「会社・従業員・顧客を守る！ 事業継続力強化セミナー」で、自然災害やサイバー攻撃に備えるきっかけを

富山県商工会連合会

富山県商工会連合会（所在地：富山県富山市、会長：宮本光明）は、県内12商工会および関連機関と連携し、2026年6月24日（水）に富山県中小企業研修センター（富山市）にて、県内の小規模事業者や商工会経営指導員等を対象とした「会社・従業員・顧客を守る！事業継続力強化セミナー」を開催いたします。

近年、多発する自然災害やサイバー攻撃は、企業運営における大きな課題となっています。こうしたリスクに強い会社づくりのため、国が認定する「事業継続力強化計画（ジギョケイ）」の策定は欠かせません。本セミナーでは、同計画の策定手順やメリットを詳しく解説します。また、現在公募中で、今年度さらに内容が拡充された、災害・サイバー対策向け「令和8年度 富山県小規模事業者事業継続力強化補助金」についても詳しく紹介。希望者には個別相談会も実施します。

本セミナーは、小規模事業者が計画の有用性や作成方法を学び、実際の計画策定へと進むきっかけづくりや疑問解消の場とすることを目的としています。あわせて、商工会経営指導員も同計画や補助金についてより深く学び、地域事業者への支援力を一層強化することを目指して開催いたします。

＜開催概要＞

日 時 令和８年６月２４日（水）

午後１時３０分～午後３時００分（計画策定セミナー）

午後３時０５分～午後３時３０分（補助金説明会）

午後３時３０分～午後４時００分（個別相談会）※希望者のみ



講 師 中小企業診断士 堀 信昭 氏

富山県 経営支援課 海道 咲希 氏



場 所 富山県中小企業研修センター 601研修室（富山市赤江町1-7）

主 催 富山県商工会連合会



対象者 県内商工会地区の小規模事業者（個人・法人）、商工会経営指導員等

※参加無料（定員30名、先着順）



申 込 下記のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/XWwXjM7wGxRJ7xgCA



＜お問合せ＞

富山県商工会連合会（担当：松本）

〒930-0855 富山市赤江町1-7

TEL：076-441-2717

Mail: soudan@shokoren-toyama.or.jp

HP: https://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/topics_detail.phtml?Record_ID=9f7e5ea4dcb28e57bb28c3c469404268&TClass_ID=10(https://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/topics_detail.phtml?Record_ID=9f7e5ea4dcb28e57bb28c3c469404268&TClass_ID=10)