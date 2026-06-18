Macのゴミ箱を空にしたら復元できないときの対処法
「ゴミ箱を空にする」を実行してしまい、Macのゴミ箱からファイルが復元できない状態になっても、完全に諦める必要はありません。適切な対処を迅速に行えば、消えたデータを高確率で救出することができます。通常、ゴミ箱を空にするとファイルは消去されたように見えますが、実際には新しいデータに「上書き」されるまでハードディスクの奥底に残っているためです。
本記事では、Macのゴミ箱からファイルが復元できないときの具体的な対処法と、初心者でも手軽に使える強力なMacデータ復元ソフトをご紹介します。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」は定期的にアップデートが行われています。2026年6月18日にリリースされた最新版では、データ復元品質を向上させました。
Tenorshare 4DDiG Macの無料体験：https://x.gd/QVq7b
ゴミ箱を空にした後もファイルは復元できる可能性がある
多くの方が誤解しているのは「ゴミ箱を空にしたらファイルは完全に消えてしまう」という点です。実際には、ファイルを削除してもデータがすぐにディスクから物理的に消去されるわけではありません。
Macのファイルシステム（APFSやHFS+）では、ファイルを削除すると、そのファイルが占めていた領域は「使用可能な空き容量」としてマークされるだけです。データ自体はディスク上に残り続けており、新しいデータによって上書きされるまでは復元できる可能性があります。
つまり、ゴミ箱を空にした直後であればあるほど、データが上書きされていない可能性が高く、復元の成功率も上がります。逆に、時間が経過してパソコンを使い続けるほど、新しいファイルの保存やシステムの動作によって元のデータが上書きされてしまい、復元が難しくなっていきます。
Macのゴミ箱から復元できないの対処法3選
1. Time Machine（タイムマシン）バックアップから復元する
Macの標準機能「Time Machine」を使って普段から外付けHDDなどにバックアップを取っていた場合、そこから過去のデータを遡って復元することができます。
【関連記事】Macのタイムマシンバックアップから復元する方法：https://x.gd/5gfgW
手順: 外付けバックアップドライブを接続し、メニューバーのTime Machineアイコンから「Time Machineに入る」を選択。消去してしまった日時に遡ってファイルを探し、「復元」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352849/images/bodyimage1】
2. iCloudなどのクラウドストレージを確認する
もし削除したファイルが「デスクトップ」や「書類」フォルダにあり、iCloudドライブとの同期が有効になっていた場合、Web版のiCloud.comの「最近削除した項目」に残っている場合があります。
【関連記事】iCloud写真復元ガイド：https://x.gd/LUDxI
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352849/images/bodyimage2】
3. データ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」を使う
「Time Machineの設定をしていなかった」「クラウドにも残っていない」という場合、自力でデータを引っ張り出すにはデータ復元ソフトが必要不可欠です。
現在、多くの復元ソフトがありますが、Macユーザーの間で「簡単なのに強力」と特に評判なのが、「Tenorshare 4DDiG Mac」です。
「Tenorshare 4DDiG Mac」は、うっかり消してしまったファイルや、システムクラッシュによって紛失したデータを高確率で救出してくれるMac専用データ復元ソフトです。
Tenorshare 4DDiG Macの無料体験：https://x.gd/QVq7b
ステップ1．ソフトを起動し、データが消えてしまった場所（内蔵ハードディスクや外付けSDカードなど）を選んで「スキャン」を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352849/images/bodyimage3】
ステップ2．自動で消えたデータがリストアップされます。復元したい写真や書類をダブルクリックすれば、復元前に中身を確認できます。
ステップ3．戻したいファイルにチェックを入れ、「復元」ボタンを押して保存先を指定するだけ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352849/images/bodyimage4】
今後同じトラブルを防ぐために
一度このような経験をすると、今後のためにバックアップ体制を見直したくなるものです。Time Machineの自動バックアップを有効にしておく、重要なファイルはクラウドストレージにも保存しておく、ゴミ箱を空にする前に内容を再確認する習慣をつけるなど、日頃からの対策がトラブルを未然に防ぐ最も確実な方法です。
それでも万が一の事態が起きてしまった場合には、慌てずにまずMacの使用を控え、バックアップの有無を確認し、必要であればデータ復元ソフトの利用を検討するという順序で対応することが、ファイルを取り戻せる可能性を最大限に高めるポイントとなります。
まとめ：消えたデータは「上書き」される前に即復元！
Macのゴミ箱を空にしてしまい、通常の方法では復元できない状態になっても、正しいツールを使えばデータを取り戻せる可能性は十分にあります。
バックアップがなくて困っている方は、まずはTenorshare 4DDiG Macの無料体験版をダウンロードして、消えたファイルがまだ残っているかスキャンしてみることをおすすめします。大切な思い出の写真や仕事の書類が、簡単な操作であっさりと戻ってくる可能性があります。
Tenorshare 4DDiG Macの無料体験：https://x.gd/QVq7b
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/mac-data-recovery.html
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
HATENA：https://pc-tips.hatenablog.com/
Ameba：https://ameblo.jp/ithiyori/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
本記事では、Macのゴミ箱からファイルが復元できないときの具体的な対処法と、初心者でも手軽に使える強力なMacデータ復元ソフトをご紹介します。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」は定期的にアップデートが行われています。2026年6月18日にリリースされた最新版では、データ復元品質を向上させました。
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ゴミ箱を空にした後もファイルは復元できる可能性がある
多くの方が誤解しているのは「ゴミ箱を空にしたらファイルは完全に消えてしまう」という点です。実際には、ファイルを削除してもデータがすぐにディスクから物理的に消去されるわけではありません。
Macのファイルシステム（APFSやHFS+）では、ファイルを削除すると、そのファイルが占めていた領域は「使用可能な空き容量」としてマークされるだけです。データ自体はディスク上に残り続けており、新しいデータによって上書きされるまでは復元できる可能性があります。
つまり、ゴミ箱を空にした直後であればあるほど、データが上書きされていない可能性が高く、復元の成功率も上がります。逆に、時間が経過してパソコンを使い続けるほど、新しいファイルの保存やシステムの動作によって元のデータが上書きされてしまい、復元が難しくなっていきます。
Macのゴミ箱から復元できないの対処法3選
1. Time Machine（タイムマシン）バックアップから復元する
Macの標準機能「Time Machine」を使って普段から外付けHDDなどにバックアップを取っていた場合、そこから過去のデータを遡って復元することができます。
【関連記事】Macのタイムマシンバックアップから復元する方法：https://x.gd/5gfgW
手順: 外付けバックアップドライブを接続し、メニューバーのTime Machineアイコンから「Time Machineに入る」を選択。消去してしまった日時に遡ってファイルを探し、「復元」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352849/images/bodyimage1】
もし削除したファイルが「デスクトップ」や「書類」フォルダにあり、iCloudドライブとの同期が有効になっていた場合、Web版のiCloud.comの「最近削除した項目」に残っている場合があります。
【関連記事】iCloud写真復元ガイド：https://x.gd/LUDxI
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352849/images/bodyimage2】
3. データ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」を使う
「Time Machineの設定をしていなかった」「クラウドにも残っていない」という場合、自力でデータを引っ張り出すにはデータ復元ソフトが必要不可欠です。
現在、多くの復元ソフトがありますが、Macユーザーの間で「簡単なのに強力」と特に評判なのが、「Tenorshare 4DDiG Mac」です。
「Tenorshare 4DDiG Mac」は、うっかり消してしまったファイルや、システムクラッシュによって紛失したデータを高確率で救出してくれるMac専用データ復元ソフトです。
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ステップ1．ソフトを起動し、データが消えてしまった場所（内蔵ハードディスクや外付けSDカードなど）を選んで「スキャン」を開始します。
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ステップ2．自動で消えたデータがリストアップされます。復元したい写真や書類をダブルクリックすれば、復元前に中身を確認できます。
ステップ3．戻したいファイルにチェックを入れ、「復元」ボタンを押して保存先を指定するだけ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352849/images/bodyimage4】
今後同じトラブルを防ぐために
一度このような経験をすると、今後のためにバックアップ体制を見直したくなるものです。Time Machineの自動バックアップを有効にしておく、重要なファイルはクラウドストレージにも保存しておく、ゴミ箱を空にする前に内容を再確認する習慣をつけるなど、日頃からの対策がトラブルを未然に防ぐ最も確実な方法です。
それでも万が一の事態が起きてしまった場合には、慌てずにまずMacの使用を控え、バックアップの有無を確認し、必要であればデータ復元ソフトの利用を検討するという順序で対応することが、ファイルを取り戻せる可能性を最大限に高めるポイントとなります。
まとめ：消えたデータは「上書き」される前に即復元！
Macのゴミ箱を空にしてしまい、通常の方法では復元できない状態になっても、正しいツールを使えばデータを取り戻せる可能性は十分にあります。
バックアップがなくて困っている方は、まずはTenorshare 4DDiG Macの無料体験版をダウンロードして、消えたファイルがまだ残っているかスキャンしてみることをおすすめします。大切な思い出の写真や仕事の書類が、簡単な操作であっさりと戻ってくる可能性があります。
Tenorshare 4DDiG Macの無料体験：https://x.gd/QVq7b
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/mac-data-recovery.html
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
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