【卓球・金沢ポート】悲願の初優勝へ―韓国代表エース チャンウジン選手と契約更新

金沢ポート株式会社

日頃より金沢ポートへの温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、金沢ポートは韓国代表のエースであるチャンウジン選手と、2026-2027シーズンに向けた契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。

チャンウジン選手は、世界ランキング9位（2026年6月14日現在）を誇る韓国代表のエースであり、Tリーグ参戦選手の中でも世界最高峰の実力を持つトッププレイヤーです。

世界トップレベルで戦うチャンウジン選手が、今シーズンも金沢ポートでのプレーを選択してくれたことは、クラブにとって大きな喜びであり、悲願の初優勝に向けた大きな力となります。



2025-2026シーズンは、レギュラーシーズンでシングルス6戦全勝という圧倒的な成績を収め、金沢ポート初のプレーオフ進出に大きく貢献しました。その安定感と勝負強さは、まさにエースにふさわしい存在感を示しています。

2026-2027シーズンも金沢ポートの一員として戦うことが決定し、悲願の初優勝を目指すチームにとって、これ以上ない大きな戦力となります。



引き続き、金沢ポートのエースとして戦うチャンウジン選手に、温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。

チャンウジン2025-2026シーズン個人スタッツ(https://tleague.jp/ranking/player.php?player=10018&year=2025)

【チャンウジン選手コメント】

今シーズンも金沢ポートの一員としてＴリーグに出場できることを、大変嬉しく感じています。

昨シーズンは、プレーオフファイナルで悔しい思いをしました。

その悔しさを忘れず、レギュラーシーズンはもちろん、今季こそプレーオフファイナルで勝利し、チームメイトやファンの皆さまと一緒に歓喜の瞬間を迎えられるように全力を尽くします。

今季も熱い声援をよろしくお願いします。

【西東輝監督コメント】

このたび、韓国の大エースチャンウジン選手と契約更新をさせていただきました。

2025-2026シーズンは、レギュラーシーズンにおいてシングルス6戦全勝という圧倒的な成績を収め、チームを初のプレーオフ進出へと導いてくれました。

一方で、プレーオフファイナルでは、あと一歩頂点に届かず、チームとしても本人としても悔しさの残る結果となりました。

その悔しさを晴らすべく、2026-2027シーズンも金沢ポートでのプレーを強く希望してくれたことを、大変心強く感じています。

世界トップランカーが本気で戦う姿を、ぜひ北陸の地でご覧ください。

金沢ポートの悲願である初優勝に向け、チャンウジン選手とともに戦ってまいります。

引き続き、チャンウジン選手への温かいご声援をよろしくお願いいたします。