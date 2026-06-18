京都 SNS運用代行が今、熱い--キングプロテアが京都の中小企業・店舗向け新サービスを本格始動
～～～TikTok・Instagramショート動画を起点に、京都の店舗集客をプロチームが一気通貫で担う～～～
京都 SNS運用代行の専門サービスを、札幌発のWebマーケティング会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月30日より本格展開する。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を強みとし、累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント数26以上のデータベースから抽出した「伸びる型」を、京都の店舗・中小企業に提供。SNSを始めたいが人材も時間もないという京都の経営者が、プロチームに丸投げできる体制を整えた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350981/images/bodyimage1】
京都 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、京都の店舗にショート動画が必要か
京都は国内でも有数のインバウンド・観光需要を抱える都市でありながら、中小規模の飲食店・美容サロン・伝統工芸関連店舗のSNS活用率は依然として低水準にとどまっている。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、従業員20人未満の中小企業におけるSNSを活用した集客施策の実施率は全国平均で約30%にとどまり、残り70%超がSNS集客を「やっていない・続かなかった・やり方がわからない」という状態にある。
この課題は京都でも顕著だ。観光客・インバウンド需要が高い京都では、TikTokやInstagramで店舗の世界観を発信できれば新規集客への効果が大きい半面、コンテンツ制作の専門知識・撮影機材・編集スキルを持つスタッフを自社で抱えることは、多くの中小事業者にとって現実的ではない。
また、2026年現在、TikTokの国内月間アクティブユーザー数は3,300万人を超え（ByteDance公表データ・2025年）、InstagramのリールはFacebook系プラットフォームの中で最もリーチが伸びやすいフォーマットとして定着している。ショート動画を起点にした集客が「やるかやらないか」ではなく「どう設計するか」の段階に入った今、外部のプロチームへの委託ニーズは急増している。こうした背景を受けて、キングプロテアは京都エリアへのサービス提供を正式に開始する判断を下した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350981/images/bodyimage2】
京都 SNS運用代行サービスの全詳細--対象業種・内容・料金プランを一挙公開
キングプロテアが提供する京都向けSNS運用代行サービスは、TikTok・Instagramを中心に、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善提案までをZ世代クリエイターチームが一気通貫で担う。以下に、サービス内容の全容を公開する。
【提供する主なメニュー】
・TikTokショート動画運用（月10本以上／企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用）
・Instagramリール・フィード・ストーリーズ運用（リール月10本＋フィード月4本が標準）
・アカウント立ち上げ初期設計（コンセプト設計・プロフィール最適化・初動戦略）
・月次分析レポート・改善提案（インサイトデータをもとに毎月PDCAを回す）
・撮影同行（店舗訪問・社長密着型。京都エリアへの訪問対応可）
【料金プラン（税込・目安）】
・キャスト運用プラン：88,000円／月（月4本投稿・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援）
・店舗SNS運用プラン：177,000円／月（ショート動画月8本・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用）
・法人SNS運用プラン：198,000円／月（ショート動画月10本・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用）
最低契約期間は6ヶ月を推奨。SNSの効果はアカウントの蓄積とアルゴリズムへの最適化によって発揮されるため、短期間での単発依頼よりも継続的な運用体制を推奨している。初回相談・ヒアリングは無料で対応する。
対応業種は飲食店・美容サロン・小売店・クリニック・整体院・宿泊業・観光関連事業など店舗型ビジネス全般。京都固有の「和の世界観」「伝統×現代」という強みを動画で最大限に表現するコンテンツ設計を行うため、業種・店舗の世界観についての初回ヒアリングを丁寧に実施する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350981/images/bodyimage3】
京都 SNS運用代行の実績データを初公開--他社と何が違うのか
「SNS運用代行会社は数多く存在するが、実績データを具体的に公開している会社は少ない」--これはキングプロテアがこれまでの商談で何度も受けてきた声だ。そこで、今回の京都進出にあわせて、これまでの運用実績データの一部を初公開する。
【主要クライアントのSNS再生実績（一部）】
・株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）：384,000再生
・株式会社CAICA様：328,000再生
・株式会社マーズデザイン様：88,000再生
・渋谷文化村レディースクリニック様：76,000再生
・株式会社enDjoy様：総再生回数15万再生突破
【売上・業績への直接貢献事例】
・手結整体院様：LINE活用による導線設計で、支援開始1ヶ月目に前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）を達成
・宿泊事業会社様：Meta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAにより、前代理店CPA8～12万円を2万円に改善し、広告費同額で売上5倍を実現
これらの実績は「バズれば終わり」ではなく、「動画→SNSフォロワー→公式LINE・予約→売上」という導線設計を一気通貫で行った結果だ。キングプロテアが京都 SNS運用代行において特に重視するのも、再生数という数字そのものではなく、「その再生が実際の来店・購買・問い合わせにつながっているか」という指標である。累計動画制作1,500本以上・現在運用中アカウント26以上という量の蓄積が、業種別の「勝ちパターン」の引き出しを多く持つことにつながっている。
京都 SNS運用代行でよくある失敗とは--「続かない」「伸びない」の本当の理由
「一度SNSを試みたが続かなかった」という声は、キングプロテアへの相談の中でも多く聞かれる。その原因を整理すると、以下の3つのパターンに集約される。
失敗パターン1：社内スタッフへの負担集中
「スタッフに頼んだが本業が忙しくなると投稿が止まる」という状態は、インハウス運用の最大の落とし穴だ。SNSアルゴリズムは投稿頻度の一貫性を評価するため、不定期な更新はフォロワー増加率の低下に直結する。キングプロテアが「丸投げ代行」にこだわる理由は、この問題を根本から解消するためだ。
失敗パターン2：再生数だけを追って導線がない
バズ動画を1本作っても、プロフィールに公式LINEや予約リンクがなければ、再生数が来店数に変換されない。京都の店舗でも「TikTokで10万再生を超えたのに売上に影響がなかった」という事例は実在する。再生数と売上を結ぶ「導線設計」がなければ、投資対効果は生まれない。
失敗パターン3：業種・商圏に合わないコンテンツ設計
東京向けのトレンドをそのまま京都の和菓子店や町家レストランに当てはめても、世界観がずれて「なんか違う」というコンテンツになりがちだ。京都固有の文化的資産--季節感・素材へのこだわり・職人の技--をショート動画に落とし込む企画力が必要であり、これはプラットフォームアルゴリズムの理解に加えて、業種・地域への理解があって初めて実現できる。
キングプロテアは上記3つの失敗を避けるために、初回ヒアリングで業種・ターゲット客層・現在の集客課題を丁寧にヒアリングし、店舗ごとのカスタマイズ設計を行う体制を整えている。
京都 SNS運用代行についてよくある質問
Q. 京都に会社がなくても依頼できますか？
A. はい。株式会社キングプロテアは札幌本拠地ですが、京都エリアへの出張撮影・リモートでの運用管理の両方に対応しています。初回ヒアリングはオンラインで実施し、撮影が必要な場合は訪問スケジュールを調整します。
Q. 京都 SNS運用代行の効果はいつ頃から出ますか？
A. アカウントの状態・業種・投稿頻度によって異なりますが、一般的にTikTokは投稿開始から1～2ヶ月でアルゴリズムがコンテンツを認識し始め、3～6ヶ月で再生数・フォロワー数の増加傾向が安定します。短期的なバズよりも、3～6ヶ月の継続運用による蓄積効果を重視しています。
Q. すでに自社でSNSをやっていますが、途中から依頼できますか？
A. もちろんです。既存アカウントの現状分析を行い、改善ポイントを洗い出した上で運用代行に移行するプロセスを設計します。既存フォロワーを活かしながら投稿品質・頻度を向上させることが可能です。
Q. 飲食店以外でも京都 SNS運用代行は対応していますか？
A. 対応可能な業種は飲食店に限らず、美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・観光関連事業など、店舗型ビジネス全般を対象としています。業種特有の規制（医療広告ガイドライン等）にも対応した表現設計を行います。
Q. 動画の撮影は自分でやる必要がありますか？
A. 撮影込みのプランでは、クリエイターが店舗に訪問して撮影します。一方、クライアント側で素材（スマートフォン撮影の映像）を用意いただき、キングプロテアが編集・投稿・分析を担う「素材提供型」プランも相談可能です。
代表者コメント
「SNS運用代行の現場で感じるのは、『やりたい気持ちはある、でも手が回らない』という経営者の声がいかに多いかということです。特に京都は、素材として世界的に価値があるコンテンツが街の中に溢れているにもかかわらず、それをショート動画に変換して発信できている店舗がまだ少ない。観光客・インバウンド需要が戻ってきた今こそ、動画で世界観を発信するタイミングだと確信しています。だからこそ僕たちは、企画から編集・分析・導線設計まで全部やる体制で、経営者が本業だけに集中できる仕組みを作ることにこだわりました。京都 SNS運用代行を通じて、一緒に売上をバズらせていきましょう。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に京都エリアの対応アカウント数を（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）件まで拡大する計画だ。現在運用中の26アカウントを超えるペースでの新規受注を目指し、京都専任のクリエイターチームメンバーの採用・育成も進める。
また、TikTok・Instagram単体の運用代行に留まらず、「動画→SNSフォロワー→公式LINE→リピーター化」という全体導線を設計できる京都エリア向けのワンストップパッケージを順次整備していく予定だ。特に京都に多い観光・宿泊・飲食業向けには、インバウンド客を意識した多言語対応コンテンツ制作のオプションも開発中（2026年内リリース予定）。
さらに、代表・岸本が2026年5月より屋号「AX Japan」のもとでAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動させており、SNS運用代行とAI活用支援を組み合わせた「次世代型マーケティング支援」として、京都の中小企業の競争力底上げに貢献していく方針を掲げている。
サービス概要
・サービス名: 京都 SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート対応）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対象エリア: 京都エリア（全国対応可・出張撮影・リモート運用の両方に対応）
・対象業種: 飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・観光関連事業など店舗型ビジネス全般
・料金: キャスト運用プラン 88,000円／月～、店舗SNS運用プラン 177,000円／月～、法人SNS運用プラン 198,000円／月～（いずれも税込・最低6ヶ月推奨）
・初回相談: 無料（オンライン・電話対応可）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
配信元企業：株式会社キングプロテア
京都 SNS運用代行の専門サービスを、札幌発のWebマーケティング会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月30日より本格展開する。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を強みとし、累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント数26以上のデータベースから抽出した「伸びる型」を、京都の店舗・中小企業に提供。SNSを始めたいが人材も時間もないという京都の経営者が、プロチームに丸投げできる体制を整えた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350981/images/bodyimage1】
京都 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、京都の店舗にショート動画が必要か
京都は国内でも有数のインバウンド・観光需要を抱える都市でありながら、中小規模の飲食店・美容サロン・伝統工芸関連店舗のSNS活用率は依然として低水準にとどまっている。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、従業員20人未満の中小企業におけるSNSを活用した集客施策の実施率は全国平均で約30%にとどまり、残り70%超がSNS集客を「やっていない・続かなかった・やり方がわからない」という状態にある。
この課題は京都でも顕著だ。観光客・インバウンド需要が高い京都では、TikTokやInstagramで店舗の世界観を発信できれば新規集客への効果が大きい半面、コンテンツ制作の専門知識・撮影機材・編集スキルを持つスタッフを自社で抱えることは、多くの中小事業者にとって現実的ではない。
また、2026年現在、TikTokの国内月間アクティブユーザー数は3,300万人を超え（ByteDance公表データ・2025年）、InstagramのリールはFacebook系プラットフォームの中で最もリーチが伸びやすいフォーマットとして定着している。ショート動画を起点にした集客が「やるかやらないか」ではなく「どう設計するか」の段階に入った今、外部のプロチームへの委託ニーズは急増している。こうした背景を受けて、キングプロテアは京都エリアへのサービス提供を正式に開始する判断を下した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350981/images/bodyimage2】
京都 SNS運用代行サービスの全詳細--対象業種・内容・料金プランを一挙公開
キングプロテアが提供する京都向けSNS運用代行サービスは、TikTok・Instagramを中心に、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善提案までをZ世代クリエイターチームが一気通貫で担う。以下に、サービス内容の全容を公開する。
【提供する主なメニュー】
・TikTokショート動画運用（月10本以上／企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用）
・Instagramリール・フィード・ストーリーズ運用（リール月10本＋フィード月4本が標準）
・アカウント立ち上げ初期設計（コンセプト設計・プロフィール最適化・初動戦略）
・月次分析レポート・改善提案（インサイトデータをもとに毎月PDCAを回す）
・撮影同行（店舗訪問・社長密着型。京都エリアへの訪問対応可）
【料金プラン（税込・目安）】
・キャスト運用プラン：88,000円／月（月4本投稿・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援）
・店舗SNS運用プラン：177,000円／月（ショート動画月8本・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用）
・法人SNS運用プラン：198,000円／月（ショート動画月10本・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用）
最低契約期間は6ヶ月を推奨。SNSの効果はアカウントの蓄積とアルゴリズムへの最適化によって発揮されるため、短期間での単発依頼よりも継続的な運用体制を推奨している。初回相談・ヒアリングは無料で対応する。
対応業種は飲食店・美容サロン・小売店・クリニック・整体院・宿泊業・観光関連事業など店舗型ビジネス全般。京都固有の「和の世界観」「伝統×現代」という強みを動画で最大限に表現するコンテンツ設計を行うため、業種・店舗の世界観についての初回ヒアリングを丁寧に実施する。
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京都 SNS運用代行の実績データを初公開--他社と何が違うのか
「SNS運用代行会社は数多く存在するが、実績データを具体的に公開している会社は少ない」--これはキングプロテアがこれまでの商談で何度も受けてきた声だ。そこで、今回の京都進出にあわせて、これまでの運用実績データの一部を初公開する。
【主要クライアントのSNS再生実績（一部）】
・株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）：384,000再生
・株式会社CAICA様：328,000再生
・株式会社マーズデザイン様：88,000再生
・渋谷文化村レディースクリニック様：76,000再生
・株式会社enDjoy様：総再生回数15万再生突破
【売上・業績への直接貢献事例】
・手結整体院様：LINE活用による導線設計で、支援開始1ヶ月目に前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）を達成
・宿泊事業会社様：Meta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAにより、前代理店CPA8～12万円を2万円に改善し、広告費同額で売上5倍を実現
これらの実績は「バズれば終わり」ではなく、「動画→SNSフォロワー→公式LINE・予約→売上」という導線設計を一気通貫で行った結果だ。キングプロテアが京都 SNS運用代行において特に重視するのも、再生数という数字そのものではなく、「その再生が実際の来店・購買・問い合わせにつながっているか」という指標である。累計動画制作1,500本以上・現在運用中アカウント26以上という量の蓄積が、業種別の「勝ちパターン」の引き出しを多く持つことにつながっている。
京都 SNS運用代行でよくある失敗とは--「続かない」「伸びない」の本当の理由
「一度SNSを試みたが続かなかった」という声は、キングプロテアへの相談の中でも多く聞かれる。その原因を整理すると、以下の3つのパターンに集約される。
失敗パターン1：社内スタッフへの負担集中
「スタッフに頼んだが本業が忙しくなると投稿が止まる」という状態は、インハウス運用の最大の落とし穴だ。SNSアルゴリズムは投稿頻度の一貫性を評価するため、不定期な更新はフォロワー増加率の低下に直結する。キングプロテアが「丸投げ代行」にこだわる理由は、この問題を根本から解消するためだ。
失敗パターン2：再生数だけを追って導線がない
バズ動画を1本作っても、プロフィールに公式LINEや予約リンクがなければ、再生数が来店数に変換されない。京都の店舗でも「TikTokで10万再生を超えたのに売上に影響がなかった」という事例は実在する。再生数と売上を結ぶ「導線設計」がなければ、投資対効果は生まれない。
失敗パターン3：業種・商圏に合わないコンテンツ設計
東京向けのトレンドをそのまま京都の和菓子店や町家レストランに当てはめても、世界観がずれて「なんか違う」というコンテンツになりがちだ。京都固有の文化的資産--季節感・素材へのこだわり・職人の技--をショート動画に落とし込む企画力が必要であり、これはプラットフォームアルゴリズムの理解に加えて、業種・地域への理解があって初めて実現できる。
キングプロテアは上記3つの失敗を避けるために、初回ヒアリングで業種・ターゲット客層・現在の集客課題を丁寧にヒアリングし、店舗ごとのカスタマイズ設計を行う体制を整えている。
京都 SNS運用代行についてよくある質問
Q. 京都に会社がなくても依頼できますか？
A. はい。株式会社キングプロテアは札幌本拠地ですが、京都エリアへの出張撮影・リモートでの運用管理の両方に対応しています。初回ヒアリングはオンラインで実施し、撮影が必要な場合は訪問スケジュールを調整します。
Q. 京都 SNS運用代行の効果はいつ頃から出ますか？
A. アカウントの状態・業種・投稿頻度によって異なりますが、一般的にTikTokは投稿開始から1～2ヶ月でアルゴリズムがコンテンツを認識し始め、3～6ヶ月で再生数・フォロワー数の増加傾向が安定します。短期的なバズよりも、3～6ヶ月の継続運用による蓄積効果を重視しています。
Q. すでに自社でSNSをやっていますが、途中から依頼できますか？
A. もちろんです。既存アカウントの現状分析を行い、改善ポイントを洗い出した上で運用代行に移行するプロセスを設計します。既存フォロワーを活かしながら投稿品質・頻度を向上させることが可能です。
Q. 飲食店以外でも京都 SNS運用代行は対応していますか？
A. 対応可能な業種は飲食店に限らず、美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・観光関連事業など、店舗型ビジネス全般を対象としています。業種特有の規制（医療広告ガイドライン等）にも対応した表現設計を行います。
Q. 動画の撮影は自分でやる必要がありますか？
A. 撮影込みのプランでは、クリエイターが店舗に訪問して撮影します。一方、クライアント側で素材（スマートフォン撮影の映像）を用意いただき、キングプロテアが編集・投稿・分析を担う「素材提供型」プランも相談可能です。
代表者コメント
「SNS運用代行の現場で感じるのは、『やりたい気持ちはある、でも手が回らない』という経営者の声がいかに多いかということです。特に京都は、素材として世界的に価値があるコンテンツが街の中に溢れているにもかかわらず、それをショート動画に変換して発信できている店舗がまだ少ない。観光客・インバウンド需要が戻ってきた今こそ、動画で世界観を発信するタイミングだと確信しています。だからこそ僕たちは、企画から編集・分析・導線設計まで全部やる体制で、経営者が本業だけに集中できる仕組みを作ることにこだわりました。京都 SNS運用代行を通じて、一緒に売上をバズらせていきましょう。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に京都エリアの対応アカウント数を（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）件まで拡大する計画だ。現在運用中の26アカウントを超えるペースでの新規受注を目指し、京都専任のクリエイターチームメンバーの採用・育成も進める。
また、TikTok・Instagram単体の運用代行に留まらず、「動画→SNSフォロワー→公式LINE→リピーター化」という全体導線を設計できる京都エリア向けのワンストップパッケージを順次整備していく予定だ。特に京都に多い観光・宿泊・飲食業向けには、インバウンド客を意識した多言語対応コンテンツ制作のオプションも開発中（2026年内リリース予定）。
さらに、代表・岸本が2026年5月より屋号「AX Japan」のもとでAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動させており、SNS運用代行とAI活用支援を組み合わせた「次世代型マーケティング支援」として、京都の中小企業の競争力底上げに貢献していく方針を掲げている。
・サービス名: 京都 SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート対応）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対象エリア: 京都エリア（全国対応可・出張撮影・リモート運用の両方に対応）
・対象業種: 飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・観光関連事業など店舗型ビジネス全般
・料金: キャスト運用プラン 88,000円／月～、店舗SNS運用プラン 177,000円／月～、法人SNS運用プラン 198,000円／月～（いずれも税込・最低6ヶ月推奨）
・初回相談: 無料（オンライン・電話対応可）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
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