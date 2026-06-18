サウジアラビアの債権回収市場は力強い成長が見込まれ、2033年には16億2,000万米ドルに達すると予測されています。

サウジアラビアの債権回収市場は力強い成長が見込まれ、2033年には16億2,000万米ドルに達すると予測されています。