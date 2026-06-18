健康経営のグローバル展開に向けて、「SPORTEC Thailand 2026」で日本の健康経営を紹介

一般社団法人社会的健康戦略研究所タイにて日本の健康経営の取り組みを紹介

2024年11月に発行されたISO 25554:2024「高齢社会―地域や企業等におけるウェルビーイングを推進するためのガイドライン」（以下、ウェルビーイングISOガイドライン）は、日本で培ってきた健康経営のエッセンスを取り入れ、世界のあらゆる国や地域でコミュニティにおけるウェルビーイング推進活動に活用いただける国際規格です。

世界のあらゆる国や地域で国際標準に則ったウェルビーイング推進活動のご支援となるよう、日本の健康経営活動の紹介、健康経営に取り組む企業を支援してきたサービス提供事業者紹介を、タイ・バンコクで開催される「SPORTEC Thailand 2026」に、東アジア・アセアン経済研究センターの支援のもと、経済産業省と連携して国立研究開発法人産業技術総合研究所 ウェルビーイング実装研究センター（以下、産総研）が健康経営ブースを出展します。

「ウェルビーイングISOガイドライン」の開発、普及に取組んできた一般社団法人社会的健康戦略研究所（東京都港区、代表理事：浅野健一郎）に所属する研究員（企業）として、ライオン株式会社、株式会社FiNC Technologies、株式会社Wellmiraが健康経営ブースに参加いたします。

日本主導で開発を行った国際標準「ウェルビーイングISOガイドライン」をタイにて紹介

日本で培ってきた健康経営の効果を世界に共有することを見据えて開発に取り組んだ「ウェルビーイングISOガイドライン」の発行から1年半経ちます。発行後、主に国内での訴求活動を行ってきましたが、この度開催される「SPORTEC Thailand 2026」におきましても、「ウェルビーイングISOガイドライン」を知ってもらう、地域や組織がウェルビーイング推進活動に取り組むためにガイドラインの活用方法などをご紹介してまいります。

健康経営ブースには、竹中友美（国立研究開発法人産業技術総合研究所 研究戦略本部 ウェルビーイング実装研究センター ヒューマンステートデザイン研究チーム 外来研究員／一般社団法人社会的健康戦略研究所 ウェルビーイングISOガイドライン認定推進委員）が解説者として同行いたします。

SPORTEC Thailand 2026 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175397/table/7_1_268434c4cc764c7bcc0c1046fbc9c09e.jpg?v=202606181152 ]

URL：https://www.sportecthailand.com/

本件に関するお問い合せは先

団体名：一般社団法人社会的健康戦略研究所

担当者：竹中友美

E-mail：info@kenko-senryaku.or.jp

【URL】https://www.kenko-senryaku.or.jp/

竹中友美

国立研究開発法人産業技術総合研究所 研究戦略本部 ウェルビーイング実装研究センター ヒューマンステートデザイン研究チーム 外来研究員 兼 一般社団法人社会的健康戦略研究所 ウェルビーイングISOガイドライン認定推進委員

一般社団法人社会的健康戦略研究所