【新店情報】『北海道小麦の生パスタ 麦と卵』が7月7日（火）、二子玉川ライズ・ドックウッドプラザに待望のニューオープン！

株式会社イーストン

札幌を拠点に東北・関東で「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」「北海道イタリアン ミアボッカ」などの飲食店を47店舗展開する株式会社イーストン（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 大山泰正）は、北海道の厳選素材にこだわった生パスタ専門店『北海道小麦の生パスタ 麦と卵』の新店舗を、2026年7月7日（火）に「二子玉川ライズ・ドックウッドプラザ」にてオープンいたします。

魅力的なショッピングと自然が融合する街・二子玉川。その駅直結の好立地であるドックウッドプラザ内に、お買い物帰りやお仕事帰りにふらっと立ち寄れる、全27席の心地よい空間が誕生します。

公式サイト： https://mugitotamago.eastone.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/mugitama.madeinhokkaido/(https://www.instagram.com/mugitama.madeinhokkaido/)

■ 『北海道小麦の生パスタ 麦と卵』のこだわり

『麦と卵』の生パスタは、店名の通り「北海道産の小麦」と「こだわり卵」の鮮度と品質に徹底的にこだわり当店独自のW真空製法でつるっともちもち生パスタを店内製麺しています。

こだわり卵

驚くほど濃厚なコクと甘みを持つブランド卵を使用。パスタの麺にはもちろん、カルボナーラなどのソースやトッピングでもその違いを実感していただけます。

オリジナルブレンドの北海道小麦100%

小麦本来の豊かな風味と、独自の製法による「つるっとした喉越し」そして「もちもちとした食感」を両立させました。

コスパ最強！圧倒的な満足感

北海道の恵みをこれでもかと詰め込んだこだわりの一皿を、日常使いできるリーズナブルな価格帯でご提供。一口食べれば、これまでの生パスタの概念が変わる体験をお届けします。

MENU：https://drive.google.com/file/d/13R16sRoJPbgr2ss3MNwoqZ5KngwcYLJ9/view?usp=sharing

■ 店舗概要

木目を基調とした温かみのある店内には、お一人様でも気兼ねなくご利用いただけるカウンター席（7席）と、ご友人やご家族とゆったり過ごせるテーブル席（20席）をご用意しております。

■店舗名：北海道小麦の生パスタ 麦と卵 二子玉川ライズ・ドックウッドプラザ店

■オープン日：2026年7月7日（火）

■所在地：東京都世田谷区玉川2-23-1 二子玉川ライズ・ドックウッドプラザ 8F

■営業時間11:00 ～ 22:00（ラストオーダー 21:15）

■席数27席（うちカウンター 7席）アクセス東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結

■ オススメメニュー（一例）

究極のぺぺたま \1,080

大葉香る絶品たらこ \1,080

海老ととうもろこしのバター醤油 \1,180

生モッツァレラとベーコンのトマトソース \1,380

会社概要

■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道焼鳥いただきコッコちゃん」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全47店舗の飲食店を経営（2026年7月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



■URL▷https://www.eastone.co.jp/



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