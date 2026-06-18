株式会社おすすめ屋（本社：東京都目黒区、代表取締役：加藤誠庸）は、難波駅・心斎橋駅から徒歩約5分の屋上テラス型ビアガーデン「難波ビアガーデン BBQテラス なんば心斎橋店」にて、通常5,500円（税込）の飲み放題付き手ぶらBBQ《スタンダードプラン》を、7～8月の夏季限定で3,500円（税込）にて提供開始いたします。 予約サイト：https://www.hotpepper.jp/strJ004090784/ 《スタンダードプラン》は、「BBQガーリックシュリンプ串」や「厚切りBBQサムギョプサル」など全7品に、2時間飲み放題が付いたBBQコースです。準備や後片付け不要で、難波の夜を彩る開放的な屋上テラス空間にて、夏らしい開放感とともにビアガーデンを気軽にお楽しみいただけます。 また、伊勢海老やサーロインステーキなどを含む《プレミアムプラン》もご用意しております。

■難波の夜景を彩る、リゾートBBQ＆ビアガーデン

大阪・難波エリアで注目を集める本施設は、ビル最上階に位置するルーフトップビアガーデンです。繁華街の中心にありながら、屋上テラスならではの開放感を感じられる空間で、夏らしいBBQとドリンクをお楽しみいただけます。 店内はリゾート感のある開放的な空間が広がり、ゆったりとしたソファ席や幻想的なイルミネーションが上質な雰囲気を演出。心地よい夜風を感じながら、夏ならではの特別な時間をゆったりとお楽しみいただけます。 ドリンクはフリーフロー形式を採用しており、専用カウンターに並ぶビールやカクテル、ソフトドリンクなどを、お好みのタイミングで自由にお楽しみいただけます。 気兼ねなく過ごせるスタイルで、週末の食事、デートや友人との利用まで、思わず人を誘いたくなるシーンが広がります。 お食事には、ボリューム満点なサーロインステーキや存在感あふれる伊勢海老グリルをはじめ、本格BBQ串や彩り豊かな食材を取り揃えています。 開放的な屋上テラスで味わうBBQ＆ビアガーデンとして、夏の飲み会や各種お集まりにご利用いただけます。

■通常5,500円の飲み放題付きBBQを、期間限定で3,500円に

7～8月のビアガーデンシーズンに向けて、通常5,500円（税込）の《スタンダードプラン》を、夏季限定キャンペーンとして3,500円（税込）にてご提供いたします。 《スタンダードプラン》は、「BBQガーリックシュリンプ串」や「厚切りBBQサムギョプサル」など全7品に、2時間飲み放題が付いた本格BBQコースです。思わず写真に収めたくなる華やかなBBQメニューとともに、難波の夜を彩る屋上テラスのビアガーデン空間をお楽しみいただけます。 また《プレミアムプラン》では、「伊勢海老のグリル」「鮪頬肉のバターステーキ」「サーロイン香草ステーキ」など、海鮮と肉の魅力を一度に堪能できる豪華なラインナップをご用意しております。 さらに、ランチタイムにもBBQを楽しめるランチプランをご用意しており、お昼の開放的な雰囲気の中でもゆったりとお過ごしいただけます。

■難波駅・心斎橋駅徒歩約5分。仕事帰りに楽しめる、最上階テラスの手ぶらBBQビアガーデン

https://www.hotpepper.jp/strJ004090784/

難波駅・心斎橋駅から徒歩約5分。仕事帰りにも立ち寄りやすい難波中心部で、最上階テラスならではの開放感とともに、夏らしいBBQビアガーデンをお楽しみいただけます。 繁華街の中心にありながら、いつもの居酒屋とは少し違う開放的なテラス空間が広がります。 ゆったり過ごせるソファ席もあり、友人同士の集まりや会社帰りの飲み会、夏の宴会にもぴったりです。 ・難波駅・心斎橋駅から徒歩約5分、仕事帰りにも立ち寄りやすいロケーション ・最上階テラスならではの開放感と、ゆったり過ごせるソファ席 ・準備や後片付け不要で楽しめる手ぶらBBQスタイル ・地中海テイストのBBQメニューや海鮮、肉料理に、ビアガーデンらしい飲み放題付き 料理・ドリンク・屋上テラスの開放感までまとめて楽しめる、夏の飲み会にぴったりのBBQビアガーデンです。 遠出をしなくても、難波中心部で気軽にイベント感のあるひとときをお過ごしいただけます。

■プラン料金・店舗情報

【ディナータイム料金】 ・飲み放題付き贅沢地中海BBQ《スタンダード》：3,500円（税込）～ ・飲み放題付き贅沢地中海BBQ《プレミアム》：5,500円（税込）～ ・ハッピーアワープラン：4,500円（税込） 提供時間：17:00～21:00 ※ハッピーアワープランのみ金・土・日・祝日・祝前日の16:00～17:30まで ※ディナーの料金は時期によって変動します。詳しくは公式HPまたは予約サイトをご確認ください。 【ランチプラン・持ち込みプラン料金】 ・飲み放題付きランチプラン《スタンダード》：3,500円（税込） ・飲み放題付きランチプラン《プレミアム》：5,500円（税込） ・持ち込みプラン：2,500円（税込）/人 提供時間：12:00～15:45 土・日・祝日のみ ※持ち込みプランのご利用について、詳しくは店舗にお問い合わせください。 【実施店舗】 店舗名：難波ビアガーデン BBQテラス なんば心斎橋店 所在地：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-6-23 岩伸Pビル 屋上テラス ご予約：https://www.hotpepper.jp/strJ004090784/ アクセス：難波駅・心斎橋駅徒歩約5分 電話番号：06-7777-2526 公式サイト：https://namba-beergarden.jp/ ※お子様料金はございません。予めご了承ください。 ※季節や仕入れの都合上、内容が変更となる場合がございます。 ※雨天の場合は、当日にキャンセルとなる可能性がございます。

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