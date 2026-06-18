【株式会社エクシィズ】スペイン産薄型大判タイル「カバラム」最新カタログが公開

株式会社エクシィズ

株式会社エクシィズ（本社：岐阜県多治見市）は、高品位な空間演出と優れた機能性を兼ね備えた大判壁面タイルブランド「カバラム」の最新総合カタログを公開いたしました。

「カバラム」最新カタログはこちら :https://www.x-is.co.jp/catalog#productcatalog

本カタログは、設計士や建築家の皆様が日々直面する「建材選定の工数削減」と「実務の効率化」に徹底的にフォーカス。今回の刷新では、従来のアルファベット順の構成から、「柄別（デザイン別）」のインデックス構造へと全面的に生まれ変わりました。 これにより、空間イメージに合わせた理想のタイルを直感的に、迷わず探せるようになり、選定にかかる時間を大幅に短縮します。

◆「COVERLAM／カバラム」

カバラム／オキシド（マーフィル）スペイン生まれの「驚くほど薄くて強い、次世代の超大型磁器質セラミックタイルパネル」

従来のタイルの常識を覆す圧倒的な大きさと、 最大3,240×1,620mmという圧倒的な大判サイズでありながら、厚みはわずか3.5mmからという極薄・軽量化を実現しました。目地を最小限に抑えることで、床、壁、そしてキッチンの天板まで、空間がひとつに繋がるような、美しく開放的な連続性を演出します。天然石のような豊かな表情と、最先端の技術が融合した、これからの建築・インテリアに無限の可能性をもたらす最高峰の建材です。

また、従来の大判タイルで最も懸念されていた「自重による壁面への荷重リスク」を劇的に軽減し、ホテルや商業施設のエントランスなどの高所・大面積の壁面施工を安全かつスムーズにします。

◆ 最新カタログが実現する、設計実務のソリューション

豊富なサイズバリエーション【柄別（デザイン別）】の新インデックス構造。理想の壁面意匠に最短アクセス

今回の刷新で最も変わった点が、インデックス（目次）の構造です。「ストーン調」「コンクリート調」「ウッド調」といった空間の方向性を決定づける【柄（デザイン）】ごとに製品を分類。設計士の皆様が頭に描く空間イメージから、目的の大判壁面タイルを直感的にすぐに見つけ出せるようになりました。「膨大なスペックデータから理想の柄を探し出す」という実務のストレスと時間をゼロにします。

◆ カタログ概要

新たに在庫品として加わった「ネロ アルディ」カタログ名： COVERLAM 2026

主な掲載内容：

・大判タイル（各種サイズ・カラーバリエーション）の詳細スペック

・施工方法

・特殊加工

・パッキング詳細 他

〈全65ページ〉

対象（このような方におすすめ）：

建築設計士、インテリアデザイナー、施工管理技士、ディベロッパーの皆様

【カタログのダウンロードについて】本カタログは無料で閲覧できます。

【カバラムのサンプル請求について】

デジタルカタログはこちら :https://www.x-is.co.jp/catalog#productcatalog

上記URLの「デジタルカタログはこちら」よりカタログをご覧いただき、ページ内の専用フォーム、または各製品リンクより、実際の質感や色味、壁面に施工した際の軽量感を確かめられる「実物サンプル」を無料でご請求いただけます。

サンプル請求はこちら :https://www.x-is.co.jp/contact?type=sample

株式会社エクシィズとは

タイルの生産量日本一を誇る岐阜県多治見市に本社を置く、タイル専門の商社兼メーカーです。

暮らしを彩る「選べる」タイルから、お客様の希望を「叶える」完全オーダーメイドタイルまで、日本国内から海外へ、ボーダーレスにタイルを手がけるプロフェッショナル集団です。

会社概要

会社名：株式会社エクシィズ

本社所在地：〒507-0071 岐阜県多治見市旭ケ丘10-6-55

電話番号： 0572-20-0711

創業年：1994年

資本金：1300万円

代表者：代表取締役 笠井建佑

事業内容：タイル製造・卸売

企業HP：https://x-is.co.jp

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