企画は、お食事をご利用いただいたお客様先着500組への「お米2kg無料配布」と、「天然本マグロと小田原産地鯵の2貫セット」も来店者へ無料提供いたします。

お米約1トンをお客様へ還元

今回配布するお米は総量約1トン。

飲食店の周年イベントでは割引や特典が一般的ですが、すし海攻では、お米をプレゼント致します。

小田原の地魚をもっと多くの人へ

すし海攻は、小田原漁港・早川漁港で水揚げされた魚を中心に提供する仲買直営の寿司店として2025年に開業しました。

地魚の魅力を伝えることを使命とし、観光客だけでなく地域住民の日常使いの店として営業しています。

今回の周年祭では、天然本マグロと小田原産地鯵を通じて、小田原の魚の美味しさをより多くの方に知っていただく機会にしたいと考えています。

イベント概要

【開催期間】

2026年6月18日（木）～6月23日（火）

【開催場所】

すし海攻

神奈川県小田原市早川

【内容】

・天然本マグロと小田原産地鯵の2貫セットを無料提供

・お食事利用のお客様へお米2kgをプレゼント

・先着500名様限定

※お米がなくなり次第終了

株式会社樹太郎 代表コメント

「開業から1年間、多くのお客様に支えていただきました。

物価高騰が続く今だからこそ、単なる値引きではなく、ご来店いただきましたお客様、地域の皆様に少しでも恩返しをしたい。そんな思いから、イベントを開催することとなりました。

小田原の地魚を楽しみながら、お米も持ち帰っていただき、ご家庭の食卓で少しでも笑顔になって頂ければ嬉しく思います。」

【お問い合わせ先】

株式会社樹太郎

すし海攻

TEL：050-1114-2775

MAIL：odawarakaiko@gmail.com