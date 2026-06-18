株式会社Airz 事業拡大に伴いに伴い本社オフィスを「芝浦スクエアビル」へ移転

株式会社Airz

社内総会や官公庁セミナーなどのイベント配信事業を手掛ける株式会社Airz（本社：東京都港区、代表取締役：宮崎俊行、以下「当社」）は、事業拡大と組織成長に伴い2026年6月8日（月）に本社オフィスを移転いたしました。新オフィスは「Creative Stage（クリエイティブ・ステージ）」をコンセプトに掲げ、メンバー一人ひとりの発想が生まれ、磨かれ、形になっていく"舞台"としての空間設計を施しました。

移転の背景

当社は2024年にハイブリッドイベント配信事業へ軸足を移して以降、企業、官公庁、社団法人、財団法人など幅広いクライアントのイベント配信を支援してまいりました。事業の急速な拡大とチーム体制の強化にともない、より創造性を発揮できる働く環境の整備が不可欠となり、このたびの移転に至りました。

コンセプト "Creative Stage" について

Creative Stage ～共に成長していく環境～

Airzは、人と社会を動かすアイデアを生み出し、イベント配信業界の「新しいスタンダード」を生み出し続けます。

「オフィス」という空間を「働くだけの場所」ではなく、アイデアを共有し、実践し、磨き上げていく 場 へと育てることで、変化する時代や新たな事業に適応した働き方を実現します。

様々な人・価値観・空間が混ざり合い、個人だけでなく会社や業界も共に成長していく起点（ステージ）となるように想いを込めています。

新オフィス概要

◼️名称

株式会社Airz

◼️新所在地

〒108-0023

東京都港区芝浦4丁目9番地25号

芝浦スクエアスクエアビル17階

◼️アクセス

JR山手線・京浜東北線「田町駅」より徒歩9分

都営浅草線・三田線「三田駅」より徒歩10分

◼️移転日

2026年6月8日(月)

代表コメント

株式会社Airz 代表取締役 宮崎俊行

Airzは創業以来、「仕事を通じて人間力を磨き、多くの人から感謝される会社をつくる」という想いを大切に歩んできました。今回のオフィス移転は、事業拡大だけでなく、その想いをより実現するための投資でもあります。「Creative Stage」というコンセプトには、多様な人や価値観が交わり、新しい挑戦が次々と生まれる場所にしたいという願いを込めました。この場所から、お客様やパートナーの皆さまとともにイベント配信の新しい価値を創造し、業界を牽引していけるよう、社員一同挑戦を続けてまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社Airz（エアーズ）

Webサイト：https://airz.co.jp/

本社所在地：東京都港区芝浦4丁目9番地25号 芝浦スクエアスクエアビル17階

代表者 ：代表取締役 宮崎 俊行／共同創業者 取締役 小堀 雄也

事業内容 ：イベント主催者向けに、オンラインおよびハイブリッドイベントの映像配信支援サービスを提供。Zoomウェビナーをはじめとした配信を活用し、カメラ・音響・スイッチングを含む高品質な映像配信と、イベントごとにマッチする配信体制のカスタマイズ構築を強みとし、セミナー、カンファレンス、社内イベントなど幅広いシーンに対応しています。

<サービス詳細はこちら>

https://hybrid.airz.co.jp/

<お問い合わせ>

https://hybrid.airz.co.jp/contact/

サービスサイトはこちら :https://hybrid.airz.co.jp/