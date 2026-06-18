半年の自分をリセット。夏越の祓に味わう、現代版水無月「レモン水無月」を6月30日（火）限定販売

株式会社 田子の月

株式会社 田子の月（本社：静岡県富士市今泉380-1、代表取締役社長：牧田 桂輔）は、2026年6月30日（火）の夏越の祓（なごしのはらえ）にちなみ、現代版水無月「レモン水無月」を数量限定で予約販売いたします。

夏越の祓とは、1年の折り返しとなる6月30日に、半年の間に身に溜まった穢れを祓い、残り半年の無病息災を願う神事です。神社には人の背丈よりも大きな茅の輪が据えられ、参拝者はこれをくぐることで厄除けを行います。

夏越の祓に欠かせない和菓子として、京都発祥の「水無月」が古くから親しまれてきました。三角形の外郎の上に小豆をのせた水無月には、暑気払いと無病息災への願いが込められています。

田子の月では、白い外郎に北海道産大納言かのこをのせた「水無月」、抹茶外郎に北海道産小豆かのこをのせた「抹茶水無月」の2種類を販売してまいりました。もちもちとした外郎と、ふっくらとしたかのこの取り合わせは、毎年ご好評をいただいております。

一方で、現代の忙しい日々の中では、自分自身を振り返ったり、気持ちを切り替えたりする時間を持つことは、なかなか容易ではありません。

そこで田子の月では、夏越の祓が持つ「半年を振り返り、新たな気持ちで後半を迎える」という意味を、現代の暮らしの中でより身近に感じていただける商品として、「レモン水無月」を開発いたしました。

夏越の祓の「半年の間に身に溜まった穢れを祓う」という意味を、現代の言葉で表現するならば、「半年の自分をリセットする日」と言い換えることができるのではないかと考えました。

レモンの爽やかな香りと優しい酸味が気分をリフレッシュさせ、新たな気持ちで後半の半年を迎えるきっかけになればとの思いを込めています。

「レモン水無月」は、白い外郎の上に自家製レモンジャムを使用したゼリーを重ねました。もちもちとした外郎と、みずみずしいレモンゼリーの組み合わせは、これまでの水無月にはない新しい味わいです。透明感のある見た目と、優しい甘酸っぱさも特徴で、レモンの爽やかな香りが口いっぱいに広がります。半年を頑張った自分へのご褒美にもぴったりの一品です。

「レモン水無月」は、2026年6月30日（火）のみの数量限定販売です。ご予約にて承ります。

夏越の祓の日に味わう、田子の月の現代版水無月。この機会にぜひご賞味ください。

※通常の「水無月」、「抹茶水無月」は、6月28日（日）～ 30日（火）の3日間販売いたします。

レモン水無月

直営店各店でのご予約にて承ります。

※「おみやげ田子の月」は除く。

【販売日】 2026年6月30日（火）のみ

【消費期限】 販売日含め2日間

1個：220円（税込）

■ 田子の月について

1952年（昭和27年）創業の田子の月は、世界文化遺産である名峰 富士山の麓、静岡県富士市に本社および工場を構え、富士山より湧き出る良質な水をはじめ、厳選された素材の味を感じられる丁寧なお菓子作りに励んでいます。終戦後、創業者が生まれ故郷の富士市に戻り、「意気消沈した暗い世の中を、甘いお菓子で少しでも明るく元気にしたい」、そんな思いで始めたのが田子の月のはじまりです。静岡県内に直営店22店舗、神奈川県にテナント出店1店舗、オンラインショップも展開しています。代表銘菓には、香ばしい皮に北海道十勝産小豆と氷砂糖を使用し、あっさりと仕上げた粒餡と求肥餅が詰まった「田子の月もなか」、富士山麓の新鮮な牛乳と生クリームでなめらかに仕上げた特製カスタードクリームをしっとりとしたスポンジに詰めた「富士山頂」などがあり、「富士山頂」にはホワイトチョコをかけ、頂にコーヒー味のチョコビーンズをあしらい、雪化粧した富士山に見立てています。日本の文化や季節感、風土を大切にしたお菓子作りを継承し、和菓子作りの伝統的な技術や美しさを大切にしながらも、洋菓子の要素を取り入れて進化させた「ネオ和菓子」の開発にも取り組むことで、老若男女、年齢や国籍問わず、幅広いお客様にお楽しみいただける商品を含め、今後も田子の月らしいお菓子をご提案してまいります。 企業HP： https://tagonotsuki.co.jp/