ゼスプリのシールで1000名様にプレゼント　史上初・全キャラ大集合の特製グラス6個セットが当たる　シールを集めて当たる栄養習慣キャンペーン実施中　応募期間 2026年8月31日（月）まで

ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社

ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：安斉一朗）は、今年もゼスプリキウイフルーツに貼られているシールを集めて応募する「シールを集めて当たる！」キャンペーンを実施しています。

今年もみなさんの期待にお応えするため、大人気キウイブラザーズのオリジナルグッズの当選者数を、昨年に続き過去最大規模でご用意しました。今年は、キウイとともに毎日の食卓に寄り添うオリジナルグラスをプレゼントします。キャンペーンの応募締切は、2026年8月31日（月）まで、当日消印有効です。詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。

■応募方法

ゼスプリキウイをご購入いただき、商品についているゼスプリのロゴマークの入ったシールを、ご希望の賞品の必要枚数分集めることでご応募いただけます。ご応募いただいた方の中から抽選で、合計2000名様に賞品が当たります。

シール用、応募券用、それぞれの応募ハガキはお近くのスーパーのゼスプリキウイの売場や、ゼスプリのホームページからもダウンロードできます。

応募ハガキ ダウンロードURL：https://www.zespri.com/ja-JP/present

■賞品

賞品は全部で2種類。A賞はシール15枚で「たくさんの栄養をとったあなたにご褒美！キウイブラザーズ特製グラス」、B賞はシール10枚で「まいにち続けてほしい10種の栄養素！ゼスプリキウイ1か月分（グリーン15個+サンゴールド15個）」です。

■A賞について

大人気のキウイブラザーズが特製グラスに！食卓のパートナーとして使える実用性の高い特製グラスは、キウイブラザーズとフルーツの先輩たちも加わった豪華6個セットです。グラスの最終デザインは7月にゼスプリの公式Xアカウントで発表予定です。キウイブラザーズたちと一緒に、まいにち楽しく栄養をとってください！