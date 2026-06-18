ベビーカー利用者の75.9％が荷物落下の不安を経験グッドデザイン賞受賞「オープンロックカラビナ」開発企業が利用者調査を実施

株式会社ぽんぴー

株式会社ぽんぴー（本社：千葉県柏市）は、ベビーカー利用経験のある5歳以下のお子様を持つ母親284名を対象に、「ベビーカー利用時の荷物着脱に関するアンケート調査」を実施いたしました。

調査の結果、ベビーカー利用経験者の75.9％が「ベビーカーに掛けた荷物が落ちそうになった経験がある」と回答しました。

また、回答者全体の37.0％が「実際に荷物を落とした経験がある」と回答し、ベビーカー利用時の荷物管理における課題が明らかになりました。

※オープンロックカラビナは現在予約販売中（6月末入荷予定）

調査結果サマリー

・75.9％が荷物が落ちそうになった経験あり

・37.0％が実際に荷物を落とした経験あり

・75.9％が抱っこしながらの荷物着脱に負担を感じる

・困りごと1位は「荷物が重かった」（51.3％）

・市場で最も利用されている方法はベビーカーフック（65.2％）

開発のきっかけ

オープンロックカラビナは、代表自身が娘との外出中に荷物を落としてしまった経験から開発が始まりました。

段差を越えた際に荷物が落下した経験から、「同じ悩みを持つ方は多いのではないか」と考え、今回の調査を実施しました。

その結果、多くの保護者が荷物の落下や、抱っこ中の荷物着脱に不便や不安を感じていることが分かりました。

商品の特徴

オープンロックカラビナ（特許出願・意匠/商標登録済）

・片手で簡単に荷物の掛け外しが可能

・荷物が落ちにくいオープンロック構造

・抱っこ中でも使いやすい独自設計

・特許出願・意匠登録・商標登録済

・グッドデザイン賞受賞

・販売価格：1,980円（税込）

・販売先：楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、自社オンラインショップ

代表コメント

私自身、娘との外出中に荷物を落としてしまった経験があります。

今回の調査を通じて、その悩みは私だけではなく、多くの保護者が抱えている課題であることが分かりました。

オープンロックカラビナは、抱っこ中でも片手で荷物を掛け外ししやすい構造を目指して開発した商品です。

ゲート部分を開いた状態で保持できる「開きっぱなしカラビナ」として、片手で荷物を掛け外ししやすい構造を目指して開発した商品です。

これからも子育て中のリアルな悩みに寄り添った商品開発を続けてまいります。

調査概要

調査期間：2026年6月3日

調査方法：インターネット調査

調査対象：20～49歳女性・5歳以下のお子様を持つ母親

有効回答数：284名

調査主体：株式会社ぽんぴー

調査結果の書類や記事はこちら(https://hukumimi.co.jp/blogs/%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%83%A9%E3%83%9C/%E7%A7%81%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F)

会社概要

株式会社ぽんぴーは、「子育てのストレスを1つ減らす。」をコンセプトに、ベビー・キッズ向け商品の企画・開発を行っています。

グッドデザイン賞受賞の「オープンロックカラビナ」をはじめ、子育て中のリアルな困りごとに寄り添い、日々の負担や不安を軽減する商品づくりに取り組んでいます。



会社名：株式会社ぽんぴー（PONPY Inc.）

代表者：代表取締役 杉井 景亮

住所：〒277-0871 千葉県柏市若柴178-4

事業内容：ベビー・キッズ向け商品の企画、開発、販売

ホームページ : https://hukumimi.co.jp(https://hukumimi.co.jp/)

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