AIR TWOKYOからTVアニメ『葬送のフリーレン』第3弾 グッズコレクションが販売決定！

株式会社 ラブラボ

独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツのグッズを販売しているファッションブランド『AIR TWOKYO』が2026年6月18日（木）にTVアニメ『葬送のフリーレン』のグッズを販売！

詳細を見る :https://airtwokyo.com/pages/ssf03?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Social&utm_campaign=20260618

『葬送のフリーレン』の世界観をそのまま閉じ込めた、やさしい着心地のルームウェアやソックスを可愛らしいデザインでプロダクト化しました。

『葬送のフリーレン』第3弾 もこもこルームウェア

『葬送のフリーレン』第3弾 もこもこルームウェア『葬送のフリーレン』第3弾 もこもこルームソックス『葬送のフリーレン』第3弾 フェルンモチーフヘアバンド『葬送のフリーレン』第3弾 ハンドタオル『葬送のフリーレン』第3弾 ポコポコ巾着『葬送のフリーレン』第3弾 アイゼンモチーフコーム『葬送のフリーレン』第3弾 フリーレンモチーフポンチョ

そしてAIR TWOKYOオリジナルの石鹸、BUBBLE JEWELRYに『葬送のフリーレン』が初登場！

キャラクターカラーをイメージした香りと、透明感のある石鹸の中に、美しい花を閉じ込めた繊細なデザインが特徴です。

ソープディッシュ付きなので使っても良し、飾っても良しの2way石鹸です。

【香り】フリーレン：ガーベラ【香り】フェルン：ラベンダー【香り】シュタルク：ハイビスカス【香り】ヒンメル：ネモフィラ

詳細を見る :https://airtwokyo.com/pages/ssf03?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Social&utm_campaign=20260618

【AIR TWOKYOとは、既存のアニメグッズと一線を画す独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツをファッションの視点から再構築するファッションブランド。

ブランド名の由来は、『越境（EKKYO)サービス』と『熱狂（NEKKYO)出来る商品作り』その二つ（TWO)のKYOを全世界へ発信する。】

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