【ジェラート ピケ】「aden + anais(TM)」とのスペシャルコレクション！高品質な糸をやさしく織ったモスリンコットン使用のスワドルやビブなどギフトに最適なアイテムを発売

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（所在地：東京都千代田区/代表取締役社長：近藤広幸）が展開するルームウェアブランド「gelato pique」は、ニューヨーク発のベビー・キッズライフスタイルブランド「aden + anais」の人気アイテムに、ジェラート ピケのオリジナル柄を落とし込んだコレクション「aden + anais gelato pique collection」を、6月25日(木)より全国のジェラート ピケ店舗、ジェラート ピケ公式オンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて発売いたします。

また、6月18日(木)12:00（正午）よりジェラート ピケ公式オンラインストアおよびUSAGI ONLINEにて特設ページを公開いたします。

aden + anais gelato pique collection

赤ちゃんの肌に やさしく寄り添うモスリンコットンアイテムで人気のaden + anaisから、

gelato pique collectionが登場。

育児に役立つ、スワドル、リバーシブルブランケット、ビブ、ウォッシュクロスの4アイテムを展開。

ベアやストロベリー、ダイナソーなど、gelato piqueで人気の柄を使用した特別なラインアップです。

赤ちゃんをやさしく包み込む、ふんわり軽やかな肌ざわりで、親子の毎日にそっと寄り添います。

大切な人へのギフトとしても喜ばれるアイテムです。

アイテム紹介

＜おくるみスワドル＞

おくるみスワドルは、高品質な糸でやさしく織り上げたモスリンコットンを使用しており、赤ちゃんに安心感をもたらします。

頭を出して全身をしっかり包み込むことで、ママのおなかの中にいるような感覚を与え、赤ちゃんの心地よい眠りをサポート。スワドルとしてだけでなく、ベビーカーや抱っこひも、ベビーキャリアの日よけ、授乳ケープなど外出先でも幅広く活躍します。

gelato piqueで人気のダイナソー、ストロベリー、ベア柄のラインアップで、赤ちゃんの性別やお好みのテイストに合わせて選べるセットは出産祝いにもぴったり。

洗濯機で手軽にお手入れができ、ふわふわの肌ざわりが長続きするため、成長後もブランケットやタオルとして長くご愛用いただけます。

【aden + anais】【BABY】おくるみスワドル/2枚セット BOX付き \4,950

カラー：オフホワイト(ストロベリー・ベア)/ミント(ダイナソー・ベア)

サイズ：フリー(約120×120cm)

＜スナップビブ＞

厚手で吸水力に優れたスナップビブ（よだれかけ）は、ふんわりとソフトな感触で赤ちゃんの繊細な肌にも安心してお使いいただけるアイテム。

肩の方までカバーする頼りになる大判サイズで、よだれをしっかりキャッチするほか、離乳食時のお食事エプロンとしても重宝します。

こまめな洗い替えにも便利な2枚セットになっており、毎日の生活で実用的にお使いいただけます。

【aden + anais】【BABY】スナップビブ/2枚セット BOX付き \4,400

カラー：オフホワイト(ストロベリー・ベア)/ミント(ダイナソー・ベア)

サイズ：フリー（約32×23cm）

＜リバーシブルブランケット/ミニ＞

新生児のころから使いやすい約70×70cmのミニサイズのブランケットは、通気性と保温性に優れたダブルガーゼの4層構造のモスリンコットン素材を使用。体温調整が難しい赤ちゃんでもムレにくく、いつでも快適に過ごせるのがポイントです。

デザインは、性別を問わずおすすめできるgelato piqueオリジナルのぬいぐるみ柄とアニバーサリー柄の愛らしいリバーシブル仕様。コンパクトでかさばらず持ち運びしやすい絶妙なサイズ感で、ベビーカーの肌掛けや外出先でのおむつ替えなど、お出かけ時に活躍するアイテムです。

【aden + anais】【BABY】リバーシブルブランケット/ミニ/BOX付き \4,950

カラー：ミックス (アニバーサリー・ぬいぐるみ)

サイズ：フリー（約70×70cm）

※リバーシブルブランケット/ミニはオンラインストア限定アイテムです

＜ウォッシュクロス/ガーゼハンカチ＞

ウォッシュクロスは、ダブルガーゼの3層構造によるふんわりとした使い心地が魅力です。

赤ちゃんのデリケートな肌にも優しく、お口拭きとして外出先でも活躍するほか、大きめサイズのため沐浴時のガーゼとしても多目的にお使いいただけます。

さらに便利なループ付きで、お子様の成長に合わせた入園グッズとして、また大人向けの愛らしいタオルハンカチとしても長くご活用いただけます。

【aden + anais】【BABY】ウォッシュクロス/ガーゼハンカチ/2枚セット BOX付き \3,300

カラー：オフホワイト(ストロベリー・ベア)/ミント(ダイナソー・ベア)

サイズ：フリー（約30×30cm）

＜For Gift＞

赤ちゃんの心地よさを追求したaden + anaisのアイテムは、出産祝いなどのギフトにもぴったり。

上品なグリーンのボックスパッケージは、贈り物としての特別感を際立たせます。

aden + anaisの愛用者から「洗うたびに馴染んでいく柔らかな風合いが魅力」「何枚あっても困らないビブやクロスは、プレゼントされるととても嬉しい」といった声も寄せられるラインアップを、スペシャルなデザインでお楽しみいただけます。

※全て税込価格表記

商品情報

■コレクション名：aden + anais gelato pique collection

■発売日：

・全国直営店：2026年6月25日(木)各商業施設営業開始時間より発売

・下記の各オンラインストア：2026年6月25日(木)12:00(正午)

■販路（店舗）：

店舗一覧

・GELATO PIQUE KIDS & BABY 松坂屋名古屋店

・gelato pique全国直営店（ https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx ）

■販路（オンライン及びアプリ）：

・gelato piqueオフィシャルオンラインストア(https://gelatopique.com/)

・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」(https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415 )

・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/floor/gelatopique/)

※商品在庫がなくなり次第、販売を終了とさせていただきます。

aden + anaisブランド紹介

2006年、ニューヨークで設立。創業者レーガン モヤ ジョーンズ自身の「子どもたちができるだけ良い環境で育つことができるように」という想いから始まったベビー・キッズライフスタイルブランドです。柔らかく通気性の良いモスリンコットンのスワドルをはじめとするアイテムをラインナップしています。シンプルで実用的な商品設計とデザインで子育てに携わる方々とその子どもたちを優しくつつみ、温かな時間をつくりたいと願っています。

日本では2010年より展開。2025年4月から株式会社ダッドウェイが日本正規総代理店となりました。

〈aden + anaisが選ばれる理由〉

made for baby + designed for you

安心して赤ちゃんにご使用いただける素材、モスリンコットン。縦糸と横糸を優しくていねいに平織りしたモスリンは通気がよく、ふんわりと柔らかい肌ざわりが魅力です。シーンや気分で使い分けて楽しい、バリエーション豊富なデザインで、パパママの嬉しいポイントを押さえました。もちろん洗濯機で簡単にお手入れ可能。洗うたびにふんわり心地よい肌ざわりで、長くご愛用いただけます。

毎日使うものだから、ご使用いただくみなさまにとってやさしい存在であることを目指しています。

■aden + anais 公式オンラインショップ

楽天公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/adenandanais/

DADWAY オンラインストア：https://www.dadway-onlineshop.com/shop/pages/adenandanais.aspx

Amazonブランドストア：https://www.amazon.co.jp/stores/adenanais/page/4C863818-023B-49DE-A557-4CA61763C7CA?ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/adenanais/page/4C863818-023B-49DE-A557-4CA61763C7CA?ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

■SNS関連

Instagram：https://www.instagram.com/adenandanaisjp

X：https://x.com/adenandanaisjp

【gelato pique(ジェラート ピケ)】

株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは“大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。

≪公式SNS≫

gelato pique Instagram：https://www.instagram.com/gelatopique_official/

GELATO PIQUE KIDS & BABY Instagram:

gelato pique X：https://twitter.com/_gelatopique

gelato pique Facebook：https://www.facebook.com/gelatopique/