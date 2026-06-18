法人向けクラウドストレージ「Everidays」、ワークスペースの設定情報をCSVで一括出力できる機能を追加

株式会社yett

法人向けクラウドストレージサービス「Everidays（エブリデイズ）」を運営する株式会社yett（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：高橋 航太）は、組織内のすべてのワークスペースについて、参加しているユーザーや設定している権限などの情報を、CSV形式で一括して出力できる機能を追加したことをお知らせします。

これまでの課題

これまで、あるワークスペースを閲覧・操作できるユーザーを確認するには、ワークスペースごとに［ワークスペースの権限設定］を画面上で個別に開く必要がありました。ワークスペースの数が多い組織や、外部の取引先と多数のワークスペースを共有している組織では、設定状況を横断的に把握しづらく、確認に手間がかかっていました。

特に、「あるユーザーがどのワークスペースに参加しているか」を調べるには、すべてのワークスペースを一つずつ開いて突き合わせる必要があり、棚卸しや監査の場面では大きな負担になっていました。

CSVで一括出力できるようになった情報

今回追加した機能では、組織内のすべてのワークスペースの設定情報を、まとめてCSVで出力できます。出力される主な項目は次のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55161/table/36_1_5b23372c7acce88f26243baabfed467b.jpg?v=202606181152 ]

出力したCSVを見れば、「どのワークスペースに、だれが参加しているか」と「だれが、どのワークスペースに参加しているか」を、両方向からまとめて確認できます。

想定される活用シーン

主に次のような場面で活用できます。

ご利用方法

- 外部共有の点検：別の会社のワークスペースに誤って設定していないか、担当者の入れ替えが正しく反映されているかをまとめて確認できます。取引先ごとにアクセス範囲を見直したいときや、組織外ユーザーを一覧で管理したいときにも役立ちます。- ユーザーアカウントの棚卸し：不要になったユーザーが意図しないワークスペースに残っていないかを点検できます。ISMSなどで定期的に行う棚卸しを、画面を一つずつ開くことなく進められます。- 異動・退職にともなう権限の見直し：担当者の異動や退職が発生したときに、そのユーザーがどのワークスペースに残っているかをまとめて洗い出し、過不足なく権限を整理できます。- 確認結果の証跡化：確認した内容をCSVで保管すれば、社内ルールや監査で求められるチェックの記録として残せます。

本機能は、組織代表者・組織管理者のアカウントでご利用いただけます。画面右上のお名前メニューから［組織設定］を開き、［ワークスペース管理］タブの［設定情報をCSV出力］から、CSVを新規出力してダウンロードします。

詳しい操作手順は、以下のサポート記事をご覧ください。

よくあるご質問

- すべてのワークスペースの権限設定情報を確認する方法(https://support.everidays.com/s/article/000001170)

Q. だれがCSVを出力できますか？

A. 組織代表者・組織管理者のアカウントで、［組織設定］の［ワークスペース管理］から出力できます。

Q. どのワークスペースが対象ですか？

A. 組織内のすべてのワークスペースが、一度にまとめて出力されます。

Q. 出力に回数の制限はありますか？

A. CSVは、1ユーザーあたり1日1回まで出力できます。

Q. これまでの権限設定や、設定の変更はどうなりますか？

A. ワークスペースごとの権限設定はこれまでどおりご利用いただけます。本機能は設定内容を確認するためのCSV出力で、設定の変更は従来の権限設定から行います。

Everidaysとは

「Everidays」は、ユーザー数無制限の法人向けオンラインクラウドストレージです。格納されるコンテンツはすべて国内で保管し、マニュアル不要の使いやすさが特徴のサービスです。

中小企業や上場企業、官公庁や自治体などの公的機関、教育機関など業界業種を問わず、約1,000社以上の組織でご利用いただいております。

ワークスペース単位でのファイル共有・権限管理に対応し、電子帳簿保存法改定に対応した機能、脱PPAP対策となるファイル転送機能も利用できます。ファイルの社内保管から外部への共有まで、Everidaysひとつで運用できます。

◆Everidays公式サイト：https://everidays.com/

会社概要

社名：株式会社yett

代表者：代表取締役CEO 高橋 航太

設立：2018年7月

本社：福岡県福岡市中央区天神二丁目8番35号 天神住友生命FJビジネスセンター6F

URL：https://yett.co.jp

事業内容：Webサービス（SaaS）の企画・開発・保守・運用

顧客要求仕様に基づくソフトウェアの設計・開発・保守

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。