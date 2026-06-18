世界最大規模の情報・AV展示会「InfoComm 2026」にてUHFデジタルワイヤレスシステム　『D50 wireless』を発表

株式会社オーディオテクニカは、2026年6月17日（水）〜19日（金）に米国ネバダ州ラスベガスで開催中の世界最大規模の情報・AV展示会「InfoComm 2026」にて、UHFデジタルワイヤレスシステム『D50 wireless』を発表しました。















『D50 wireless』は企業向けAV、教育機関、官公庁、ホール・劇場 、ライブサウンドなど、近年ますます高度化する高密度RF環境に対応するために開発されたモデルです。設計・導入・導入後の運用まで一貫して考えた構成で、長年にわたるデジタルワイヤレス技術の蓄積を背景に、高いRF安定性、優れた音質、柔軟な拡張性を兼ね備えています。









