【無理なく整う】積み重ねるだけで整って見えるガラスキャニスター

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「atomico 積み重ね 耐熱ガラスキャニスター」を2026年5月に発売しました。

気づけば増えている保存容器。

開封したお菓子。

少し残ったグラノーラ。

乾物やナッツ、作り置きのおかず。

ひとつひとつは必要なものなのに、形も大きさもバラバラで、いつの間にか棚や冷蔵庫の中がごちゃついて見えることがあります。

だからといって、収納を頑張りたいわけではない。

そんな毎日のキッチンに寄り添うのが、atomico 積み重ね 耐熱ガラスキャニスターです。

整理するより、整って見える

キッチンが雑然として見える原因は、物の量だけではありません。

袋のまま保存しているもの。

高さや形が違う保存容器。

それぞれが少しずつ視界に入ることで、ごちゃついた印象につながります。

耐熱ガラスキャニスターは同じ形で積み重ねて使えるため、置くだけで見た目が揃います。

特別な収納テクニックは必要ありません。

積み重ねるだけで、キッチンが自然と整って見える。

そんな使いやすさを目指しました。

中身が見えるから、使い忘れない

透明なガラス製なので、中身や残量がひと目で分かります。

「あったはずなのに忘れていた」

「同じものを買ってしまった」

そんなちょっとした失敗も減らしてくれます。

毎日使うものだからこそ、探さなくていいことも大切です。

小さなストレスを減らすハンドル付き

置いた保存容器。

奥にあると意外と取り出しにくいことがあります。

本製品は折りたたみ式のハンドル付き。

棚から取り出しやすく、そのまま食卓へ運ぶこともできます。

使いたい時にすぐ手に取れる。

そんな小さな使いやすさも詰め込みました。

冷蔵庫にも、棚にも、ちょうどいい

サイズは250mlと500mlの2サイズ展開。

グラノーラやナッツ、お菓子、乾物はもちろん、常備菜の保存にも使いやすいサイズです。

コンパクトだから冷蔵庫にも収まりやすく、限られたスペースでも無理なく使えます。

視界が整うと、少し気持ちも整う

キッチンは毎日立つ場所。

だからこそ、目に入る景色は意外と気分に影響します。

完璧に片付いていなくてもいい。

収納を頑張りすぎなくてもいい。

積み重ねるだけで少し整う。

その小さな積み重ねが、毎日の暮らしを少し心地よくしてくれます。

atomico 積み重ね 耐熱ガラスキャニスターは、保存するためだけではなく、キッチンで過ごす時間を気持ちよくするためのキャニスターです。

商品概要

商品名：積み重ね 耐熱ガラスキャニスター 250

価格：\1,100

サイズ：φ80×H90mm

重量：150g

実容量：250ml

主材質：［本体］ほうけい酸ガラス［フタ］ポリプロピレン［パッキン］シリコーンゴム

原産国：中国

商品名：積み重ね 耐熱ガラスキャニスター 500

価格：\1,320

サイズ：φ80×H145mm

重量：225g

実容量：500ml

主材質：［本体］ほうけい酸ガラス［フタ］ポリプロピレン［パッキン］シリコーンゴム

原産国：中国

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

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【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com