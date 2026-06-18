こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
世界最大規模の情報・AV展示会「InfoComm 2026」にてUHFデジタルワイヤレスシステム 『D50 wireless』を発表
株式会社オーディオテクニカは、2026年6月17日（水）〜19日（金）に米国ネバダ州ラスベガスで開催中の世界最大規模の情報・AV展示会「InfoComm 2026」にて、UHFデジタルワイヤレスシステム『D50 wireless』を発表しました。
『D50 wireless』は企業向けAV、教育機関、官公庁、ホール・劇場 、ライブサウンドなど、近年ますます高度化する高密度RF環境に対応するために開発されたモデルです。設計・導入・導入後の運用まで一貫して考えた構成で、長年にわたるデジタルワイヤレス技術の蓄積を背景に、高いRF安定性、優れた音質、柔軟な拡張性を兼ね備えています。
■最大244Mhzをカバーする広帯域システム、HD modeでは多数波同時運用が可能
ホワイトスペース帯では６MHzで最大17ch、B帯では最大10chの安定した同時運用が可能です。さらにチャンネルごとに設定可能なHD modeを使用すると、ホワイトスペース帯では６MHzで最大47ch、B帯では最大30chへ拡張可能です。限られた周波数条件下でもより多くのマイクを同時に柔軟に運用できます。
■実運用を重視したラインナップ
受信機は高効率なハーフラックサイズでDante®対応モデル、Audio-Technica LINK対応モデルを展開。トランスミッターはハンドヘルド、ボディパックの2種類、充電器はラックマウントも可能な2ｃｈ充電器とリチウムイオンバッテリー専用充電器の2種類をラインナップ。柔軟な組み合わせが可能な、実運用を重視したラインナップです。
『D50 wireless』は、厳しいRF環境で活躍するインテグレーターの声をもとに開発されました。複雑かつ混雑した環境でも、安全かつ柔軟なチャンネル設計を可能にし、導入後の運用もしやすいシリーズです。日本での発売日や価格などの詳細は、8月以降に順次発表の予定です。ぜひ続報にご期待ください。
【InfoComm 2026 出展概要】
展示会名：InfoComm
展示ブース公開期間：2026年6月17日（水）〜19日（水）
会場：米国ネバダ州ラスベガス・コンベンションセンター（LVCC）
ブース番号：C7959
概要：世界最大規模の情報・AV展示会
公式サイト： https://www.infocommshow.org/
本件に関するお問合わせ先
corp_cmc@audio-technica.co.jp