シーホース三河・寺部康弘社長と佐古賢一TDがみよし市を訪問。小山祐市長、増岡潤一郎教育長とスポーツを通じた地域活性化を語る

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

このたび、取締役社長 寺部康弘とチームディレクター 佐古賢一が、みよし市の小山祐市長、ならびに増岡潤一郎教育長を表敬訪問いたしました。

今回の訪問では、Bリーグおよびクラブの紹介をはじめ、2025-26シーズンの活動報告を行うとともに、これまでのクラブの地域における取り組みについてご説明いたしました。あわせて、今後のみよし市との連携に向けた意見交換を行い、スポーツを通じた地域貢献や青少年育成における可能性について共有いたしました。

本訪問は、みよし市との関係構築に向けた第一歩となる機会となり、地域や子どもたちに向けた取り組みについて前向きな意見が交わされました。

今後もシーホース三河は、サステナビリティプロジェクト「Be With」のもと、「まちづくり」「ひとづくり」「なかまづくり」を推進し、地域に寄り添った活動を進めてまいります。

参加者一覧

◆みよし市

- みよし市長 小山祐様- 教育長 増岡潤一郎様

◆シーホース三河

- 取締役社長 寺部康弘- チームディレクター 佐古賢一