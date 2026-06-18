株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2026年6月19日(金曜日)にwebコミックサイト「コミックボーダー 」（https://comicborder.com/）にて、『侵略のプリマステラ！』（藤崎ろと）の連載を開始いたします。

福島で両親と離れて暮らす高校生のまなかは、バズ狙いのSNSを投稿中、宇宙からやって来たかわいい侵略者・コロルと運命的（？）な出会いを果たす。 コロルは、偉大な侵略者である母に会いに来てもらえるよう、福島を侵略することを宣言し、さっそくご当地のモモやまなかに興味を向けて───。 TVアニメ化もされた人気ライトノベルのコミカライズ『VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた』などを手掛けた漫画家・藤崎ろとによる、宇宙的福島侵略コメディがスタート！

連載：コミックボーダー

https://comicborder.com/

連載ページは6月19日(金)正午オープン

登場キャラクター

大久保まなか

両親と離れ、福島に一人で暮らす高校生。バズ狙いの投稿をしていたところ、侵略に来たコロルにアブダクションされたことがきっかけで同居。コロルに福島の魅力を伝えることに。

コロル・プレアデス

宇宙から福島の地へとやってきた、プレアデス銀河皇国の第２皇女。偉大な侵略者である母に会いに来てもらうため、来訪者らしいちょっと変わった感性で福島（地球）侵略を始める。

著者：藤崎ろと（ふじさき ろと）

福島県在住の漫画家。川俣町出身。地元愛を詰め込んだ漫画連載に奮闘中！ 代表作に『VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた』（作画）、『ムチでエチチな染井さん!?』

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概要

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タイトル：侵略のプリマステラ！ 著者：夏藤崎ろと 連載媒体：コミックボーダー https://comicborder.com/ 連載開始日：2026年6月19日（金）12:00～

社名 ： 株式会社リイド社 所在地 ： 〒166-8560 東京都杉並区高円寺北2-3-2 代表 ： 代表取締役社長 齊藤哲人 創業 ： 1960年4月 設立 ： 1974年11月 事業内容： 出版事業 URL ： http://www.leed.co.jp/