【2026年は フィジカルAI元年】世界では60兆円規模、日本も国家戦略として20兆円市場を目指す“フィジカルAI”　ものづくりワールド東京にて、専門展示会「フィジカルAI展」を初開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社は、2026年7月1日（水）～3日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて、フィジカルAIに特化した専門展示会「第1回 フィジカルAI展 ～ AI×ロボット×センサの【開発】【実装】～」を初開催します。

AIが、ついに“現実世界で動き始めた”。

工場で作業する人型ロボットに、物流倉庫を走る自律搬送ロボット。

AIが人の代わりに「運ぶ」「点検する」「運転する」時代が、現実になりつつあります。これまでチャットや画像生成など、画面の中で進化してきたAIがロボットや機械と結びつき、現実世界へ進出しています。このように、AIが現実空間で判断し、自律的に動作する技術領域が「フィジカルAI」です。

背景には、物流・製造・建設・インフラ分野で深刻化する人手不足をはじめ、熟練技能の継承、危険作業の代替など、多面的な課題に直面しています。フィジカルAIは、人型ロボットだけでなく、ロボットアーム、ドローン、自律走行機器など幅広い領域で実装が進んでおり、次世代の産業インフラとして注目を集めています。

経済産業省はヒューマノイドを含むAIロボティクス市場が2040年に世界で約60兆円規模へ成長* すると試算。日本としても、世界シェア3割超・20兆円市場獲得を目指す戦略も掲げており、2026年は「フィジカルAI元年」とも言える転換期を迎えています。

こうした流れを受け、フィジカルAIに特化した専門展示会「フィジカルAI展」の開催を決定しました。

会場では、人型ロボットによる作業デモ、自律搬送ロボットの走行、AIによるリアルタイム空間認識、四足歩行ロボットなど、“未来の働く現場”を実際に見て体感できる展示を実施します。

AIが「考える」だけでなく、「現実世界で動く」時代へ。人とロボットが共に働く未来を体感できる展示会として初開催します。

*参考：経済産業省「AIロボティクス検討会参考資料(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_robotics/pdf/20251008_2.pdf)」（2025年10月）、「AIロボティクス戦略(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ai_robo/dai2/shiryo1.pdf)」（2026年3月26日）

フィジカルAIとは

物理的環境と直接相互作用し、人間のように柔軟かつ適応的にタスクを遂行する能力を備えたAIロボットを指す。

このシステムは、サイバー空間で成果を上げてきた従来のAI技術とは異なり、実世界での課題解決に向けた新たな価値を創出することが期待されている。

（出典：国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)研究開発戦略センター(CRDS)

科学技術未来戦略ワークショップ報告書「フィジカルAIシステム」(https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-WR-07.html)）

■生成AIとフィジカルAIの違い

生成AIが「考えるAI」だとすれば、フィジカルAIは「現実世界で働くAI」です。

出展製品 紹介（※一部抜粋）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26157/table/2089_1_f1dcaa867e99bc997d1b48993e32265b.jpg?v=202606181152 ]企業名：Prox Industries(株)人の手のように動くロボット技術

UR3双腕とFranka×Inspire hand（5本指）の実機デモを展示予定。展示会向けに開発した複数のデモを通じて、Physical AIの具体的な活用可能性を紹介します。

企業名：DIC(株)手で行うような[繊細]かつ[思い通り]の把持を実現

カメラ＆センサ無しで自発的にワークを認識し、あらゆるモノをつかめるロボットフィンガー。形状もセンサも自由にカスタマイズできるだけでなく、かんたん教育プログラミングで、実現したいワークを勝手に認識し把持します。

企業名：リョーサン菱洋(株)フィジカルAI導入の第一歩を支援！卓上ロボット

3Dプリンタで造作したロボット、NVIDIA推論環境（AI推論を行うハードウェア）とGR00T N1.5（ロボット基盤モデル）で構成。周囲の環境の変化に応じて、自律的にロボットが判断・動作するフィジカルAIを体感できます。

企業名：PonoSHIP(株)Sim-to-Real:フィジカルAIによる自律移動の実現

工場・警備・設備保全などで自律巡回やデータ収集を実現するソリューション。シミュレーションで高速学習し、障害物回避・階段昇降・異常検知などの高度機能を安全かつ低コストで実装し、人手不足解消と安全性向上に貢献します。

企業名：京セラ(株)独自開発の3D×AIビジョンシステムで、形状の異なる混載ケースも高精度に自動認識

認識が困難な混載された段ボールでも、独自のAI認識技術で位置情報を把握。段ボールのサイズ・色・大きさ・積み方が変わっても、プログラム変更不要で、コンテナ・袋物の積み下ろしやパレットの積み替えが可能となります。

企業名：Airion (株)コンテナの棚間移動を完全自動化

製造業のFA（Factory Automation）領域を中心に、機械設備の「知能化」を目指す東京大学発AIベンチャー企業。展示会場では、最新のヒューマノイドを用いて、参加者が指定した場所へロボットが自律搬送するデモを実施します。

■取材のご案内（事前申込制）

ご取材のお申し込みはこちら

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/media/press-registration.html(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/media/press-registration.html?utm_campaign=prtimes_260618&utm_medium=other&utm_source=other)

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります

・会期前日(6月30日)の取材につきましても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合もございます

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、

ぜひお気軽にご連絡ください

本展では、以下のような取材が可能です。

・フィジカルAI、AIロボティクス、自動化・省人化など、製造業の最新トレンドの取材

・注目テーマのセミナー取材（エヌビディア・ファナック・安川電機 などが登壇）

・主催者インタビュー、出展社ブース取材、来場者インタビュー、会場風景の撮影

開催概要

日本最大級の製造業向け展示会「ものづくり ワールド」内で初開催！

展示会名：第38回 ものづくり ワールド［東京］内

第1回 フィジカルAI展 ～AI×ロボット×センサの[開発][実装]～

会期：2026年7月1日(水) - 3日(金) 10:00 - 17:00

会場：東京ビッグサイト（全館使用して開催）

主催：RX Japan合同会社

出展社数：2,000社（予定） 来場者数：約70,000名（見込み）

※ものづくりワールド全体での出展社数・見込み数

入場：無料（事前の来場登録が必要）

公式Web： https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260618&utm_medium=other&utm_source=other)

会場レイアウト図：