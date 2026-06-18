7月24日（金曜日）、午前と午後の2回に分けて、区内図書館(14館)で区内在住の小学4～6年生を対象とした「子ども1日図書館員」が実施される。 これは子どもたちに図書館の仕事を経験してもらうことで、本をより身近なものとして親しみ、本を大切にする心を育んでもらうことを目的としたもの。 子どもたちは、本のバーコード読み取りやパソコン操作、一般利用者への貸出・返却業務など、普段経験する機会のない図書館業務を体験する。 また、8月1日（土曜日）、中央図書館にて区内在住の小学4～6年生を対象とした「植物画家と果物の観察画を描いてみよう！」、8月16日（日曜日）・23日（日曜日）2回連続講座で、中央図書館にて区内在住の小学1～4年生を対象とした「夏休みは紙芝居を作ろう！」を開催する。

子ども1日図書館員

＜日時＞ 7月24日（金） ①午前9時30分から ②午後1時30分から 各2時間程度 ＜場所＞ 区内図書館全14館 ＜内容＞ 本のバーコード読み取りやパソコン操作に加えて、一般利用者への貸出・返却業務を体験。具体的には参加児童が本の貸出・返却を行うカウンター業務の体験に加え、 各自持ち寄った本に保護フィルムをかけるなど、普段経験する機会のない図書館の業務を約2時間にわたり体験する。 ＜対象＞ 小学4年生～6年生（区内在住者） ＜定員＞ 各図書館 ①午前9時30分から ②午後1時30分から ともに2～9名（抽選） ※募集人数は各館で異なります。 ＜申し込み方法＞ 7月3日（金）までに、北区ニュース6月20日号及びホームページに掲載している申込フォームより保護者の方が申込

植物画家と果物の観察画を描いてみよう！

https://www.library.city.kita.tokyo.jp/viewer/info.html?idSubTop=1&id=498

＜日時＞ 8月1日（土） 午後1時から4時 ＜場所＞ 中央図書館3階ホール ＜内容＞ モチーフの果物を観察し、美味しさのひみつを解き明かしながら、実物大で描きます。 ＜対象＞ 小学4年生～6年生（区内在住者） ＜定員＞ 10名（抽選） ＜申し込み方法＞ 7月6日（月）までに、北区ニュース6月20日号及びホームページに掲載している申込フォームより保護者の方が申込

夏休みは紙芝居を作ろう！

https://www.library.city.kita.tokyo.jp/viewer/info.html?idSubTop=1&id=420

＜日時＞ 8月16日（日） 午後1時から4時 8月23日（日） 午後1時から4時 ※2日間連続講座となります。両日ともご参加ください。 ＜場所＞ 中央図書館3階ホール ＜内容＞ 紙芝居のおはなしを自分で考え作ったあとに、画を描いてオリジナルの紙芝居を完成させます。 ＜対象＞ 小学1年生～4年生（区内在住者） ＜定員＞ 12名（抽選） ＜申し込み方法＞ 7月13日（月）までに、北区ニュース6月20日号及びホームページに掲載している申込フォームより保護者の方が申込

お問い合わせ

https://www.library.city.kita.tokyo.jp/viewer/info.html?idSubTop=1&id=458

教育委員会事務局教育振興部 中央図書館 事業係 電話：03-5993-1125