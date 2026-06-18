自宅のコンセント、約42%が「不便を感じる」と回答。不便な場面1位は「充電機器の増加」「延長コード・タコ足配線の増加」が上位に

株式会社NEXER

■毎日使うのに、つい後回し。住まいの電気設備のホンネ

コンセントの数が足りない、使いたい場所にない、延長コードが増えていく。

毎日使っているにもかかわらず、コンセントや照明などの電気設備について、改めて考える機会は意外と少ないものです。小さな使いにくさを感じながらも、そのままにしている方は少なくないのではないでしょうか。

ということで今回は、地域に密着した電気・空調工事サービス『七福電気ドットコム株式会社』と共同で、全国の男女500名を対象に「住まいのコンセント・照明・電気設備に関する不便・改善意識」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと地域に密着した電気・空調工事サービス『七福電気ドットコム株式会社』による調査」である旨の記載

・七福電気ドットコム株式会社（https://shichifukudenki.com/）へのリンク設置

「住まいのコンセント・照明・電気設備に関する調査」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月8日 ～ 6月15日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：自宅のコンセントの数や位置について、不便や使いにくさを感じたことはありますか？

質問2：どのような場面でコンセントの不便を感じましたか？（複数回答可）

質問3：コンセントの増設・移動、照明の交換、換気扇の交換など、「やりたいとは思いながらも諦めた・先送りにした」経験はありますか？

質問4：諦めた・先送りにした最大の理由は何ですか？

質問5：電気工事業者に依頼することを「検討してみよう」と思えるきっかけとして、どのようなものが有効だと思いますか？（複数回答可）

質問6：電気工事業者に対して、どのようなイメージをお持ちですか？

質問7：そのようなイメージを持った理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■42.4％が、自宅のコンセントに不便を「感じる」と回答

まず、自宅のコンセントの数や位置について、不便や使いにくさを感じたことがあるかを聞いてみました。

その結果、「たまに感じる」が35.8％で最も多く、「頻繁に感じる」の6.6％と合わせると、42.4％の人が何らかの不便を感じていることがわかりました。

一方で、「ほとんど感じない」が27.0％、「まったく感じない」が30.6％と、不便を感じていない人も半数以上を占めています。

コンセントの不便さは、人によって感じ方が分かれやすいようです。

普段はあまり気にならなくても、使いたい場所にコンセントがない、数が足りないといった場面が重なると、日常の小さなストレスになりやすいと考えられます。

■48.1％が、不便を感じる場面は「充電機器の増加」「タコ足配線」と回答

続いて、不便を「感じる」と回答した方に、どのような場面で不便を感じたかを聞いてみました。

最も多かったのは「スマートフォンやタブレットなど充電機器が増えた」と「延長コードやタコ足配線が増えて見た目や安全面が気になった」で、どちらも48.1％でした。

次いで「家電・調理家電が増えて差し込み口が足りなくなった」が40.6％、「ベッドや机のそばにコンセントがなく、使いたい場所で使えなかった」が20.8％と続きました。

スマートフォンやタブレット、調理家電など、家庭で使う電化製品は増えています。

一方で、コンセントの数や位置は以前のままという家庭も多く、身近な電源不足につながっているようです。

また、延長コードやタコ足配線への不満も多く見られました。見た目の悪さだけでなく、安全面への不安を感じている方も一定数いることがうかがえます。

■35.4％が、電気設備の改善を「諦めた・先送りにした」経験ありと回答

続いて、不便を「感じる」と回答した方に、コンセントの増設・移動や照明・換気扇の交換などを「やりたいとは思いながらも諦めた・先送りにした」経験があるかを聞いてみました。

その結果、「ある」と答えた人は35.4％、「ない」は64.6％でした。

不便を感じている人の3人に1人以上が、頭の中では「やりたい」と思いながらも、実際の行動には移せていないことがわかります。

「ある」と回答した方に、その最大の理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

諦めた・先送りにした最大の理由は何ですか？

・他に優先すべき事があった。（20代・男性）

・とても面倒でお金もかかるし手間も時間もかかるから（30代・女性）

・持ち家じゃないから。（30代・女性）

・我慢すれば何とかなりそうだと思ったから。（30代・男性）

・200Vに変える工事が高すぎて払えなかった。（40代・男性）

・費用がどれくらいかかるか分からないから。（40代・女性）

としては、「費用」「手間」「賃貸だから動きにくい」といった声が見られました。

なかでも注目したいのは、「費用がどれくらいかかるかわからない」という不安です。

金額そのものだけでなく、工事の内容や費用感が見えにくいことも、先送りにつながっていると考えられます。

電気設備の不便は、すぐに生活できなくなるほどではないため、つい後回しにされやすいものです。

しかし、判断材料が少ないままだと、改善したい気持ちがあっても行動に移しにくいことがうかがえます。

■70.7％が、検討のきっかけは「費用相場が事前にわかる」と回答

続いて、「諦めた・先送りにした」経験がある方に、電気工事業者への依頼を「検討してみよう」と思えるきっかけを聞いてみました。

最も多かったのは「費用の目安・料金の相場が事前にわかる」で、70.7％でした。

次いで「工事の流れや内容がわかりやすく説明されている」が44.0％、「出張見積もりや相談が無料でできる」が34.7％と続きました。

ここでも重視されているのは、「費用」と「わかりやすさ」です。

単に安さを求めているというより、依頼するかどうかを判断するための材料を求めていることがうかがえます。

工事の内容や費用感が事前にわかれば、先送りにしていた電気設備の改善も検討しやすくなるのかもしれません。

■47.2％が、電気工事業者へのイメージは「費用が高そう」と回答

最後に、不便を「感じる」と回答した方に、電気工事業者に対してどのようなイメージを持っているかを聞いてみました。

最も多かった回答は「費用が高そう」で47.2％でした。

次いで「プロに任せられる安心感がある」が15.1％、「工事が大がかりになりそうで不安」が11.3％と続きました。

そのイメージを持った理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「費用が高そう」と回答した方

・相場が分からない。（30代・女性）

・ぼったくられたという経験をたまに聞くので。（30代・女性）

・工事と聞くと費用がかかるイメージがあるから。（30代・男性）

「プロに任せられる安心感がある」と回答した方

・自分は専門的なことが苦手なので、任せられるなら安心。（30代・女性）

・電気関係は火災が怖いので、プロに任せたい。（40代・男性）

・やはりわかりにくいことは無理して自分でやらずに業者に任せる方が合理的だから。（40代・女性）

「工事が大がかりになりそうで不安」と回答した方

・配線が難しそうだから。（40代・女性）

・実際屋根裏に入ったりしたのを見た事があるから。（40代・男性）

・家が古いため、リフォームも必要になる。（40代・女性）

「費用が高そう」と回答した方の声を見ると、実際の金額の高さというより、相場がわからないことへの不安が大きいようです。

一方で、「プロに任せられる安心感がある」「火災が怖いのでプロに任せたい」といった声もありました。電気工事業者に対しては、費用や工事規模への不安がある一方で、専門業者ならではの安心感も持たれていることがわかります。

こうした不安と安心を分けているのは、費用や工事内容が事前に見えるかどうかかもしれません。

■まとめ

今回の調査では、4割を超える方が自宅のコンセントに不便を感じていることがわかりました。一方で、不便を感じている方の3人に1人以上が、コンセントの増設や照明・換気扇の交換などを「諦めた・先送りにした」経験があると回答しています。

改善をためらう理由として大きいのは、費用そのものよりも「いくらかかるかわからない」という不透明さです。実際に、電気工事業者への依頼を検討するきっかけとして、7割を超える方が「費用の目安・料金の相場が事前にわかること」を挙げていました。

コンセントの数や位置、照明、換気扇などで気になる箇所がある方は、まずは費用相場を調べたり、無料の見積もりや相談を活用したりすることから始めてみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと地域に密着した電気・空調工事サービス『七福電気ドットコム株式会社』による調査」である旨の記載

・七福電気ドットコム株式会社（https://shichifukudenki.com/）へのリンク設置

【七福電気ドットコム株式会社について】

社名：七福電気ドットコム株式会社

所在地：〒121-0066 東京都足立区南花畑1-13-48

代表取締役：宮本 竜也

Tel：03-6822-7589

URL：https://shichifukudenki.com/

事業内容：東京都足立区を拠点に東京都、千葉県、埼玉県を中心とした地元密着型の電気・空調工事業者。業務用・家庭用エアコンの交換・新設から、コンセント・スイッチ・分電盤・照明などの交換・増設や、改修・リフォームといった電気工事まで幅広くサービスを提供しています。

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【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア